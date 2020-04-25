Пока, как ни странно, у нас минимальное количество зарегистрированных безработных. В России 0,7% безработных от количества экономически активного населения. Но это – зарегистрированных. По данным Международной ассоциации труда, у нас 4,5% безработных.

Чистая теория: Экономист об исчерпании ФНБ за два года при дешёвой нефти Ранее экономисты Deutsche Bank подсчитали, что средств ФНБ при цене нефти в $15 за баррель хватит чуть больше чем на два года.

Кудрин спрогнозировал рост безработицы в России до 10%

Футбол Евсеев высказался за расширение РПЛ до 18 команд Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поддержал идею расширения Тинькофф Российской премьер-лиги до 18 команд в ближайшем будущем.

Экономика Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян По итогам первого квартала 2020 года сохранились относительно низкие темпы инфляции: рост потребительских цен составил 2,4% в годовом выражении, в том числе по продовольственным товарам — 2%. Среднедушевые денежные доходы за первый квартал оцениваются Росстатом в 31,2 тыс. руб. в месяц. 26

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