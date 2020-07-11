Экономика
РИА НовостиКудрин сообщил о застое в экономике
Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
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с чего всё началось
Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.РИА Новостивчера в 08:34
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"Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса", - рассказал Тарасов.
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Инспектор ГИБДД подтвердил, что Ефремов был за рулем в день аварии
Газета.Ru вчера в 10:13
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Президент США Дональд Трамп надел защитную маску во время посещения военно-медицинского госпиталя в пригороде Вашингтона.
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Что запрещается делать 12 июля, на Петров день
Поскольку день Петра и Павла считается большим церковным праздником, запрещается любая работа, уборка и стирка.
Волгоградская правда вчера в 23:44
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В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
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Онищенко назвал самую безопасную страну для туризма во время пандемии
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что на сегодняшний день наиболее безопасной страной для путешествий в условиях пандемии коронавируса является Китай.
Газета.Ru 00:37
Происшествия
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В Новосибирской области с начала пандемии от коронавируса умерли уже 142 человека, такие данные приводит региональный оперативный штаб по борьбе с опасной вирусной инфекцией.
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«Военное предупреждение»: НАТО следит за Россией
«Рамблер» писал, что ранее военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России.
Рамблер 09 июля в 01:55
Футбол
Газизову понравилась игра «Спартака» в матче с «Сочи»
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов положительно оценил игру команды в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 20:05
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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В ролике было указано, что игра выйдет 17 ноября. Однако позже видео было удалено. Assassin's Creed Valhalla была анонсирована 29 апреля.
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Бывшая жена главы Amazon стала самой богатой женщиной в США
Российская газета вчера в 21:16