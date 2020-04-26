Экономика

BFM.ruBFM.ruКудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%

Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально. Такое мнение высказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».
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Кудрин спрогнозировал падение российской экономики до 7-8%

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Назначение бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины по реформам станет нарушением закона из-за наличия у политика судимости.
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