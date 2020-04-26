Экономика
BFM.ruКудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%
Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально. Такое мнение высказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».
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Общество
Власти Томской области ограничили въезд и выезд
С 27 апреля движение будет временно ограничено.
Evo-rus.com вчера в 11:51
Экономика
ЦБ предложил план действий при отказе банка в кредитных каникулах
Если банк отказывает в кредитных каникулах во время пандемии коронавируса, можно пожаловаться в ЦБ.
Телеканал 360° вчера в 19:18
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
Вести.Ru 25 апреля в 02:46
Политика
Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает
Сеул, 27 апреля 2020, 03:22 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын — жив, здоров и продолжает работать, заявил спецсоветник президента Южной Кореи Мун Чжо Ин в эфире телеканала CNN.
REGNUM вчера в 20:22
Общество
В Свердловской области подтверждено ещё 33 случая COVID-2019
Екатеринбург, 25 апреля 2020, 14:02 — REGNUM В Свердловской области за сутки подтверждено ещё 33 случая COVID-2019.
REGNUM 25 апреля в 07:02
Авто
Cadillac показал шестиметровый Escalade ESV
Компания Cadillac представила новый Cadillac Escalade ESV с удлиненным почти до шести метров кузовом.
Автоновости дня 24 апреля в 02:22
Общество
На Камчатке резко выросло число инфицированных SARS-CoV-2
На текущий момент в регионе 195 человек инфицированы SARS-CoV-2, сообщил в своём телеграм-канале врио губернатора Владимир Солодов.
REGNUM 00:08
Общество
Вильфанд предрек рекордно жаркий год
РИА Новости вчера в 22:31
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Общество
PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко
Известия вчера в 19:46
Здоровье
Из-за массового заражения коронавирусом введен карантин в Дивееве
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввел карантин на территории села Дивеево, подписав постановление.
КозаПресс вчера в 05:33
Происшествия
В Петербурге 50 сотрудников больницы заразились коронавирусом
В Санкт-Петербурге около 50 сотрудников Мариинской больницы заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 11:17
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Происшествия
В Новосибирской области зарегистрированы ещё 42 пациента с коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, ранее новосибирский министр здравоохранения Константин Хальзов заявил, что рост числа официально зарегистрированных пациентов с коронавирусом в регионе — результат увеличившегося количества проведённых тестов.
REGNUM 00:43
Общество
Мишустин поручил проработать снятие ограничений с бизнеса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам проработать возможность отмены ограничений для бизнеса, введенных на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 03:24
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском вчера в 09:36
Общество
Число больных коронавирусом в Кузбассе незначительно возросло
Всего на сегодняшний день в медучреждениях Кузбасса лечатся 95 больных коронавирусом.
Avoka.do вчера в 00:15
Общество
Почти 30 танкеров подошли к берегам Калифорнии
News.ru вчера в 19:36
Здоровье
Плюс 24: Новые заболевшие коронавирусом выявлены в Приморье
В министерстве здравоохранения Приморья отметили, что за минувшие сутки у 11 сотрудников скорой помощи Находки подтвердилось заболевание.
Владивосток-Новости 00:22
Авто
В Рязани открылся первый в России автосалон советских автомобилей
В Рязани крупный автоколлекционер открыл первый в России салон по продаже советских автомобилей.
Недвижимость.RU вчера в 07:56
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Политика
Япония запретила въезд в страну из России
Токио, 27 апреля 2020, 07:00 — REGNUM Япония расширила список стран, из которых запрещен въезд на японскую территорию, еще на 14 государств, включая Россию, Украину и Белоруссию.
REGNUM 00:00
Наука
Немецкий вирусолог сказал, у кого может быть иммунитет к коронавирусу
Немецкий врач-вирусолог сообщил, у кого может быть иммунитет к коронавирусу, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:05
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Политика
Президиум Верховного Совета без сессии принял ключевое решение
Раз уж сессия Верховного Совета Хакасии в минувшую пятницу была сорвана, президиум собрался сегодня для решения важнейшего для региона вопроса.
ИА Хакасия 00:30
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия
Сахалинские туристы вернулись домой из Таиланда
ТАСС вчера в 20:57
Шоу-бизнес
Максим Фадеев съехал от жены и сына
Музыкальный продюсер Максим Фадеев в эфире программы «Ты не поверишь!» признался, что съехал в загородный дом от жены Натальи и сына Саввы.
Слово и Дело 25 апреля в 08:56