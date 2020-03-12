Экономика
РИА НовостиКудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что при нынешних ценах на нефть и курсе доллара российская экономика не покажет никакого роста.
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Энергетика
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Происшествия
В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе
В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
Политика
Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
Политика
Большинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию
Законодательные собрания двух третей российских регионов решили поддержать поправки в Конституцию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные голосований.
Авто
Datsun on-DO получил новую комплектацию
Комплектация Comfort стала доступна для седана Datsun on-DO в рестайлинговой версии.
Авто
Toyota Highlander нового поколения сертифицировали в РФ
В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на новую генерацию Toyota Highlander.
Происшествия
В Тамбовской области нашли тело пропавшей школьницы
Шоу-бизнес
Поклонская разочаровалась в мужчинах после развода с Соловьевым
Поклонская вышла замуж за заслуженного юриста России, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева в 2018 году.
Здоровье
Снимки лёгких погибшего от коронавируса вызвали шок
В Сети опубликовали рентгеновские снимки умершего от коронавируса 44-летнего китайца.
Общество
Том Хэнкс заразился коронавирусом
На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
Политика
Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну
10 марта была также учтена поправка Терешковой, предусматривающая, что действующий и бывшие президенты страны смогут баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое они уже провели на данном посту на момент вступления поправки в силу.
Наука
Поведение дрозофил определили ненаследуемые особенности строения мозга
Общество
Прокуроры нашли в открытом доступе таможенную базу за восемь лет
На одном из сайтов в интернете прокуроры обнаружили полную и регулярно пополняемую базу всех экспортно-импортных операций российских компаний за 2012–2019 годы, в которую вошли данные со всех таможенных постов страны.
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Шоу-бизнес
Дед Юлии Высоцкой был огорчен её свадьбой с Андреем Кончаловским
Например, дедушка Высоцкой был искренне огорчен, узнав, что его внучка выходит замуж за намного старшего жениха.
Финансы
Доллар достиг 75 рублей впервые с февраля 2016 года
На 13:59 доллар составлял 74,97 руб. (+2,02%). Ранее евро превысил отметку в 84 руб. впервые с февраля 2016 года.
Здоровье
В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции
11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Экономика
Мишустин объяснил падение рынков
Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней.
Армия и оружие
На параде Победы впервые покажут новейшие танки Т-90М
Новейшие танки Т-90М "Прорыв" впервые проедут по Красной площади на параде Победы 9 мая.
Энергетика
Назван главный козырь России в нефтяной войне
Россия фактически является единственным мировым производителем нефти, который может нормально работать в условиях цен на сырье на уровне 15-20 долларов за баррель.
Общество
В РЖД сформировали штаб по предупреждению завоза коронавируса
В РЖД был создан штаб по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса.
Происшествия
В Киеве избили главврача Института рака
По мнению главврача, нападение может быть связано с конфликтной ситуацией, существующей в Институте рака.
Музыка
Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения
Участники группы Little Big рассказали в эфире радиостанции NRJ о песне, с которой они будут представлять Россию на Евровидении.
Политика
Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы
Евросоюз не одобряет, что решение США о месячном запрете на поездки в Штаты людям, пребывавшим в Европе, было принято в одностороннем порядке и без консультаций, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России.
Наука
Определён самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом
Хоккей
Гол Наместникова помог «Колорадо» обыграть «Рейнджерс» в матче НХЛ
"Колорадо Эвеланш" на своем льду в овертайме победил "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Футбол
Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса
Чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса, сообщается на сайте радиостанции La Cadena SER.