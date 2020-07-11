Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКудрин сообщил о застое в экономике

Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
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с чего всё началось

Кудрин заявил о застое в экономике

Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новостивчера в 08:34

Подробнее о событии

Кудрин заявил о застое в России

Lenta.ruвчера в 09:40

Кудрин сообщил о застое в экономике

РИА Новостивчера в 18:40

Кудрин заявил о застое в экономике России

РБКвчера в 09:53

Кудрин заявил о застое в российской экономике

Известиявчера в 22:11

Кудрин считает, что российская экономика находится в застое

ТАССвчера в 09:13

Кудрин заявил о застое в российской экономике

Коммерсантъвчера в 08:56

Российской экономике приписали состояние застоя

Газета.Ruвчера в 08:56
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Происшествия

В Петербурге возбудили дело по факту вооружённого ограбления банка

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту вооружённого ограбления отделения банка в Кировском районе, сообщили в городском главке МВД России.
RT на русском 04:41
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Общество

Десятки тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала

Новый Калининград.Ru вчера в 08:23
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Политика

В Кремле прокомментировали возможный выход Киева из минских соглашений

Если Украина выйдет из Минских соглашений, это не понравится никому из участников "нормандской четверки", уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российская газета 07:33
1
Происшествия

Из-за разгерметизации трубы на Таймыре разлилось более 44 тонн топлива

Более 44 тонн топлива разлилось из-за разгерметизации трубопровода при перекачке авиатоплива на Таймыре в Красноярском крае, сообщается на сайте компании "Норильсктрансгаз".
РИА Новости 07:29
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Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
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Фигурное катание

Этери Тутберидзе и Алена Косторная стали первыми лауреатами

Коммерсантъ 06:46
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Шоу-бизнес

Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 03:34
11
Общество

Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков

Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5–20 тыс. рублей.
Известия 00:10
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Политика

ФРГ предложила членам ЕС ввести санкции из-за кибератаки на Бундестаг в 2015 году

Германия в июне предложила странам Европейского союза ввести санкции против причастных к хакерской атаке на Бундестаг, которая была осуществлена в 2015 году, однако решение по этому вопросу до сих пор не принято.
ТАСС 07:00
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
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Единоборства

Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Происшествия

Полицейские разыскивают пассажира машины, устроившего стрельбу на МКАД

Столичные полицейские ведут розыск пассажира машины, который, по предварительным данным, устроил стрельбу на МКАД.
ТАСС 04:48
6
Политика

Путин оценил влияние ситуации в США на отношения с Россией

Президент России Владимир Путин оценил влияние внутриполитической обстановки в США на российско-американские отношения.
RT на русском 06:46
Происшествия

Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей

Коммерсантъ вчера в 10:49
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Спорт

Electronic Arts анонсировала симулятор смешанных единоборств UFC 4

Компания Electronic Arts анонсировала симулятор смешанных единоборств UFC 4, выход которого состоится 14 августа 2020 года только на консолях PlayStation 4 и Xbox One.
Вести.Ru 06:35
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Политика

Путин отверг связь испортившихся отношений Москвы и Киева с Крымом

Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 06:51
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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Происшествия

В Иркутске ликвидировали пожар на крыше многоэтажного дома

Известия вчера в 23:45
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Армия и оружие

Пентагон интегрирует ИИ во всеобщее оперативное командование

Центр искусственного интеллекта Пентагона сосредоточится на ведении совместных боевых действий и создаст инструменты искусственного интеллекта, которые будут интегрированы в Объединенное всеобщее оперативное командование (Joint All-Domain Command and Control, JADC2).
Газета.Ru 06:37
Политика

Вассерман обвинил Украину в военном преступлении против России

Власти Украины предложили возобновить подачу воды в обмен на возвращение полуострова.
URA.Ru вчера в 23:32
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Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 98 человек

По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 12 июля, за последние сутки еще у 98 человек на Дону подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 05:06
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Происшествия

При жесткой посадке самолета под Тверью пострадали три человека

Ридус 07:32
Культура

«Триумфальную арку» Магритта продали на торгах за почти $22,5 млн

Аргументы и Факты 10 июля в 17:31
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Политика

«Банально аморален»: советник главы ОП назвал Сенцова приспособленцем

Украинский режиссер Олег Сенцов, который был осужден в РФ за терроризм и помилован президентом Владимиром Путиным – приспособленец.
Украина.ру 05:48
Авто

Great Wall выпустит рамный внедорожник под маркой WEY

В настоящее время марка Wey представлена только на китайском рынке.
SpeedMe 10 июля в 10:04
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Политика

Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
Вести.Ru вчера в 11:36
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Общество

Саратовцам грозят штрафы за включение музыки в обед

За действия, нарушающие тишину и покой граждан с 21.00 до 9.00, виновным грозит наказание в виде штрафа: для граждан - от 1 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - от 2 до 5 тыс. рублей, для юрлиц - от 15 до 30 тыс. рублей.
Взгляд-инфо вчера в 02:14
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Политика

Песков назвал безумцами тех, кто отрицает опасность коронавируса

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков считает безумцами тех людей, кто отрицает опасность новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:45
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Происшествия

Фонд Дятлова продолжит добиваться расследования гибели туристов

Коммерсантъ 06:41
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
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