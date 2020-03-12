Экономика
РИА НовостиКудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что при нынешних ценах на нефть и курсе доллара российская экономика не покажет никакого роста.
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Причем ниже цены отсечения мы не получим около 500 миллиардов рублей. Соответственно, дефицит бюджета в этом году может составить чуть меньше 2% ВВП.
— Алексей Кудрин, российский политикКомпания вчера в 07:56
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Участники группы Little Big рассказали о песне для «Евровидения»
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С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
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Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
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Samsung запустила бесплатную дезинфекцию смартфонов в РФ
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Фигурное катание
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Здоровье
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Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер прокомментировал скандальную ситуацию, которая сложилась в пятницу утром в Альберт-парке.
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В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый".
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Киев, 12 марта 2020, 13:10 — REGNUM Советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо избили во время представления «платформы примирения», предназначенной для урегулирования конфликта между Украиной и Донбассом, сообщил 12 марта телеканал 112.ua.
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Пресс-служба Министерства здравоохранения Белоруссии сообщила, что на сегодняшний день число граждан, у которых лабораторно подтвержден коронавирус, увеличилось до 21.
Армия и оружие
США нанесли ответный удар в Ираке
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