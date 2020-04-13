Коронавирус
ИнтерфаксКудрин спрогнозировал падение ВВП России в 2020 году на 5%
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин ожидает падения российской экономики в 2020 году на уровне ближе к 5%.
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Пока даже самые смелые оценки ключевых международных организаций, агентств дают падение мировой экономики около 2%. Это очень умеренное снижение, чуть меньше, чем произошло в 2009 году. Многие дают минимально положительный рост, нулевой.
— Алексей Кудрин, российский политикИнтерфакс 06:40
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RuNews24.ru 11:03
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РБК 04:14
Политика
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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки готовой еды.
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Французский актер из фильмов «Папаши» и «Беглецы» умер от коронавируса
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Общество
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РЕН ТВ 11:20
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Челябинская область попала в топ-10 регионов по созданию рабочих мест
Челябинская область заняла четвертое место в рейтинге регионов по созданию рабочих мест в последние три года – за 2017-2019 годы на Южном Урале было создано 56,6 тыс. рабочих мест, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на РИА «Новости».
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Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
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