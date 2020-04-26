Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыКудрин прогнозирует восстановление российской экономики после спада

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что спад российской экономики может достичь 7-8% в этом году, но после кризиса она восстановится и будет нормально функционировать. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-24».
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