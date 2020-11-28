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Алексей Кудрин спрогнозировал появление 1 млн бедных к окончанию 2020 года в РФ

Глава Счётной Палаты РФ Алексей Кудрин спрогнозировал, что по окончанию 2020 года в стране появится 1 млн бедных. Он заявил о необходимости обращать внимание на людей, которым нужна поддержка государства.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Кудрин спрогнозировал рост числа бедных в России по итогам года

Председатель Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин спрогнозировал экономический спад до 4,5% и значительное снижение уровня жизни в России по итогам 2020 года из-за пандемии коронавируса, а также увеличение числа бедных на 1 млн человек.
Интерфаксвчера в 03:01
Подробнее о событии
Газета.Ru

Сенатор считает, что падение ВВП России в 2020 году не превысит 2-3%

Газета.Ruвчера в 10:00
РБК

Кудрин допустил падение российской экономики на 4,5% в 2020 году

РБКвчера в 04:37
ТАСС

Кудрин считает, что спад российской экономики в 2020 году может составить до 4,5%

ТАССвчера в 03:20
РИА Новости

В Совфеде оценили показатели спада российской экономики из-за пандемии

РИА Новостивчера в 04:42
Коммерсантъ

Кудрин ожидает спада экономики России больше чем на 4%

Коммерсантъвчера в 03:40
RT на русском

Кудрин ожидает падения российской экономики более чем на 4%

RT на русскомвчера в 03:43
Интерфакс

Кудрин спрогнозировал рост числа бедных в России по итогам года

Интерфаксвчера в 03:01

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Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал, как будут распределяться полномочия между генеральным директором клуба Шамилем Газизовым и Дмитрием Поповым, который на этой неделе вернулся на должность спортивного директора москвичей.
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