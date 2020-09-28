Кудрин спрогнозировал цену не ниже $40 за баррель нефти до конца года
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что цены на нефть до конца года не будут ниже $40 за баррель, так как страны будут вводить меньше ограничений при второй волне пандемии коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Кудрин дал прогноз по падению ВВП России
В результате последствий пандемии коронавируса в 2020 году ВВП России может сократиться на 4—5%. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
RT на русском02:24
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Цены на нефть не опустятся ниже $40 за баррель до конца года, заявил Кудрин
Комсомольская правда03:27