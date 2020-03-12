Экономика
Piter.tvКудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть
Алексей Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть. Глава Счётной палаты также предрекает рост уровня бедности в стране. По его словам, Россия могла бы ориентироваться на цену 35 долларов за баррель и доллар по 72 рубля.
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Темпы экономического роста приблизятся к нулевым значениям в этом году, соответственно, будут ниже все остальные показатели с точки зрения увеличения реальных доходов населения.
— Алексей Кудрин, российский политикPravda.Ru 05:44
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Футбол
Будущий новичок «Челси» Зиеш уговаривает клуб подписать Онану
Полузащитник амстердамского "Аякса" Хаким Зиеш, который летом станет игроком лондонского "Челси", пытается убедить английский клуб приобрести своего нынешнего одноклубника, голкипера Андре Онану, который является его близким другом и не против перехода в команду АПЛ, сообщает Daily Mail.
Шоу-бизнес
Похудевшая звезда Comedy Woman Надежда Ангарская показала архивные кадры, на которых весит 130 кг
Устав от критики, Ангарская опубликовала архивные кадры, на которых она запечатлена с весом 130 килограммов, а в подписи ответила на критику и высказалась против бодипозитива.
Здоровье
Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету
Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым среди участников Евровидения-2020 на видеохостинге YouTube.
Политика
Песков рассказал об отношении Путина к культу личности
Президент России Владимир Путин выступает категорически против формирования его культа личности, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Происшествия
Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге
Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
Армия и оружие
Украинские моряки вышли на списанных США катерах в Черное море
Армия и оружие
В Ираке обвинили США в ударе по гражданскому аэропорту Кербелы
Багдад, 13 марта 2020, 12:59 — REGNUM Руководство храма имама Хусейна в священном иракском городе Кебрела обвинило ВВС США в ударе по гражданскому аэропорту в городе, об этом 13 марта говорится в заявлении духовенства.
Футбол
Чемпионат Франции приостановлен из-за коронавируса
Чемпионат Франции по футболу приостановлен на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте Лиги 1.
Общество
Росреестр скрыл сведения о квартире Терешковой
Москва, 13 марта 2020, 09:57 — REGNUM Информация об элитной недвижимости депутата Госдумы Валентины Терешковой («Единая Россия») оказалась недоступной в Росреестре.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Здоровье
Доктор Мясников назвал способы защиты от коронавируса без лекарств
Главный врач ГКБ 71 и известный российский телеведущий Александр Мясников перечислил способы, которые помогут защититься от коронавируса, не прибегая к лекарствам.
Происшествия
Ректора Воронежского опорного вуза оставили под арестом
Воронеж, 13 марта 2020, 13:03 — REGNUM Ректор Воронежского государственного технического (опорного) университета Сергей Колодяжный, обвиняемый в получении взятки, останется в СИЗО до 28 апреля.
Общество
ФСБ задержала в Подмосковье подделывавшую документы для мигрантов ОПГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Подмосковье семь членов организованной преступной группы (ОПГ), подделывавших документы для мигрантов.
Общество
Джонсон «успокоил» по-английски: «Многие семьи потеряют близких»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к нации накануне, 12 марта, предупредил соотечественников о том, что многие семьи из-за пандемии коронавируса нового типа (Covid-19) «потеряют близких раньше времени».
Экономика
Акции МТС предлагают одну из лучших инвестиций в условиях низких цен
Основной сегмент услуг мобильной связи в России остается в хорошей форме, демонстрируя рост APRU более чем на 2% г/г шестой месяц подряд на фоне устойчивой конъюнктуры рынка, которая, вероятно, сохранится в 2020 г. Мы также хотели бы отметить быстрый рост розничного бизнеса МТС Банка.
Финансы
Банк России предвидит ускорение инфляции
Как следует из материалов регулятора, инфляция в стране с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к целевому уровню в 4% быстрее, чем прогнозировалось ранее.
Биатлон
Васильев: Насколько я знаю, Юрлова не собирается заканчивать карьеру
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о том, надо ли Екатерине Юрловой-Перхт завершать карьеру.
Политика
СМИ: Украина и боевики договорились о создании «консультативного совета»
Создание "консультативного совета" означает, что Киев пошел на переговоры с представителями боевиков по приднестровскому сценарию, отмечает "Зеркало недели".
Общество
Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
Политика
В Госдуме отправили в карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР
Председатель Госдумы Вячеслав Володин распорядился отправить в карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова вместе с его помощниками и всеми депутатами, которые с ним общались.
Финансы
Центробанк продал валюту на 3,6 млрд рублей
Минфин 6 марта закупил валюты на 9,4 млрд. руб. 10 марта Банк России продал валюту на 3,6 млрд. рублей, сообщает «РБК».
Экономика
Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
Общество
Эстония ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса
Правительство Эстонии ввело в стране чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Общество
Упрощен и объединен порядок оформления выплат на детей от 3 до 7 лет
Получение выплат на детей от 3 до 7 лет станет максимально простым и единым.
Здоровье
Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса
Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Гаджеты
Беспроводные наушники-вкладыши Sennheiser Momentum True Wireless 2: до 28 часов музыки
Экономика
Российские бизнесмены потеряли за день более 15 млрд долларов
Основатель владельцев "Норникеля" Владимир Потанин обеднел на 1,71 млрд долларов.
Политика
Кремль оценил перспективы саммита «пятерки» постоянных членов СБ ООН
В беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва получила определенные сигналы о том, что Великобритания также заинтересована в проведении такого саммита.