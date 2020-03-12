Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что при нынешних ценах на нефть и курсе доллара российская экономика не покажет никакого роста.
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Алексей Кудрин
Причем ниже цены отсечения мы не получим около 500 миллиардов рублей. Соответственно, дефицит бюджета в этом году может составить чуть меньше 2% ВВП.
— Алексей Кудрин, российский политикКомпания вчера в 07:56

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