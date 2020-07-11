Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКудрин сообщил о застое в экономике

Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
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Кудрин заявил о застое в экономике

Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости08:34

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Кудрин заявил о застое в российской экономике

Известия22:11

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РИА Новости18:40

Кудрин заявил о застое в России

Lenta.ru09:40

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РБК09:53

Кудрин считает, что российская экономика находится в застое

ТАСС09:13

Кудрин заявил о застое в российской экономике

Коммерсантъ08:56

Российской экономике приписали состояние застоя

Газета.Ru08:56
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Возврат ограничений в России из-за коронавируса допустили в ВОЗ

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По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас).
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Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине

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В Хабаровске прошел несанкционированный митинг в поддержку Фургала

Несанкционированный митинг в поддержку губернатора Хабаровского края Сергей Фургала, арестованного по обвинению в причастности к деятельности ОПГ и организации убийств, прошел в Хабаровске, из-за акции возникли затруднения в работе городской службы скорой помощи, передает корреспондент РИА Новости.
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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости 08:26
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В Якутск впервые привезут уникальную святыню

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SakhaNews вчера в 08:31
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Турция начала испытания зенитно-ракетных комплексов С-400

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Бывшая жена главы Amazon стала самой богатой женщиной в США

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Астрономы предполагают, что Девятая планета может оказаться черной дырой, которую можно будет обнаружить при помощи телескопа Обсерватории имени Веры Рубин, говорится в исследовании, опубликованном на сайте arXiv.org.
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За сутки в Томской области выявлено 69 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
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Стал известен фактор, удваивающий риск смерти от коронавируса

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Как выяснили специалисты Университета Рочестера, у летучих мышей есть особенность организма, позволяющая им долго жить и иметь стойкость к вирусам.
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На юге в Ираке боевики атаковали колонну со снабжением, предназначенную для базы США.
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Компания Ninebot, которая финансируется Xiaomi, не так давно представила две новые серии электрических скутеров (C и E). Владельцам скутеров C-серии не требуется регистрация транспортного средства для его использования, а также наличие водительского удостоверения.
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