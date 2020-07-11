Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.

с чего всё началось

Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.

Кудрин сообщил о застое в экономике

Единоборства Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).

Политика Путин рассказал, кто предлагал ему кандидатов на пост премьер-министра В целом же, по словам главы государства, при решении кадровых вопросов кандидатов на важнейшие посты предлагает "и администрация президента, и, например, лидеры политических партий", с которыми Путин находится в постоянном контакте.

Происшествия Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области Пятнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по региону. 2

Путешествия Паспорт как у Дурова: страны Карибского бассейна снизили цены на гражданство из-за пандемии Страны Карибского бассейна из-за нехватки средств начали понижать цены в рамках программ предоставления гражданства за инвестиции, сообщает Bloomberg.

Происшествия Бывший помощник Алибасова обвинил его сына в избиении Бывший помощник Бари Алибасова Андрей Назаров обвинил сына продюсера в избиении, сообщает РЕН ТВ.

Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. 3,4K

Армия и оружие В ДНР назвали свою главную военную победу Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал битву под Иловайском главной военной победой республики.

Политика Вучич заявил о возобновлении диалога Сербии и Косово Президент Сербии Александр Вучич сообщил о восстановлении диалога Белграда и Приштины, который осуществляется при посредничестве Евросоюза.

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1K

Здоровье В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. 589

Политика В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений «Насильно мил не будешь, но выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве», – ответил представитель главы государства на вопрос о готовности России к выходу Украины из Минских договоренностей. 1

Общество Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом Самое низкое число впервые выявленных случаев туберкулеза Минздрав зафиксировал в Ненецком АО (4,6 случая на 100 тысяч человек), а также в Белгородской (14,2) и Вологодской (14,9) областях. 88

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 6,1K

Здоровье ВОЗ выступила против возвращения полного карантина из-за пандемии Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что организация выступает против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению коронавируса, но не исключает такой необходимости в ряде стран, если не отслеживать вспышки заболеваемости. 17