Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.

с чего всё началось

Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.

Кудрин сообщил о застое в экономике

Автоспорт Пилота Ferrari Леклера оштрафовали за инцидент с Квятом Пилот «Формулы-1» Шарль Леклер, представляющий Ferrari, получил штраф в три позиции за инцидент с россиянином Даниилом Квятом (Alpha Tauri), сообщается на официальном сайте «королевских гонок».

Общество В Хабаровске прошел несанкционированный митинг в поддержку Фургала Несанкционированный митинг в поддержку губернатора Хабаровского края Сергей Фургала, арестованного по обвинению в причастности к деятельности ОПГ и организации убийств, прошел в Хабаровске, из-за акции возникли затруднения в работе городской службы скорой помощи, передает корреспондент РИА Новости. 7,9K

Общество Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий Онищенко отметил, что можно снова отправляться в отпуск в европейские страны, при этом он подчеркнул, что статистику по заболеваемости нужно учитывать в каждой стране. 31

Единоборства Богатов единогласным решением проиграл Сантосу на турнире UFC 251 Бой продлился все три раунда и закончился победой бразильца единогласным решением судей.

Армия и оружие В РВИО рассказали о применении химоружия во время Первой мировой войны Химическое оружие во время Первой мировой войны было смертельно опасным только при первых случаях применения, с ним быстро научились бороться, и в целом на исход войны оно влияния не оказало, заявил РИА Новости эксперт научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Константин Пахалюк.

Авто Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России В продажу машина поступит в РФ до начала этой осени. Несколько позже будет известна стоимость новинки и ее комплектация. 19

Религия В Якутск впервые привезут уникальную святыню 12 июля в 9 ч 30 минут в Преображенский кафедральный собор будут принесены мощи святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, сообщила ИА SakhaNews пресс-секретарь Якутской епархии монахиня Елисавета (Сеньчукова).Уникальная святыня несколько лет назад передана в частную коллекцию из Рима, где в 67 году претерпели мученичество святые ученики Христовы. 1

Общество Составлен рейтинг городов с самым доступным сексом Российские пикаперы составили рейтинг городов, в которых им легче всего удалось склонить девушек к сексу. 1

Шоу-бизнес Анфиса Чехова показала фото без бюстгальтера Известная российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на свой странице в Instagram достаточно провокационный снимок, на котором она позирует в нижнем белье и без бюстгальтера. 15

Футбол Дубль Роналду с пенальти спас «Ювентус» от проигрыша «Аталанте» Криштиану Роналду забил два гола с пенальти "Аталанте" и спас "Ювентус" от домашнего поражения в матче чемпионата Италии.

Происшествия В Иркутске тушат пожар на крыше многоэтажного жилого дома Пожар на крыше 20-этажного жилого дома тушат в Иркутске, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального главка МЧС.

Политика Украинский политолог Погребинский предрек распад страны при Зеленском Политолог Михаил Погребинский раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского, идущего против прав населения страны.