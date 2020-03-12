Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что при нынешних ценах на нефть и курсе доллара российская экономика не покажет никакого роста.

Политика Большинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию Законодательные собрания двух третей российских регионов решили поддержать поправки в Конституцию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные голосований.

Общество Том Хэнкс заразился коронавирусом На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.

Политика Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну 10 марта была также учтена поправка Терешковой, предусматривающая, что действующий и бывшие президенты страны смогут баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое они уже провели на данном посту на момент вступления поправки в силу.

Общество Прокуроры нашли в открытом доступе таможенную базу за восемь лет На одном из сайтов в интернете прокуроры обнаружили полную и регулярно пополняемую базу всех экспортно-импортных операций российских компаний за 2012–2019 годы, в которую вошли данные со всех таможенных постов страны.

Экономика Мишустин объяснил падение рынков Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней.

Энергетика Назван главный козырь России в нефтяной войне Россия фактически является единственным мировым производителем нефти, который может нормально работать в условиях цен на сырье на уровне 15-20 долларов за баррель.

Музыка Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения Участники группы Little Big рассказали в эфире радиостанции NRJ о песне, с которой они будут представлять Россию на Евровидении.

Политика Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы Евросоюз не одобряет, что решение США о месячном запрете на поездки в Штаты людям, пребывавшим в Европе, было принято в одностороннем порядке и без консультаций, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля.