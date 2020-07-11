Экономика
РИА НовостиКудрин сообщил о застое в экономике
Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
Читать в источнике
Оценить1,3K
с чего всё началось
Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.РИА Новости08:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 23:01, Ашберн
Происшествия
Двое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе
По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас).
ТАСС 22:06
Общество
Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе
Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru 19:36
Автоспорт
Пилота Ferrari Леклера оштрафовали за инцидент с Квятом
Пилот «Формулы-1» Шарль Леклер, представляющий Ferrari, получил штраф в три позиции за инцидент с россиянином Даниилом Квятом (Alpha Tauri), сообщается на официальном сайте «королевских гонок».
Известия 16:42
Общество
В Хабаровске прошел несанкционированный митинг в поддержку Фургала
Несанкционированный митинг в поддержку губернатора Хабаровского края Сергей Фургала, арестованного по обвинению в причастности к деятельности ОПГ и организации убийств, прошел в Хабаровске, из-за акции возникли затруднения в работе городской службы скорой помощи, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:01
Общество
Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий
Онищенко отметил, что можно снова отправляться в отпуск в европейские страны, при этом он подчеркнул, что статистику по заболеваемости нужно учитывать в каждой стране.
РИА Новости 20:16
Единоборства
Богатов единогласным решением проиграл Сантосу на турнире UFC 251
Бой продлился все три раунда и закончился победой бразильца единогласным решением судей.
Чемпионат 20:53
Армия и оружие
В РВИО рассказали о применении химоружия во время Первой мировой войны
Химическое оружие во время Первой мировой войны было смертельно опасным только при первых случаях применения, с ним быстро научились бороться, и в целом на исход войны оно влияния не оказало, заявил РИА Новости эксперт научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Константин Пахалюк.
РИА Новости 17:38
Шоу-бизнес
Сын Дэвида и Виктории Бекхэм сыграет свадьбу с дочерью миллиардера
Сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин сыграет свадьбу со своей возлюбленной Николой Пельтц, актрисой и дочерью миллиардера.
Lenta.ru 22:58
Авто
Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России
В продажу машина поступит в РФ до начала этой осени. Несколько позже будет известна стоимость новинки и ее комплектация.
Evo-rus.com вчера в 01:37
Религия
В Якутск впервые привезут уникальную святыню
12 июля в 9 ч 30 минут в Преображенский кафедральный собор будут принесены мощи святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, сообщила ИА SakhaNews пресс-секретарь Якутской епархии монахиня Елисавета (Сеньчукова).Уникальная святыня несколько лет назад передана в частную коллекцию из Рима, где в 67 году претерпели мученичество святые ученики Христовы.
SakhaNews вчера в 08:31
Общество
Составлен рейтинг городов с самым доступным сексом
Российские пикаперы составили рейтинг городов, в которых им легче всего удалось склонить девушек к сексу.
URA.Ru 22:16
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала фото без бюстгальтера
Известная российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на свой странице в Instagram достаточно провокационный снимок, на котором она позирует в нижнем белье и без бюстгальтера.
ИнфоСМИ 06:51
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Политика
В Хабаровске после задержания Фургала прошли обыски у пяти членов ЛДПР
Накануне.Ru вчера в 01:45
Футбол
Дубль Роналду с пенальти спас «Ювентус» от проигрыша «Аталанте»
Криштиану Роналду забил два гола с пенальти "Аталанте" и спас "Ювентус" от домашнего поражения в матче чемпионата Италии.
Российская газета 17:50
Автоспорт
Россиянин Шварцман выиграл гонку второго этапа «Формулы-2» в Австрии
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) победил в первой гонке второго этапа серии «Формула-2» в Австрии.
Известия 16:19
Политика
Трамп впервые за время пандемии коронавируса появился в маске
Президент США Дональд Трамп впервые за время пандемии коронавируса публично появился в медицинской маске.
РИА Новости 19:00
Происшествия
Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье погибла мотоблогер Ксения Никитина на трассе М-8. Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль.
Газета.Ru 16:19
Происшествия
В Иркутске тушат пожар на крыше многоэтажного жилого дома
Пожар на крыше 20-этажного жилого дома тушат в Иркутске, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального главка МЧС.
ТАСС 22:32
Политика
Украинский политолог Погребинский предрек распад страны при Зеленском
Политолог Михаил Погребинский раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского, идущего против прав населения страны.
Политика Сегодня 21:58
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 18:32
Армия и оружие
Сирийские войска отбили атаку боевиков в Идлибе
Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий на брифинге в субботу, 11 июля, два отряда боевиков общей численностью до 250 человек атаковали позиции сирийской армии 10 июля.
Вести.Ru 15:39
Происшествия
203 новых случая коронавируса выявили за сутки в Иркутской области
На утро воскресенья, 12 июля, в Иркутской области зарегистрировано 10 297 подтвержденных случаев коронавируса.
ИркСиб 22:27
Общество
Московским депутатам дали подписать акт приема работ с исчезающими чернилами
В Москве депутатам дали подписать акт приема капремонта по лифтам, на котором сумма была прописана исчезающими чернилами.
Коммерсантъ 12:33