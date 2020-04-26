Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально. Такое мнение высказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

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Общество На Камчатке резко выросло число инфицированных SARS-CoV-2 На текущий момент в регионе 195 человек инфицированы SARS-CoV-2, сообщил в своём телеграм-канале врио губернатора Владимир Солодов. 2

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Происшествия В Новосибирской области зарегистрированы ещё 42 пациента с коронавирусом Как сообщало ИА REGNUM, ранее новосибирский министр здравоохранения Константин Хальзов заявил, что рост числа официально зарегистрированных пациентов с коронавирусом в регионе — результат увеличившегося количества проведённых тестов. 87

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Здоровье Плюс 24: Новые заболевшие коронавирусом выявлены в Приморье В министерстве здравоохранения Приморья отметили, что за минувшие сутки у 11 сотрудников скорой помощи Находки подтвердилось заболевание.

Общество Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение. 399

Политика Япония запретила въезд в страну из России Токио, 27 апреля 2020, 07:00 — REGNUM Япония расширила список стран, из которых запрещен въезд на японскую территорию, еще на 14 государств, включая Россию, Украину и Белоруссию. 9

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