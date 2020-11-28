Ставка по ипотеке в России может вырасти до 7,7 % в 2021 году

В России ставка по ипотеке может вырасти до 7,5 % до конца года, а в начале 2021-го — до 7,7 %. Об этом сообщают РИА Новости, которые ссылаются на прогнозы аналитиков.