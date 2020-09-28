Кудрин спрогнозировал цену не ниже $40 за баррель нефти до конца года
Смотрите также
Алтайский губернатор госпитализирован с двусторонней пневмонией
Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года
Правительство Германии подтвердило встречу Меркель и Навального
В Армении введена всеобщая мобилизация, объявлено военное положение
Эрдоган заявил об «оккупации» Арменией территорий Азербайджана
Минпросвещения не планирует массового перевода школ на онлайн-обучение
Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении
Армия США показала «будущую битву» с Россией
Путин пожелал Додону успехов на президентских выборах в Молдавии
Кремль призвал к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе
Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года
В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по COVID-19
Правительство Германии подтвердило встречу Меркель и Навального
В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде зимой в России
В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста
Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении
АБР увидела риск для сегмента кредитных карт в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что цены на нефть до конца года не будут ниже $40 за баррель, так как страны будут вводить меньше ограничений при второй волне пандемии коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Кудрин дал прогноз по падению ВВП России
В результате последствий пандемии коронавируса в 2020 году ВВП России может сократиться на 4—5%. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
RT на русском02:24
Подробнее о событии
Цены на нефть не опустятся ниже $40 за баррель до конца года, заявил Кудрин
Комсомольская правда03:27