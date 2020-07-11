Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.

с чего всё началось

Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.

Кудрин сообщил о застое в экономике

Происшествия В Петербурге возбудили дело по факту вооружённого ограбления банка В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту вооружённого ограбления отделения банка в Кировском районе, сообщили в городском главке МВД России. 362

Политика ФРГ предложила членам ЕС ввести санкции из-за кибератаки на Бундестаг в 2015 году Германия в июне предложила странам Европейского союза ввести санкции против причастных к хакерской атаке на Бундестаг, которая была осуществлена в 2015 году, однако решение по этому вопросу до сих пор не принято. 9

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 6,1K

Единоборства Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).

Политика Путин оценил влияние ситуации в США на отношения с Россией Президент России Владимир Путин оценил влияние внутриполитической обстановки в США на российско-американские отношения.

Спорт Electronic Arts анонсировала симулятор смешанных единоборств UFC 4 Компания Electronic Arts анонсировала симулятор смешанных единоборств UFC 4, выход которого состоится 14 августа 2020 года только на консолях PlayStation 4 и Xbox One. 5

Армия и оружие Пентагон интегрирует ИИ во всеобщее оперативное командование Центр искусственного интеллекта Пентагона сосредоточится на ведении совместных боевых действий и создаст инструменты искусственного интеллекта, которые будут интегрированы в Объединенное всеобщее оперативное командование (Joint All-Domain Command and Control, JADC2).

Здоровье За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 98 человек По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 12 июля, за последние сутки еще у 98 человек на Дону подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 1,4K

Политика «Банально аморален»: советник главы ОП назвал Сенцова приспособленцем Украинский режиссер Олег Сенцов, который был осужден в РФ за терроризм и помилован президентом Владимиром Путиным – приспособленец.

Политика Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского. 10

Общество Саратовцам грозят штрафы за включение музыки в обед За действия, нарушающие тишину и покой граждан с 21.00 до 9.00, виновным грозит наказание в виде штрафа: для граждан - от 1 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - от 2 до 5 тыс. рублей, для юрлиц - от 15 до 30 тыс. рублей. 56