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Национальная служба новостейНациональная служба новостейКудрин спрогнозировал рост безработицы в России до 10%

Чистая теория: Экономист об исчерпании ФНБ за два года при дешёвой нефти Ранее экономисты Deutsche Bank подсчитали, что средств ФНБ при цене нефти в $15 за баррель хватит чуть больше чем на два года.
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Алексей Кудрин
Пока, как ни странно, у нас минимальное количество зарегистрированных безработных. В России 0,7% безработных от количества экономически активного населения. Но это – зарегистрированных. По данным Международной ассоциации труда, у нас 4,5% безработных.
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