Экономика

ВедомостиВедомостиКудрин спрогнозировал рост числа безработных в России в три раза

Из-за нынешнего кризиса в России может в три раза вырасти число безработных, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК.
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Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК сообщил, что по прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в несколько раз и достигнуть 8 млн человек.
РБКвчера в 04:50

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Профсоюзы сочли реалистичным прогноз Кудрина по росту безработицы в РФ

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Кудрин ожидает роста безработицы более чем в три раза

Коммерсантъвчера в 05:51
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Общество

В России разрабатывают нового боевого робота «Соратник»

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Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:27
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Армия и оружие

В России создают новое защитное снаряжение для лётчиков

Москва, 13 апреля 2020, 02:10 — REGNUM Новое защитное снаряжение для лётчиков разрабатывают в Научно-исследовательском испытательном центре авиационно-космической медицины и военной эргономики Минобороны РФ.
REGNUM 12 апреля в 19:10
Здоровье

Коронавирусом в Красноярском крае заболел еще 21 человек

В Красноярском крае количество больных коронавирусом увеличилось еще на 21 человека.
Newslab.ru 03:48
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Общество

В Самарской области выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

Самара, 14 апреля 2020, 11:24 — REGNUM Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано на территории Самарской области.
REGNUM 04:24
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Общество

Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
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Политика

Президент Чехии называет глупостью снос памятника Коневу в Праге

Президент Чехии сообщил, что маршал Конев освободил от нацистов Прагу и гитлеровский лагерь смерти Освенцим.
RuNews24.ru 12 апреля в 11:42
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Происшествия

В Краснодарском крае задержали криминального авторитета

Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:25
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Экономика

Мишустин пообещал новые меры по поддержке бизнеса

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что на этой неделе правительство представит дополнительные меры поддержки бизнеса, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 03:19
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Общество

Голикова назвала даты для решений об отмене карантина

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова спрогнозировала даты, после которых можно будет говорить о возможном поэтапном ослаблении карантинных мер, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции, либо об их дальнейшем продлении.
Арбуз 12 апреля в 10:03
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Экономика

В России могут ограничить полную стоимость ипотечного кредита

Президент РФ Владимир Путин в начале апреля поручил правительству совместно с ЦБ разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования.
Интерфакс 03:40
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь

Телекоммуникационные компании предсказывают рост тарифов на сотовую связь - по данным Telecom Daily, 84% проводных операторов ожидают повышения цен как минимум на 10-15%.
Газета.Ru 03:13
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Здоровье

В Пермском крае выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом

В Пермском крае выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает штаб по борьбе с инфекцией.
Рифей-Пермь 03:48
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Наука

У вируса COVID-19 обнаружили слабое место

Общественное телевидение России 04:16
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Политика

В Конгрессе США заявили, что ВОЗ «прикрывает Китай»

Ранее стало известно, что Комитет сената США по внутренней безопасности начинает масштабное расследование причин возникновения и распространения коронавируса, а также роль в этом процессе Китая и Всемирной организации здравоохранения.
REGNUM 03:08
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Общество

Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона человек

"По данным 14 апреля, число зараженных COVID-19 во всем мире составляет 2 019 320, число скончавшихся - 119 483 человека, число выздоровевших приближается к 449 т000", - сообщают эксперты.
Московский Комсомолец вчера в 20:15
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Авто

Редкую праворульную «Волгу» продают за 3,7 млн рублей

Владелец автомобиля просит за него 3 679 000 рублей.
32CARS.ru вчера в 14:50
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Армия и оружие

Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии

В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 04:18
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Происшествия

ГИБДД будет проверять всех водителей на въездах в Москву с 15 апреля

Сотрудники Госавтоинспекции с 15 апреля на въездах в Москву начнут проверять всех водителей, направляющихся в столицу.
Газета.Ru 03:59
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Здоровье

Врач назвала метод определения пика коронавируса в России

Врач считает, что на пике распространения пандемии несколько дней должен отсутствовать рост новых случаев заражения.
News.ru 04:39
Здоровье

Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус

Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Ведомости вчера в 06:09
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Происшествия

СК возбудил дело из-за публикации фейка в паблике «Омбудсмен полиции»

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о заведомо ложной информации о распространении коронавируса.
Российская газета 02:44
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Общество

В Нижегородской области коронавирус выявили у 68 жителей

Диагноз COVID-19 за сутки поставлен еще 68 жителям Нижегородской области, количество заболевших приближается к 300, это объясняется большими объемами тестирования населения, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 04:28
Происшествия

Семь новых случаев коронавируса зарегистрировано в Томской области

"Томская область – 15 (случаев заболевания, семь новых )", – следует из опубликованных на сайте данных.
РИА Томск 03:35
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Здоровье

Новый случай коронавируса выявлен в Алтайском крае

Во вторник, 14 апреля, в Алтайском крае подтвердился еще один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Новый заболевший является жителем Барнаула, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
Алтайская правда 00:59
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Шоу-бизнес

42-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в образе школьницы

Екатерина Климова опубликовала провокационное фото в образе школьницы Напомним, ранее Екатерина Климова делилась с подписчиками, что ей тяжело дается режим самоизоляции.
Вокруг ТВ 01:37
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Религия

РПЦ объяснила, как освятить куличи и пасху дома

В Московском патриархате предложили верующим в условиях карантина из-за коронавируса совершить традиционное предпасхальное освящение куличей, яиц и творожных пасх самостоятельно в домашних условиях.
РИА Новости 03:26
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Общество

В России за сутки от коронавируса умерло 22 человека

За последние сутки в России от коронавируса COVID-19 умерло 22 человека, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 03:38
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Общество

Малый и средний бизнес увеличил активность

Доля работающих в России малых и средних предприятий выросла за неделю на 4,8 процентных пункта — с 39,5% на первой недели карантина до 44,4% на второй неделе, согласно данным 620 тысяч онлайн-касс в разных регионах.
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