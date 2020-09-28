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Известия
Известия

Кудрин спрогнозировал цену не ниже $40 за баррель нефти до конца года

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что цены на нефть до конца года не будут ниже $40 за баррель, так как страны будут вводить меньше ограничений при второй волне пандемии коронавируса.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин о борьбе с пандемией и её влиянии на экономику

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса ВВП России может сократиться на 4—5%. Между тем сейчас ситуация в экономике страны выглядит лучше, чем прогнозировалось ранее. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал председатель Счётной палаты Алексей Кудрин.
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РБК

Кудрин не увидел рисков падения цен на нефть на фоне заражений COVID-19

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Кудрин спрогнозировал падение ВВП России

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Кудрин спрогнозировал цену не ниже $40 за баррель нефти до конца года

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Комсомольская правда

Цены на нефть не опустятся ниже $40 за баррель до конца года, заявил Кудрин

Комсомольская правда03:27
ТАСС

Кудрин: исключение из бюджетного правила можно было бы сделать в 2020 году

ТАСС03:22
Газета.Ru

Кудрин спрогнозировал цены на нефть

Газета.Ru02:57
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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Киргизии Соорнбаем Жээнбековым заявил, что РФ не вмешивается во внутренние дела других стран, но поддерживает действующую власть в стремлении стабилизировать ситуацию.
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Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала в Германию, это не связано с уголовным делом, возбужденным в отношении совета, сообщили в понедельник белорусские СМИ со ссылкой на помощницу Алексиевич.
Интерфакс07:12
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