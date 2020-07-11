Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.

с чего всё началось

Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.

Кудрин сообщил о застое в экономике

Футбол Источники: Арбитр Сергей Лапочкин попался на ставках Уже завтра в международной федерации будет проведено разбирательство — судья делал ставки, что запрещено арбитрам.

Общество Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом В 2019 году список российских регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом возглавил Чукотский автономный округ, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава. 7

Общество Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19 Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом. 1,1K

Единоборства Волкановски защитил титул в бою с Холлоуэйем на турнире UFC 251 В титульном бою полулёгкой весовой категории на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове», проходящем в Абу-Даби (ОАЭ), сошлись действующий чемпион 28-летний австралиец Алекс Волкановски и претендент на титул из США Макс Холлоуэй.

Происшествия За сутки 121 воронежец заболел коронавирусом и один умер Коронавирус за сутки выявили у 121 жителя Воронежа и области. К 12 июля число заболевших в регионе достигло 9 280 человек.

Общество В Саратовской области заражение коронавирусом выявлено у 7417 человек В Саратовской области по информации на 10 июля носителями коронавируса числятся 7417 человек, за сутки положительные тесты получили еще 92 пациента. 1,3K

Политика Видео киевских школьников о российском Крыме взбудоражило украинцев Запись обнародована в соцсети Facebook и вызвала бурную реакцию среди украинцев.

Политика Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году Президент Дональд Трамп впервые подтвердил, что Соединенные Штаты провели скрытую кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований, которое в Вашингтоне обвиняют якобы в содействии вмешательству в президентские выборы 2016 года. 518

Гаджеты Раскрыты секретные функции смартфонов Секретные возможности смартфонов раскрыл эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко, передает агентство «Прайм». 16

Происшествия В Южной Осетии нарушитель границы открыл стрельбу по пограничникам Нарушитель границы Южной Осетии, гражданин Грузии, в ходе задержания открыл стрельбу по югоосетинским пограничникам и был ранен ответным огнем, сообщила в субботу пресс-служба Комитета государственной безопасности республики. 144

Игры Эксперты рассказали, как бесплатно скачать и установить Watch Dogs 2 Как известно, 12 июля в 21:00 по московскому времени стартует мероприятие Ubisoft Forward в рамках которого состоится раздача игры Watch Dogs 2. Впрочем, сделать это можно лишь после показа игрового процесса Trackmania. 10