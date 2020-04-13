Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксКудрин спрогнозировал падение ВВП России в 2020 году на 5%

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин ожидает падения российской экономики в 2020 году на уровне ближе к 5%.
Читать в источнике
Комментировать2
Алексей Кудрин
Пока даже самые смелые оценки ключевых международных организаций, агентств дают падение мировой экономики около 2%. Это очень умеренное снижение, чуть меньше, чем произошло в 2009 году. Многие дают минимально положительный рост, нулевой.
— Алексей Кудрин, российский политикИнтерфакс 06:40

Подробнее о событии

Кудрин спрогнозировал падение ВВП России в 2020 году на 5%

Интерфакс06:40

Кудрин сделал прогноз по падению ВВП на 2020 год

Известия06:12

Кудрин: ВВП России в 2020 году упадет на 5%

Национальная служба новостей04:42

ВВП России по итогам года может упасть на 5%

URA.Ru05:16

Кудрин прогнозирует падение ВВП России на уровень около 5%

RT на русском05:07

Кудрин дал прогноз по ВВП России в 2020 году

ТАСС04:52

Кудрин спрогнозировал падение ВВП России и рост безработицы более чем в три раза на фоне пандемии коронавируса

Фонтанка.Ру05:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7140 источников, обновлено в 12:00, Ашберн
Экономика

Лукашенко призвал Россию снизить цену на газ до «мировой»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в качестве помощи республике в условиях пандемии коронавируса могла бы снизить цену на поставляемый в страну газ до "мировой".
Газета.Ru 10:04
3
Политика

Путин: ситуация с коронавирусом меняется не в лучшую сторону

«На выделенные дополнительные деньги Министерство обороны развернуло уже практически работу в регионах РФ для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе»,— сказал Владимир Путин.
Коммерсантъ 08:43
2,6K
Кино

В Marvel раскрыли одну из «пасхалок» фильма «Мстители: Финал»

Киностудия Marvel опубликовала в Twitter кадры из фильма Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» с одной из спрятанных «пасхалок».
Культуромания 01:26
7
Общество

Оперштаб выявил в сети призывы «положить» сайт пропусков в Москве

В оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом выявили злоумышленников, которые предлагают в сети «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков для передвижения по столице.
RT на русском 10:17
2
Экономика

Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.
Интерфакс 05:49
13
Футбол

Смолов отдал миллион рублей на борьбу с коронавирусом

Lenta.ru 07:57
20
Здоровье

В Севастополе подтвержден новый случай заражения коронавирусом

COVID-19 обнаружен у пациентки, доставленной в больницу №4 на Северной стороне.
Севастополь.ру 09:02
9
Кино

Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»

Имена актеров, которые примут участие в седьмом сезоне "Сватов", раскрыл российский актер Федор Добронравов.
Народные новости вчера в 08:38
54
Общество

Испания и Италия начали смягчение карантинного режима

Власти двух европейских стран, наиболее пострадавших от коронавируса, приступили к смягчению строгих мер изоляции.
Газета Metro 09:15
2
Энергетика

Саудовская Аравия объявила майские цены на нефть

Эр-Рияд, 13 апреля 2020, 15:11 — REGNUM Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила майские цены на нефть для стран Азии и повысила для Соединенных Штатов.
REGNUM 08:11
Политика

Google объяснил причину блокировки видео обращения Путина на YouTube

Google признал, что решение о блокировке видео было ошибочным и вызвано ограниченностью ресурсов, сообщает ТАСС.
RuNews24.ru 10:14
414
Здоровье

Около 40% новых заболевших коронвирусом в РФ не имели симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании в виде видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что у примерно 40% пациентов с коронавирусом не наблюдались клинические симптомы.
Московский Комсомолец 11:33
4
Шоу-бизнес

Канделаки ответила Собчак на пост про использование фотошопа

По словам светской львицы, на фото явно присутствуют признаки графической обработки.В ответном посте Канделаки выложила фото без обработки, а рядом - изображение ягодиц Собчак крупным планом, и назвала ее «протыкающей дно рейтингов на канале "Супер"».
RuNews24.ru 11:03
10
Гаджеты

Стало известно, каким будет новый iPhone 12

Сразу несколько изменений может получить iPhone 12, который компания Apple покажет грядущей осенью.
Российская газета 08:57
68
Недвижимость

ПИК и ВТБ погасят проценты по ипотеке за заемщиков в 2020 году

Группа компаний ПИК и банк ВТБ запустили новую ипотечную программу «Берем проценты на себя», в рамках которой проценты за период до конца 2020 года будут погашены в момент заключения договора, а не перенесены на более поздний срок.
РБК 04:14
4
Политика

Лидер Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия вчера в 12:23
666
Общество

Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в столице увеличивается, поскольку тесты стали лучше.
Lenta.ru 11:19
46
Политика

Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки готовой еды.
Известия 06:48
255
Кино

Французский актер из фильмов «Папаши» и «Беглецы» умер от коронавируса

ToDay News Ufa 09:10
15
Общество

Медиков в Москве с 14 апреля начнут тестировать на антитела к CОVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что с завтрашнего дня, 14 апреля, ведомство запустит в Москве тестирование на наличие антител к коронавирусу COVID-19.
Коммерсантъ 11:07
24
Шоу-бизнес

Рыбину и Сенчуковой приходится жить на 31 тысячу рублей

Газета.Ru 10:20
43
Происшествия

На Кубани выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусом

На территории Краснодарского края выявлен 41 подтвержденный новый случай COVID-2019, сообщили в пресс-службе федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 04:20
226
Политика

Экс-помощница Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах

Бывшая помощница наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена рассказала о пережитых ее сексуальных домогательствах.
Lenta.ru вчера в 19:50
27
Общество

В ВОЗ высказались о пике эпидемии коронавируса в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович высказалась о пике эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
RT на русском 08:11
118
Игры

Crytek намекнула на выход новой Crysis

Официальный «Твиттер» научно-фантастического шутера от первого лица Crysis, разработанного немецкой компанией Crytek, неожиданно опубликовал тизер — «Получаем данные».
Чемпионат 11:55
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
752
Киберспорт

Reddit: античит-система в Valorant запускается вместе с Windows

Утверждается, для работы используется отдельный драйвер, который требует перезагрузки системы после первичной установки и запускается при старте системы.
Игромания.ру 08:52
Здоровье

В России снизилось число летальных исходов от пневмонии на 5%

Дмитрий Коротаев / ИЗВЕСТИЯ В России снизилось число летальных исходов от пневмонии и других заболеваний на 5% по сравнению с показателями прошлого года.
РЕН ТВ 11:20
Общество

Челябинская область попала в топ-10 регионов по созданию рабочих мест

Челябинская область заняла четвертое место в рейтинге регионов по созданию рабочих мест в последние три года – за 2017-2019 годы на Южном Урале было создано 56,6 тыс. рабочих мест, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на РИА «Новости».
Доступ1 00:23
1
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:27
46
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное