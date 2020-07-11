Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКудрин сообщил о застое в экономике

Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
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с чего всё началось

Кудрин заявил о застое в экономике

Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости08:34

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Кудрин заявил о застое в российской экономике

Известия22:11

Кудрин заявил о застое в России

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Кудрин считает, что российская экономика находится в застое

ТАСС09:13

Кудрин заявил о застое в российской экономике

Коммерсантъ08:56

Российской экономике приписали состояние застоя

Газета.Ru08:56
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Происшествия

Двое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе

По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас).
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Общество

Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе

Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru 19:36
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Автоспорт

Пилота Ferrari Леклера оштрафовали за инцидент с Квятом

Пилот «Формулы-1» Шарль Леклер, представляющий Ferrari, получил штраф в три позиции за инцидент с россиянином Даниилом Квятом (Alpha Tauri), сообщается на официальном сайте «королевских гонок».
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Общество

В Хабаровске прошел несанкционированный митинг в поддержку Фургала

Несанкционированный митинг в поддержку губернатора Хабаровского края Сергей Фургала, арестованного по обвинению в причастности к деятельности ОПГ и организации убийств, прошел в Хабаровске, из-за акции возникли затруднения в работе городской службы скорой помощи, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:01
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Общество

Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий

Онищенко отметил, что можно снова отправляться в отпуск в европейские страны, при этом он подчеркнул, что статистику по заболеваемости нужно учитывать в каждой стране.
РИА Новости 20:16
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Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова

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Бой продлился все три раунда и закончился победой бразильца единогласным решением судей.
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Химическое оружие во время Первой мировой войны было смертельно опасным только при первых случаях применения, с ним быстро научились бороться, и в целом на исход войны оно влияния не оказало, заявил РИА Новости эксперт научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Константин Пахалюк.
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Сын Дэвида и Виктории Бекхэм сыграет свадьбу с дочерью миллиардера

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин сыграет свадьбу со своей возлюбленной Николой Пельтц, актрисой и дочерью миллиардера.
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Авто

Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России

В продажу машина поступит в РФ до начала этой осени. Несколько позже будет известна стоимость новинки и ее комплектация.
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Религия

В Якутск впервые привезут уникальную святыню

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Шоу-бизнес

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Дубль Роналду с пенальти спас «Ювентус» от проигрыша «Аталанте»

Криштиану Роналду забил два гола с пенальти "Аталанте" и спас "Ювентус" от домашнего поражения в матче чемпионата Италии.
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Автоспорт

Россиянин Шварцман выиграл гонку второго этапа «Формулы-2» в Австрии

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) победил в первой гонке второго этапа серии «Формула-2» в Австрии.
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Трамп впервые за время пандемии коронавируса появился в маске

Президент США Дональд Трамп впервые за время пандемии коронавируса публично появился в медицинской маске.
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Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье погибла мотоблогер Ксения Никитина на трассе М-8. Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль.
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Происшествия

В Иркутске тушат пожар на крыше многоэтажного жилого дома

Пожар на крыше 20-этажного жилого дома тушат в Иркутске, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального главка МЧС.
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Украинский политолог Погребинский предрек распад страны при Зеленском

Политолог Михаил Погребинский раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского, идущего против прав населения страны.
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
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Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей

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Армия и оружие

Сирийские войска отбили атаку боевиков в Идлибе

Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий на брифинге в субботу, 11 июля, два отряда боевиков общей численностью до 250 человек атаковали позиции сирийской армии 10 июля.
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На утро воскресенья, 12 июля, в Иркутской области зарегистрировано 10 297 подтвержденных случаев коронавируса.
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Московским депутатам дали подписать акт приема работ с исчезающими чернилами

В Москве депутатам дали подписать акт приема капремонта по лифтам, на котором сумма была прописана исчезающими чернилами.
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