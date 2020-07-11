Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКудрин сообщил о застое в экономике

Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
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с чего всё началось

Кудрин заявил о застое в экономике

Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости11 июля в 08:34

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РИА Новости11 июля в 18:40

Кудрин заявил о застое в российской экономике

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Политика

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Экономика

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Армия и оружие

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The National Interest: Россия подготовила для США "сюрприз" в Крыму.
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Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма

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