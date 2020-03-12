Экономика
RT на русскомКудрин ожидает рост экономики России в 2020 году около нуля
Рост экономики Российской Федерации в 2020 году при текущем уровне нефтяных цен будет около нуля, рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
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Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Здоровье
В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции
11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Кино
Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Политика
Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
Энергетика
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Космос
Россия и Европа из-за коронавируса перенесли запуск корабля к Марсу
«Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) из-за эпидемии нового коронавируса отложили на два года запуск космического аппарата, который должен был искать жизнь на Марсе и изучить вопрос существования воды на планете.
Политика
Зампреда Коми Константина Лазарева освободили от должности
Зампреда Коми и министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Константина Лазарева освободили от должности с 20 марта.
Происшествия
В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе
В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
Общество
Том Хэнкс заразился коронавирусом
На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
Политика
Часть депутатов Госдумы отправили на карантин из-за коронавируса
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил на карантин депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции, пораженной короанавирусом, а также контактировавших с ним парламентариев.
Финансы
ЦБ повысил курс доллара и евро более чем на 2,5 рубля
Банк России резко повысил курсы доллара и евро на 13 марта.
Происшествия
Российский военный погиб в ДТП в Сирии
Общество
В РЖД сформировали штаб по предупреждению завоза коронавируса
В РЖД был создан штаб по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Армия и оружие
Эрдоган сообщил об уничтожении восьми ЗРПК «Панцирь» в Сирии
Турецкие вооруженные силы уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в Сирии.
Политика
Путин заявил о связи Ходорковского с убийствами
Про Ходорковского и Калви Российский бизнес серьезно изменился за последние десять лет и государство должно создать условия для инвестиций, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин.
Кино
«Если бы Вину Дизелю было 12»: первые отзывы критиков на фильм «Бладшот»
Премьера супергеройского боевика «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли состоится 12 марта. Критики уже оставили первые отзывы о фильме.
Музыка
Наргиз подписала контракт с новым продюсером
Новым продюсером певицы Наргиз стал Виктор Дробыш. Об этом он сам рассказал "Пятому каналу".
Автоспорт
Команда «Формулы-1» «Макларен» снялась с Гран-при Австралии
Команда "Формулы-1" "Макларен" снялась с Гран-при Австралии из-за того, что член команды сдал положительный тест на коронавирус, соответствующее заявление опубликовано в официальном Twitter команды.
Финансы
Индекс РТС рухнул более чем на 8%
Долларовый индекс РТС обвалился более чем на 8%, пробив психологический рубеж в 1000 пунктов впервые с июля 2017 года на фоне усиления падения рубля и распродаж на рынке акций, следует из данных Московской биржи.
Космос
На окраинах Солнечной системы обнаружено более 100 малых планет
Ученые из проекта по изучению темной энергии разработали новый метод поиска так называемых транснептуновых объектов — малых планет, скрытых в темных окраинных областях Солнечной системы.
Футбол
В «Реале» объявлен карантин из-за заразившегося коронавирусом игрока
Баскетболист мадридского "Реала" сдал положительный тест на коронавирус, сообщает El Mundo.
Армия и оружие
ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку
Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России.
Происшествия
В Киеве избили главврача Института рака
По мнению главврача, нападение может быть связано с конфликтной ситуацией, существующей в Институте рака.
Политика
Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина
Ранее Путин в своем выступлении перед депутатами Госдумы РФ на обсуждении поправок в Конституцию не стал отвергать возможность обнуления своих сроков.
Политика
Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы
Евросоюз не одобряет, что решение США о месячном запрете на поездки в Штаты людям, пребывавшим в Европе, было принято в одностороннем порядке и без консультаций, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля.