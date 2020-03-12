Экономика

КомпанияКомпанияКудрин предупредил о грядущем росте бедности россиян

При текущем уровне нефтяных цен рост российской экономики в 2020 году будет находиться на уровне нуля, а россиян ждет рост уровня бедности. Об этом предупредил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Такой прогноз он озвучил на заседании комитета Совета Федерации по бюджету.
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Алексей Кудрин
Темпы экономического роста приблизятся к нулевым значениям в этом году, соответственно, будут ниже все остальные показатели с точки зрения увеличения реальных доходов населения.
— Алексей Кудрин, российский политикPravda.Ru 05:44

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