Экономика
Аргументы и ФактыКудрин прогнозирует восстановление российской экономики после спада
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что спад российской экономики может достичь 7-8% в этом году, но после кризиса она восстановится и будет нормально функционировать. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-24».
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Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Общество
Умер генеральный директор «Металлоинвеста» Андрей Варичев
Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев скоропостижно скончался 27 апреля после тяжелой болезни.
Коммерсантъ 11:24
Политика
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
Общество
Минюст объяснил предложение о штрафах за лай собак по ночам
В новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях предлагают включить штрафы за бездействие и безответственность, а не конкретно за лай собаки или неисправную сигнализацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства юстиции.
РИА Новости 07:22
Религия
Патриарх Кирилл обязал духовенство соблюдать меры против коронавируса
RT на русском 11:17
Общество
ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве
В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:24
Культура
Анатолий Цой рассказал о самом тяжёлом мгновении на шоу «Маска»
Солист группы MBAND Анатолий Цой, ставший победителем шоу «Маска» на НТВ, рассказал, в какой момент съёмок программы ему было тяжелее всего.
RT на русском 04:16
Наука
В Антарктиде нашли первую ископаемую лягушку
В Антарктиде обнаружили фрагменты скелета лягушки: земноводное обитало на континенте миллионы лет назад.
Новый День вчера в 02:36
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК 07:50
Здоровье
В Новочеркасске для коронавирусных больных отдадут военный госпиталь
Согласно распоряжению под прием больных коронавирусом перепрофилируют до 50 коек. Начать работу госпиталь должен с 15 мая этого года.
Блокнот Ростов-на-Дону 07:45
Общество
Попова призвала готовиться к «новой нормальности» после пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" призвала россиян готовиться к появлению "новой нормальности" после окончания пандемии.
Газета.Ru 10:35
Киберспорт
В этом году симулятор WWE 2K заменит аркадный броул от Saber Interactive
2K Games анонсировала аркадный броул WWE 2K Battlegrounds, который в этом году будет заменять номерной симулятор WWE 2K.
Игромания.ру 10:21
Общество
Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что введенные в России из-за коронавируса ограничения нужно продлить до 12 мая.
Коммерсантъ 10:27
Общество
Власти введут электронные пропуска для въезда в Вологодскую область
В случае положительного решения заявителю выдается электронный пропуск, который он должен будет предъявить при въезде в Вологодскую область.
Коммерсантъ 11:04
Здоровье
Пациентов с коронавирусом начали лечить средством от изжоги
В Нью-Йорке, в рамках клинических испытаний, заболевшим COVID-19 начали давать распространенный препарат от изжоги, передает CNN.Сообщается, что 187 пациентов включены в клиническое исследование американских медиков — заболевшим дают препараты с веществом фамотидин.
Medical Note 11:08
Происшествия
В Петербурге за нарушение самоизоляции оштрафуют 59-летнюю женщину
Правоохранители Северной столицы уличили в нарушении режима самоизоляции 59-летнюю петербурженку, вернувшуюся из Нью-Йорка.
Gazeta.SPb 11:23
Здоровье
Врач курской инфекционной больницы записала обращение
Медик Курской областной инфекционной больницы имени Семашко опубликовала в соцсетях обращение к курянам, в котором рассказала о своей работе и о том, как тяжело приходится медикам в период пандемии коронавирусной инфекции.
Kursk.com 08:11
Гаджеты
Флагманы Huawei 2019 года предлагаются со скидкой до 15 000 рублей
Китайская компания Huawei предложила скидку в 15 000 рублей на флагманские смартфоны, которые вышли в прошедшем году.
OAnews 08:46
Энергетика
Urals стал дороже североморской нефти
Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе стал дороже североморского датированного эталона нефти (North Sea Dated), сообщило агентство Argus.
РБК 08:42
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
Происшествия
На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 57 человек
Большинство новых случаев заражения зафиксировано в Краснодаре — 37 человек, в том числе 3 ребенка в возрасте 1,5 года, 9 и 12 лет.
Kursk.com 04:47
Религия
На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01
Авто
Назван ТОП-6 правильных кроссоверов за 900 тысяч рублей
По цене в 900 тысяч рублей есть возможность купить рестайлинговый автомобиль третьего поколения с пробегом чуть более 100 тысяч километров, а под капотом разместится бензиновый агрегат на 2 или 2,4 литра.
Car.ru 05:21
Общество
В Севастополе продлят до конца мая режим повышенной готовности
Власти Севастополя заявили, что горожане продолжат жить в режиме повышенной готовности до конца мая, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на врио губернатора Михаила Развожаева.
Аргументы и Факты - Крым 08:24
Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
Коммерсантъ 08:43
Общество
Россия обогнала Китай по количеству заболевших коронавирусной инфекцией
Всего с начала эпидемии заболели свыше 87 тысяч человек. В Москве – более 45 тысяч заболевших.
Эхо Москвы 11:00
Политика
Лавров обвинил Украину в саботаже решений «нормандской четверки»
Следующая встреча министров иностранных дел «нормандской четверки» запланирована на следующую неделю и пройдет в формате видеоконференции.
ФАН 25 апреля в 10:10