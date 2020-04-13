Пока даже самые смелые оценки ключевых международных организаций, агентств дают падение мировой экономики около 2%. Это очень умеренное снижение, чуть меньше, чем произошло в 2009 году. Многие дают минимально положительный рост, нулевой.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин ожидает падения российской экономики в 2020 году на уровне ближе к 5%.

Кудрин спрогнозировал падение ВВП России в 2020 году на 5%

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