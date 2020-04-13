Коронавирус
ИнтерфаксКудрин спрогнозировал падение ВВП России в 2020 году на 5%
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин ожидает падения российской экономики в 2020 году на уровне ближе к 5%.
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Пока даже самые смелые оценки ключевых международных организаций, агентств дают падение мировой экономики около 2%. Это очень умеренное снижение, чуть меньше, чем произошло в 2009 году. Многие дают минимально положительный рост, нулевой.
— Алексей Кудрин, российский политикИнтерфакс 06:40
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Армия и оружие
Названы цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей»
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Энергетика
Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов и перешла к падению
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Известия вчера в 20:25
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На снимке Евгения Медведева запечатлена в профиль. На фигуристке надето черное платье, подчеркивающее фигуру молодой спортсменки.
RuNews24.ru 12:27
Политика
Путин: Ситуация с коронавирусом в РФ меняется не в лучшую сторону
Президент РФ Владимир Путин оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России и назвал ближайшие недели определяющими для борьбы с ней.
Российская газета 09:02
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru 20:29
Общество
Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом
Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета 20:31
Энергетика
Саудовская Аравия продолжила нефтяную войну
Саудовская Аравия продолжила ценовую войну, несмотря на заключение новой сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+.
Lenta.ru 13:17
Космос
Модули с комплектующими производства резидента технополиса «Москва» отправят на Луну
Радиопередающие устройства, установленные на борт МКС, на лунные модули и другие космические аппараты, изготавливает научно-производственное предприятие «САИТ».
Агентство Москва 06:08
Финансы
Банки начали снижать стоимость обмена валюты после падения курса рубля
По данным издания, Промсвязьбанк с начала апреля улучшил условия конвертации валюты по опции «Спецкурс онлайн» для сумм от 100 тыс. до 500 тыс. руб.
Коммерсантъ 17:03
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза
Сравнивая ситуацию с кризисом 2008–2009 годов, Кудрин отметил, что тогда, чтобы избежать роста безработицы, были приняты массовые решения о поддержке бизнеса.
РБК 04:50
Политика
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Тара Рид, которая была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором, обвинила политика в сексуальных домогательствах, сообщает газета Business Insider, которая ознакомилась с заявлением.
BFM.ru 11 апреля в 14:19
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Происшествия
Экс-министр лесного комплекса Сергей Шеверда предстанет перед судом
Следственный комитет РФ по Иркутской области завершил расследование уголовного дела в отношении экс-министра лесного комплекса Сергея Шеверды, его бывшего заместителя и других фигурантов уголовного дела о масштабной вырубке леса в государственном природном заказнике «Туколонь».
Твой Иркутск 21:25
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
Космос
На сайте NASA появилась любопытная функция
В честь юбилея телескопа Хаббл NASA добавила на своем сайте забавную функцию.
Что происходит 07:26
Армия и оружие
РФ заложит в апреле шесть боевых кораблей, несмотря на пандемию
Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что Россия планирует в конце апреля заложить сразу шесть крупных боевых кораблей, несмотря на пандемию нового коронавируса, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 21:07
Политика
Трамп рассказал о темах телефонных переговоров с Путиным
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждались вопросы контроля над вооружением.
RT на русском 20:16
Энергетика
Названы возможные цены на нефть после заключения сделки ОПЕК+
Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что заключение новой сделки ОПЕК+ не приведет к резкому росту цен на сырье, но к концу года нефть может подорожать до $40–45 за баррель.
Известия 20:07
Общество
ВОЗ прокомментировала применение прививки БЦЖ против коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять противотуберкулезную прививку БЦЖ для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 16:48
Здоровье
67 укусов клещей зафиксировано в Оренбургской области с начала года
Первый случай обращения по поводу укуса зарегистрирован 12 марта.
Эхо Москвы в Оренбурге 06:48
Здоровье
Около 40% новых пациентов с коронавирусом болеют без симптомов
Около 40% пациентов, у которых был недавно выявлен коронавирус, болеют без симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Газета.Ru 13:17
Общество
Собянин подписал указ о введении пропусков для поездок по Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для передвижения по городу на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск.
RT на русском 11 апреля в 13:56
Здоровье
Специалисты составили оптимальное питание для россиян на самоизоляции
Специалисты Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи составили специальное меню для тех, кто находится сейчас на карантине или в самоизоляции.
Online47.ru 21:39
Происшествия
Холмчанин прописал в своей квартире 13 россиян и двоих иностранцев
Установлено, что с 2018 по 2020 год 57-летний житель Холмска за денежное вознаграждение фиктивно зарегистрировал тринадцать граждан Российской Федерации, а также двоих граждан ближнего зарубежья в собственной квартире.
Сахалин.Инфо 21:01
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:27
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском вчера в 04:10
Происшествия
Число зараженных коронавирусом в Бурятии за выходные выросло до 86
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Бурятии за субботу и воскресенье увеличилось до 86.
Известия вчера в 23:21