Алексей Кудрин спрогнозировал появление 1 млн бедных к окончанию 2020 года в РФ
Глава Счётной Палаты РФ Алексей Кудрин спрогнозировал, что по окончанию 2020 года в стране появится 1 млн бедных. Он заявил о необходимости обращать внимание на людей, которым нужна поддержка государства.В источнике
С чего всё началось
Кудрин спрогнозировал рост числа бедных в России по итогам года
Председатель Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин спрогнозировал экономический спад до 4,5% и значительное снижение уровня жизни в России по итогам 2020 года из-за пандемии коронавируса, а также увеличение числа бедных на 1 млн человек.
Интерфаксвчера в 03:01
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