Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКудрин сообщил о застое в экономике

Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
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с чего всё началось

Кудрин заявил о застое в экономике

Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новостивчера в 08:34

Подробнее о событии

Кудрин считает, что российская экономика находится в застое

ТАССвчера в 09:13

Кудрин сообщил о застое в экономике

РИА Новостивчера в 18:40

Кудрин заявил о застое в экономике России

РБКвчера в 09:53

Кудрин заявил о застое в России

Lenta.ruвчера в 09:40

Последние новости на утро 12 июля 2020: Кудрин заявил о застое в экономике

Комсомольская правда00:12

Кудрин заявил о застое в российской экономике

Коммерсантъвчера в 08:56

Российской экономике приписали состояние застоя

Газета.Ruвчера в 08:56
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Общество

Десятки тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала

Новый Калининград.Ru вчера в 08:23
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Футбол

Источники: Арбитр Сергей Лапочкин попался на ставках

Уже завтра в международной федерации будет проведено разбирательство — судья делал ставки, что запрещено арбитрам.
Bookmaker-ratings.ru 03:03
Общество

Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

В 2019 году список российских регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом возглавил Чукотский автономный округ, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
РБК 03:24
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Общество

Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
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Происшествия

В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей

"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:12
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Общество

Адвокат Ефремова отверг обвинения в пиаре на резонансном деле

Газета.Ru 02:08
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Политика

На Украине рассказали о планах показывать фильмы на мове в Москве

Киеву следует поработать над возрождением величия кинематографа, чтобы в Москве показывали фильмы на украинском языке, заявил уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь.
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Единоборства

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Чемпионат 00:57
Политика

В Кремле назвали сравнение Путина со Сталиным неверным по сути

Сравнение президентства Владимира Путина со сталинским режимом является некорректным и неверным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ФАН 10 июля в 07:17
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Общество

В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса

Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось.
Коммерсантъ 01:08
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Общество

Володин призвал чиновников перестроить работу с федеральными проектами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал саратовских чиновников ответственнее относится к реализации федеральных проектов.
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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Общество

ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж работы

В Пенсионном Фонде России рассказали, как будут начисляться надбавки тем пенсионерам, чей трудовой стаж начался еще во времена СССР.
Gazeta.SPb вчера в 23:03
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Ученые увеличили шансы появления внеземных цивилизаций

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Хоккей

Шесть игроков НХЛ отказались от участия в возобновлении сезона

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В Хабаровске после задержания Фургала прошли обыски у пяти членов ЛДПР

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В среду, 15 июля, через столичный регион пройдет холодный фронт из Арктики.
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Футбол

СМИ сообщили об уходе из ФК «Ростов» Карпина, Арутюнянца и Рыскина

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В Саратовской области заражение коронавирусом выявлено у 7417 человек

В Саратовской области по информации на 10 июля носителями коронавируса числятся 7417 человек, за сутки положительные тесты получили еще 92 пациента.
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Видео киевских школьников о российском Крыме взбудоражило украинцев

Запись обнародована в соцсети Facebook и вызвала бурную реакцию среди украинцев.
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Политика

Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году

Президент Дональд Трамп впервые подтвердил, что Соединенные Штаты провели скрытую кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований, которое в Вашингтоне обвиняют якобы в содействии вмешательству в президентские выборы 2016 года.
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Гаджеты

Раскрыты секретные функции смартфонов

Секретные возможности смартфонов раскрыл эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко, передает агентство «Прайм».
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Происшествия

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Нарушитель границы Южной Осетии, гражданин Грузии, в ходе задержания открыл стрельбу по югоосетинским пограничникам и был ранен ответным огнем, сообщила в субботу пресс-служба Комитета государственной безопасности республики.
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Авто

FAW Bestune B2-Concept предъявил новый стиль автобренда

Car.ru вчера в 01:07
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Apple предупредила о последствиях заклеивания камеры на ноутбуках Mac

Компания Apple предупредила о том, что может произойти при заклеивании камеры на ноутбуках Mac.
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Происшествия

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В Подмосковье погибла мотоблогер Ксения Никитина на трассе М-8. Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль.
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Техпроцесс 7 нм сохранится, но архитектура изменится — на смену Zen 2 придет Zen 3. Сейчас, благодаря стараниям информатора, есть возможности оценить спецификации трех моделей линейки.
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