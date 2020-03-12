Экономика
КомпанияКудрин предупредил о грядущем росте бедности россиян
При текущем уровне нефтяных цен рост российской экономики в 2020 году будет находиться на уровне нуля, а россиян ждет рост уровня бедности. Об этом предупредил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Такой прогноз он озвучил на заседании комитета Совета Федерации по бюджету.
Читать в источнике
Оценить
Темпы экономического роста приблизятся к нулевым значениям в этом году, соответственно, будут ниже все остальные показатели с точки зрения увеличения реальных доходов населения.
— Алексей Кудрин, российский политикPravda.Ru 05:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 09:52, Ашберн
Общество
На Украине зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
Минздрав Украины сообщил о первом случае смерти в результате коронавируса, умерла женщина в Житомирской области, Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий.
Армия и оружие
В Турции назвали дату совместного патрулирования с Россией в Идлибе
Российские и турецкие военные проведут совместное патрулирование в сирийском Идлибе 15 марта.
Общество
Петербург ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса
Петербург и Ленинградская область одновременно ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом в связи с угрозой распространения коронавируса.
Политика
Украина на две недели закроет границу для иностранцев
Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для иностранных граждан в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае
Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
Происшествия
Майора полиции в Москве уволили за фотографию в морге
Происшествия
Штормовой ветер в Москве повалил 200 деревьев, один человек погиб
Бушующий уже второй день в Москве штормовой ветер повалил более 200 деревьев, один человек погиб, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Здоровье
В Петербурге у 129 человек подозревают коронавирус
В Петербурге 129 человек, вернувшихся из неблагополучных по ситуации с коронавирусом стран, доставлены в больницы с признаками ОРВИ.
Происшествия
Российский депутат избил пенсионера за плохо убранный снег
В Тюкалинске Омской области депутат районного совета Александр Тришин избил 67-летнего дворника за плохо убранный снег.
Общество
В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Финансы
Мутко предупредил о возможном повышении ставок по ипотеке
Ипотечные ставки могут вырасти на фоне ослабления рубля, сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская не пошла с Димой Биланом и сыном на премьеру «Троллей»
Накануне сын известной телеведущей Яны Рудковской появился на премьере мультфильма «Тролли» со своим крестным отцом - российским эстрадным певцом Димой Биланом.
Финансы
Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году
В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Энергетика
Брокеры прогнозируют 100 рублей за доллар
Курс российской валюты может упасть до 100 рублей за доллар в случае последующего снижения стоимости нефти, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.
Политика
Казахстан запретил пересечение границы с РФ по внутренним документам
Власти Казахстана приняли решение временно ограничить пересечение границы с Российской Федерацией и Киргизией по внутренним документам.
Общество
Эстония ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса
Правительство Эстонии ввело в стране чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Политика
Песков рассказал об отношении Путина к созданию культа его личности
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как Владимир Путин относится к созданию культа его личности.
Экономика
НЛМК и «Северсталь» обогнали по капитализации ArcelorMittal
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина и «Северсталь» Алексея Мордашова по капитализации обошли крупнейшую в мире сталелитейную компанию ArcelorMittal.
Общество
Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Футбол
«Ювентус» опроверг слухи о заражении Дибалы коронавирусом
В четверг венесуэльское издание El Nacional сообщило, что нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала болен коронавирусом.
Экономика
В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
Политика
Все российские регионы поддержали закон о поправке в Конституцию
Все 85 регионов России поддержали закон об изменениях в Конституции РФ.
Общество
Чехия запретила гражданам покидать страну и въезжать иностранцам
Чехия с 16 марта закрывает границы для иностранцев и запрещает выезд гражданам во избежание распространения коронавируса, передает РИА "Новости" со ссылкой на премьер-министра страны Андрея Бабиша.
Общество
В Минфине рассказали, куда идут конфискованные у коррупционеров деньги
В Министерстве финансов рассказали, на что тратят деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Здоровье
В Белоруссии число случаев коронавируса выросло до 27
Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии возросло до 27.
Кино
Студия Pixar представила трейлер нового мультфильма «Душа»
Новый мультипликационный фильм «Душа» рассказывает о Джо Гарднере, школьном учителе музыки, который мечтает стать знаменитым джазменом и выступить в клубе Half Note.
Политика