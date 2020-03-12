Экономика

RT на русскомRT на русскомКудрин ожидает рост экономики России в 2020 году около нуля

Рост экономики Российской Федерации в 2020 году при текущем уровне нефтяных цен будет около нуля, рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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