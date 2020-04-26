Экономика
BFM.ruКудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%
Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально. Такое мнение высказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».
Читать в источнике
Оценить566
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 11:04, Ашберн
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
Экономика
Росстат зафиксировал снижение реальных располагаемых доходов россиян
Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ в I квартале 2020 года составило 0,2% в годовом сравнении, говорится в опубликованной на сайте Росстата статистике.
Интерфакс 01:08
Общество
Названы наиболее инфицированные коронавирусом города в Подмосковье
В Московской области лидирует по количеству инфицированных коронавирусом город Одинцово.
ТК Звезда 02:05
Энергетика
Россияне сократили покупки бензина во время самоизоляции на треть
По данным исследования, больше всего сократили покупки бензина жители юга России: в Южном федеральном округе спрос на бензин на второй недели самоизоляции падал почти вдвое (на 46%) по сравнению со средним за март, почти такое же сильное падение было зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе на неделе с 30 марта по 5 апреля.
РИА Новости 24 апреля в 02:27
Политика
Кремль анонсировал выступление Путина по поводу коронавируса
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выступит с новым заявлением по поводу коронавируса на следующей неделе.
Коммерсантъ 06:51
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
В Московской области сотрудники полиции установили организатора незаконной вечеринки в жилом комплексе «Бутово парк» на фоне режима самоизоляции, введённого из-за коронавируса.
RT на русском 09:36
Здоровье
Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу
Известия вчера в 14:05
Здоровье
Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.
Rambler News Service 24 апреля в 15:47
Политика
На Украине заявили о незаконности назначения Саакашвили вице-премьером
Назначение бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины по реформам станет нарушением закона из-за наличия у политика судимости.
Известия 02:52
Общество
Беглов выразил соболезнования семье Филиппова
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким и коллегам скончавшегося Алексея Филиппова.
Вести.Ru 10:26
Общество
Сотрудники российских банков переезжают на работу
В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
Общество
Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом
Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
Происшествия
В Омске автомобиль въехал в толпу на несанкционированных автогонках
12 Канал Омск 09:03
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
Общество
Минсельхоз: Экспорт зерна из России приостановлен
По замыслам Минсельхоза, ограничения на вывоз зерна до конца сезона вкупе с зерновыми интервенциями (в размере до 1,5 млн т) позволят стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки.
Российская газета 10:25
Политика
Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru 24 апреля в 08:56
Общество
Епископ РПЦ Вениамин умер от коронавируса
РИА Новости 09:54
Общество
Собчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе
Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
RuNews24.ru вчера в 22:14
Происшествия
Умер защищавший Винника адвокат Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника.
Газета.Ru 24 апреля в 16:20
Общество
В Ростовской области детские сады оставят закрытыми
Детские сады в Ростовской области будут закрыты до особого распоряжения.
Donnews.ru 07:48
Общество
Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
MedikForum.ru 24 апреля в 17:31
Происшествия
Полиция Петербурга сделала фотобазу нарушителей самоизоляции
Все задержанные за нарушение самоизоляции или по иным административным делам, проходят эту процедуру, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.
Питерские заметки 10:46
Шоу-бизнес
Башаров впервые признался, почему не смог жить с Архаровой
НТВ вчера в 15:47
Политика
В Эстонии ответили украинцам на учебник с российским Крымом
Министерство образования и науки Эстонии направило письмо местному конгрессу украинцев с ответом о принятых мерах по учебнику английского языка, где Крым обозначен частью России.
Известия 09:39