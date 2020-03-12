Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что при нынешних ценах на нефть и курсе доллара российская экономика не покажет никакого роста.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть

РИА Новости07:48

Кудрин назвал безнадежно устаревшим прогноз для формирования бюджета на 2020 год

ТАСС07:19

Кудрин ожидает рост экономики России в 2020 году около нуля

RT на русском07:48

Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики РФ на фоне изменений на нефтяном рынке

Газета.Ru07:33

Кудрин прогнозирует нулевой рост экономики РФ в 2020 году при текущем уровне нефтяных цен

ПРАЙМ07:38

Кудрин назвал несколько сценариев российской экономики

Известия07:58

Кудрин предупредил о грядущем росте бедности в России

Московский Комсомолец07:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 08:10, Ашберн
Энергетика

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
РБК 05:46
Происшествия

В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе

В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
РБК 07:06
Политика

Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
РБК 07:22
Политика

Большинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию

Законодательные собрания двух третей российских регионов решили поддержать поправки в Конституцию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные голосований.
Коммерсантъ 06:40
Авто

Datsun on-DO получил новую комплектацию

Комплектация Comfort стала доступна для седана Datsun on-DO в рестайлинговой версии.
Движок 06:47
Авто

Toyota Highlander нового поколения сертифицировали в РФ

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на новую генерацию Toyota Highlander.
SpeedMe 10 марта в 13:20
Происшествия

В Тамбовской области нашли тело пропавшей школьницы

РИА Новости вчера в 11:56
Шоу-бизнес

Поклонская разочаровалась в мужчинах после развода с Соловьевым

Поклонская вышла замуж за заслуженного юриста России, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева в 2018 году.
Политическая Экспертиза 00:34
Здоровье

Снимки лёгких погибшего от коронавируса вызвали шок

В Сети опубликовали рентгеновские снимки умершего от коронавируса 44-летнего китайца.
News.ru 04:09
Общество

Том Хэнкс заразился коронавирусом

На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
Lenta.ru вчера в 21:34
Политика

Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну

10 марта была также учтена поправка Терешковой, предусматривающая, что действующий и бывшие президенты страны смогут баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое они уже провели на данном посту на момент вступления поправки в силу.
ТАСС 04:55
Наука

Поведение дрозофил определили ненаследуемые особенности строения мозга

МонаВиста вчера в 10:13
Политика

Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

РИА Новости 06:46
Общество

Прокуроры нашли в открытом доступе таможенную базу за восемь лет

На одном из сайтов в интернете прокуроры обнаружили полную и регулярно пополняемую базу всех экспортно-импортных операций российских компаний за 2012–2019 годы, в которую вошли данные со всех таможенных постов страны.
РБК 04:40
Общество

Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Газета.Ru вчера в 19:34
Происшествия

Очевидцы сняли на видео попытку самосуда над жителем села в Дагестане

РИА Новости 06:18
Шоу-бизнес

Дед Юлии Высоцкой был огорчен её свадьбой с Андреем Кончаловским

Например, дедушка Высоцкой был искренне огорчен, узнав, что его внучка выходит замуж за намного старшего жениха.
Bimru.ru 03:53
Финансы

Доллар достиг 75 рублей впервые с февраля 2016 года

На 13:59 доллар составлял 74,97 руб. (+2,02%). Ранее евро превысил отметку в 84 руб. впервые с февраля 2016 года.
Коммерсантъ 07:23
Здоровье

В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции

11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Российская газета вчера в 16:26
Экономика

Мишустин объяснил падение рынков

Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней.
RT на русском 04:47
Армия и оружие

На параде Победы впервые покажут новейшие танки Т-90М

Новейшие танки Т-90М "Прорыв" впервые проедут по Красной площади на параде Победы 9 мая.
Российская газета 10 марта в 09:32
Энергетика

Назван главный козырь России в нефтяной войне

Россия фактически является единственным мировым производителем нефти, который может нормально работать в условиях цен на сырье на уровне 15-20 долларов за баррель.
Lenta.ru 06:49
Общество

В РЖД сформировали штаб по предупреждению завоза коронавируса

В РЖД был создан штаб по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса.
Москва 24 06:38
Происшествия

В Киеве избили главврача Института рака

По мнению главврача, нападение может быть связано с конфликтной ситуацией, существующей в Институте рака.
Rusvesna.su 07:41
Музыка

Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения

Участники группы Little Big рассказали в эфире радиостанции NRJ о песне, с которой они будут представлять Россию на Евровидении.
РИА Новости 02:08
Политика

Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы

Евросоюз не одобряет, что решение США о месячном запрете на поездки в Штаты людям, пребывавшим в Европе, было принято в одностороннем порядке и без консультаций, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля.
РИА Новости 07:02
Экономика

АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России.
Деловое.ТВ вчера в 02:31
Наука

Определён самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом

Ferra вчера в 13:37
Хоккей

Гол Наместникова помог «Колорадо» обыграть «Рейнджерс» в матче НХЛ

"Колорадо Эвеланш" на своем льду в овертайме победил "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 01:22
Футбол

Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса, сообщается на сайте радиостанции La Cadena SER.
Газета.Ru 07:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное