Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
Читать в источнике
Комментировать1,3K
с чего всё началось

Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК сообщил, что по прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в несколько раз и достигнуть 8 млн человек.
РБК04:50

Подробнее о событии

Алексей Кудрин: «Безработных станет в 3 раза больше»

Комсомольская правда07:57

Профсоюзы сочли реалистичным прогноз Кудрина по росту безработицы в РФ

Интерфакс06:17

Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

РИА Новости05:59

Кудрин ожидает роста безработицы более чем в три раза

Коммерсантъ05:51

Кудрин допустил рост числа безработных в России до 8 млн

ТАСС04:58

Кудрин предрёк значительный рост числа безработных в России

RT на русском04:54

Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза

РБК04:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 22:45, Ашберн
Общество

Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом

Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета 20:31
14
Происшествия

Не менее шести человек стали жертвами шторма в США

По меньшей мере, шесть человек погибли в результате мощного шторма, в американском штате Миссисипи, сообщили местные власти.
Интерфакс вчера в 23:44
3
Политика

Трамп: обсуждал с Путиным вопрос вооружений

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора обсудили в воскресенье, 12 апреля, вопрос вооружений.
Газета.Ru 20:19
8
Общество

Сбербанк рассказал о новых «коронавирусных» схемах мошенничества

Сбербанк выявил новые схемы мошенничества на фоне пандемии коронавируса.
Newsler.ru 04:42
304
Культура

Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»

Piter.tv 04:00
89
Здоровье

Пушков рассказал, что делает коронавирус «столь опасным»

Сенатор заметил, что именно это и делает новую коронавирусную инфекцию «столь опасной».
Мойка78 21:53
2
Политика

В США сообщили, как будут отменять меры социального дистанцирования

США намерены отменять меры социального дистанцирования постепенно, заявил глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.
РИА Новости 22:13
Интернет

На хакерском форуме опубликованы данные пользователей сервиса Zoom

В начале месяца несколько тысяч видеозаписей собраний, проведённых с помощью Zoom, были опубликованы на YouTube и Vimeo, а ещё раньше стало известно об уязвимости, позволяющей злоумышленникам красть учётные данные в Windows.
3DNews вчера в 12:18
1
Политика

Турчинов предрек возвращение Украине «не только Крыма и Донбасса»

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью порталу "Обозреватель" заявил о возможности Киева вернуть Крым.
РИА Новости 07:44
126
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег

Оказывается, 15 лет назад Рыбин вложил деньги в детский спортивный комплекс. Правда оказалось, что он никому не нужен.
Uznayvse.ru 05:53
62
Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК 08:08
293
Общество

Уткин ответил Соловьеву и назвал его непростой обезьяной

Медиаскандал между телеведущим Владимиром Соловьевым и спортивным комментатором Василием Уткиным набирает обороты.
Вечерняя Казань 00:38
1,4K
Транспорт

В Москве с 15 апреля начнут действовать цифровые пропуска на поездки

С 15 апреля передвижение по Москве на транспорте без специального пропускного кода запрещено.
Москва. Северо-Запад 03:46
2,3K
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
803
Футбол

«Сочи» обсудит с Кокориным возврат части выданной авансом зарплаты

Руководство футбольного клуба «Сочи» намерено обсудить с нападающим Александром Кокориным возврат части зарплаты, выданной авансом.
RT на русском 08:49
Энергетика

Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью»

Британо-нидерландская компания Shell решила выйти из сделки с «Газпром нефтью» по созданию совместного производства (СП) на базе «Меретояханефтегаза» из-за негативного воздействия внешних факторов, передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию.
Ведомости 16:06
13
Общество

В Якутии выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Якутии за минувшие сутки, сообщил во вторник республиканский оперативный штаб.
Российская газета 21:41
Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
230
Экономика

МВФ облегчил долговое бремя 25 развивающихся стран

Международный валютный фонд (МВФ) частично облегчил долговое бремя, которое перед ним имеют 25 развивающихся стран, в том числе Таджикистан, в связи с пандемией, вызванной распространением нового коронавируса.
ТАСС 17:40
Здоровье

В Приморье закупили лекарства для лечения больных коронавирусом

В Приморском крае закупили лекарственные средства для лечения заразившихся COVID-2019 на шесть миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Российская газета 22:20
1
Экономика

Российские операторы фиксированной связи ожидают роста тарифов

Москва, 14 апреля 2020, 05:40 — REGNUM Роста тарифов в 2020 году ожидают 84% российских операторов фиксированной связи, говорится в результатах исследования, проведённого агентством TelecomDaily.
REGNUM 22:40
Политика

Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет

Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец 11:31
408
Политика

В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса

Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
1,1K
Политика

Кадыров ответил на критику «Новой газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru 20:29
1K
Авто

В США обнаружили секретный склад с 300 редкими авто

В Америке найден секретный склад с 300 редкими автомобилями, которыми сейчас занимаются специалисты компании AMMO NYC, специализирующейся на услугах детейлинга.
Тарантас Ньюс 06:05
1
Происшествия

Уголовное дело экс-министра лесного комплекса Иркутской области передано в суд

Следственное управление СКР по Иркутской области завершило расследование уголовного дела бывшего министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды, обвиняемого в согласовании незаконной рубки леса в заказнике под видом санитарной с ущербом в 748 млн руб.
Коммерсантъ 22:24
Шоу-бизнес

Татьяна Навка опубликовала архивные детские фото в свой день рождения

Сегодня свой день рождения празднует олимпийская чемпионка Татьяна Навка.
Вокруг ТВ 08:24
Общество

«Известия»: 27% работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты

Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников.
ТАСС 19:33
11
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поздравила коллегу Чернышева с юбилеем

13 апреля Навка празднует свой 45-й юбилей.
Народные новости 14:16
Общество

Куйвашев попросил горожан сообщать о плохой дезинфекции подъездов

Сегодня, 13 апреля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил уральцев сообщать о плохой работе УК по дезинфекции подъездов.
Уральский меридиан 10:25
34
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное