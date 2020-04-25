Коронавирус
Национальная служба новостейКудрин спрогнозировал рост безработицы в России до 10%
Чистая теория: Экономист об исчерпании ФНБ за два года при дешёвой нефти Ранее экономисты Deutsche Bank подсчитали, что средств ФНБ при цене нефти в $15 за баррель хватит чуть больше чем на два года.
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Пока, как ни странно, у нас минимальное количество зарегистрированных безработных. В России 0,7% безработных от количества экономически активного населения. Но это – зарегистрированных. По данным Международной ассоциации труда, у нас 4,5% безработных.
— Алексей Кудрин, российский политикАБН 18:54
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Политика
В КНДР сообщают об активной деятельности Ким Чен Ына
РИА Новости 19:05
Футбол
Евсеев высказался за расширение РПЛ до 18 команд
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поддержал идею расширения Тинькофф Российской премьер-лиги до 18 команд в ближайшем будущем.
Матч ТВ вчера в 11:09
Авто
Новый Volkswagen Jetta в России появится уже в мае
Седан Volkswagen Jetta нового поколения, российские спецификации которого стали известны прошлой осенью, доберется до дилеров уже в мае.
Автоновости дня 05:05
Экономика
Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян
По итогам первого квартала 2020 года сохранились относительно низкие темпы инфляции: рост потребительских цен составил 2,4% в годовом выражении, в том числе по продовольственным товарам — 2%. Среднедушевые денежные доходы за первый квартал оцениваются Росстатом в 31,2 тыс. руб. в месяц.
РБК 17:00
Происшествия
Больной коронавирусом сбежал из Иркутска в Забайкалье
Последние три дня в сообщениях оперативного штаба при региональном правительстве сообщается, что один больной коронавирусом убыл 20 апреля в Забайкальский край.
Глагол. Иркутское обозрение 11:13
Технологии
Эксперт рассказал, чем опасен смартфон во время пандемии
Использование смартфонов в период пандемии коронавируса может быть опасно с точки зрения угрозы физическому и психическому здоровью, рассказал агентству "Прайм" завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.
ПРАЙМ 19:03
Общество
Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции
Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru 06:33
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Культура
Коммунист Гаврилов пожаловался на сериал про Зулейху в Прокуратуру
Республика Татарстан 13:09
Наука
Обнаружен новый вид черепахи мата-мата
Открытие опровергает этот ранее известный факт.
Машины и Механизмы вчера в 23:31
Политика
США признали наличие в Украине секретных биологических лабораторий
Посольство США официально признало тот факт, что в Украине имеются американские биологические лаборатории. Там проводятся опытом с вирусами.
Актуальные Новости вчера в 05:25
Общество
Умерла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Юлия Ларионова начинала свою работу на "Русском радио" музыкальным редактором, через несколько лет стала программным директором, а в 2016 году стала главным редактором радиостанции.
ИА InterMedia 07:13
Футбол
Эрлинг Холанд: «Люблю слушать норвежский рэп»
Sports.ru 11:32
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
Армия и оружие
Флот США получит истребитель, созданный специально для него
Для флота Штатов проектируется истребитель 6 поколения, который будет отличаться от истребителя, планируемого для ВВС.
Pravda.Ru 23 апреля в 17:53
Общество
Число умерших от коронавируса превысило 200 тысяч человек
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на данный момент, по информации Центра системных наук и инженерии при Университете Джона Хопкинса, количество умерших инфицированных в мире составляет 201 тысячу 502 человека.
Новый День 15:00
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
Экономика
Утвержден список системообразующих организаций в строительстве и ЖКХ
Правительственная комиссия утвердила актуализированный перечень системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ, сообщается на сайте Минстроя.
РИА Новости вчера в 10:13
Энергетика
В России могут начать сжигать лишнюю нефть
Необходимость выполнения новой сделки ОПЕК+ может побудить российские нефтедобывающие компании избавляться от лишней нефти путём её сжигания, сообщает DEITA.
Deita.ru 23 апреля в 23:15
Общество
В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему
В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
Известия 09:49
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина после комы спросила о параде Победы
Знаменитость спросила по поводу дня рождения внучки и поздравления в театре.
iReactor вчера в 02:31
Космос
Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие
24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru вчера в 12:07
Общество
В США за сутки умерли почти две тысячи зараженных коронавирусом
Около двух тысяч зараженных коронавирусом нового типа скончались за сутки в Соединенных Штатах.
Московский Комсомолец 19:15
Игры
В Epic Games Store стартовала раздача For The King
CyberSport.ru 23 апреля в 11:54
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
Здоровье
Почти 600 заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области
С начала распространения коронавирусной инфекцией лаборатории региона провели 24,1 тысячи тестов на COVID-19, в том числе 1811 за минувшие сутки, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
Kursk.com 07:35
Армия и оружие
ТОФ рассчитывает получить фрегат «Маршал Шапошников» до конца года
Тихоокеанский флот планирует до конца этого года вернуть в свой состав прошедший модернизацию фрегат "Маршал Шапошников".
Военное обозрение вчера в 03:07
Космос
Земные бактерии могут стать потенциально опасными в космосе
Попавшие в космос земные микроорганизмы могут измениться и стать опасными.
Российская газета 05:45