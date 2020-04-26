Коронавирус
BFM.ruКудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%
Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально. Такое мнение высказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».
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Общество
44 человека заболели коронавирусом в Самарской области за сутки
По информации оперштаба на 11:30, пятницы, 24 апреля, на территории Самарской области подтверждены еще 44 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 24 апреля в 04:36
Общество
Банки подготовились к переводу части сотрудников на жизнь в офисах
Условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали Совкомбанк и банк «Зенит», сообщили их представители.
РБК 02:00
Армия и оружие
Российские десантники прыгнули с парашютами в Арктике с высоты 10 км
Российские десантники впервые в истории совершили прыжок с высоты 10 км в Арктике в районе архипелага Земля Франца Иосифа.
РБК 02:43
Здоровье
Две больницы Екатеринбурга переполнены пациентами с коронавирусом
Уральский меридиан 02:06
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
Общество
Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:57
Происшествия
В Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом
"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией По данным оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 26 апреля составило 283 случая, их них 17 детей в 20 территориях края", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:37
Общество
В Башкирии ввели заявление для поездки в сад или на дачу
В Башкирии изменились правила поездки в сады во время режима самоизоляции.
Башинформ вчера в 08:19
Религия
Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху
Православные верующие на восьмой день после Пасхи отмечают Фомино воскресенье, или Антипасху - согласно церковному учению, в этот день апостол Фома встретился с воскресшим Христом.
РИА Новости 02:34
Здоровье
На Ставрополье за сутки зафиксировали 36 случаев коронавируса
За все время зарегистрирован уже 421 случай заболевания, шестеро пациентов скончались, в том числе медицинский специалист.
Newstracker.ru 02:18
Общество
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:44
Общество
В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
Калужские новости вчера в 01:59
Происшествия
Главврач госпиталя в Красноярске выпала из окна
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
Общество
Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции
Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru вчера в 06:33
Происшествия
В Коммунарке обновили данные по числу пациентов с коронавирусом
Накануне число пациентов на лечении в Коммунарке составляло 604 человека, коронавирус был выявлен у 408 из них.
Известия вчера в 03:20
Общество
Певца Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге
"Полиция задержала в Шуваловском парке Максима Леонидова, который посмел отойти на 100 метров от дома", - сообщил Вишневский.
RuNews24.ru вчера в 07:07
Политика
Российские военные продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии
Всего российские военные врачи-эпидемиологи и специалисты войск РХБЗ Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более чем 77 населенных пунктах Ломбардии.
РИА Новости вчера в 23:07
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости 24 апреля в 22:23
Игры
Для PS5 готовят эксклюзив в виде Horizon Zero Dawn 2
Опыт показал востребованность постапокалиптической истории, поэтому для следующего поколения PlayStation разрабатывается сиквел Horizon Zero Dawn.
ГЛАС.RU 24 апреля в 10:44
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 16:36
Единоборства
Майк Тайсон возвращается на ринг
На ринг планирует вернуться бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон. Об этом он сам заявил в интервью The Sun.
Росбалт 24 апреля в 18:23
Хоккей
Овечкин и Гретцки провели благотворительный онлайн-поединок
Российская газета 23 апреля в 01:32
Общество
В Тульской области продлили запрет на массовые мероприятия
Запрет на проведение массовых мероприятий и работу кинотеатров, стоматологических кабинетов и клубов продлен в Тульской области до 30 апреля.
ТАСС вчера в 15:28
Происшествия
На Алтае четыре человека погибли при пожаре в частном жилом доме
Четыре человека погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Маралиха Чарышского района в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 21:42
Экономика
В Петербурге к вводу запланировано 145 тыс. «квадратов» офисов
Доля вакантных помещений в офисных зданиях класса B и составила 6,8%, в зданиях класса A – 4,3%. На этот год к вводу в эксплуатацию девелоперами запланировано 145 тыс. «квадратов».
Арендатор.ру 24 апреля в 08:29
Общество
В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов
Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ вчера в 17:42
Футбол
Футболиста «Монпелье», заболевшего коронавирусом, вывели из комы
Полузащитник «Монпелье» Салоном Самбия выведен из состояния искусственной комы, сообщает RTL со ссылкой на агента футболиста Фредерика Герра.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:15
Общество
Пульмонолог рассказал о последствиях коронавируса в легкой форме
По словам главного пульмонолога Свердловской области Игоря Лещенко, в легкой форме коронавирус протекает примерно у 80 % зараженных.
Невские Новости вчера в 19:29
Экономика
Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь - март текущего года сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года.
ТАСС вчера в 23:01
Общество
Глава новосибирского МВД подал в отставку
Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года.
Коммерсантъ Новосибирск 24 апреля в 01:47