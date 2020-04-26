Экономика
BFM.ruКудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%
Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально. Такое мнение высказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».
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Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
Общество
В Италии предупредили о закрытии границ для туристов до конца года
Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов.
Известия 02:08
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
Происшествия
В Коммунарке обновили данные по числу пациентов с коронавирусом
Накануне число пациентов на лечении в Коммунарке составляло 604 человека, коронавирус был выявлен у 408 из них.
Известия вчера в 03:20
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество
Попова выступила за продление режима самоизоляции в России
Анна Попова ранее заявила о начале популяционных исследований на антитела к коронавирусу в России.
Народные новости 24 апреля в 17:42
Политика
Россия поставит Венесуэле более 40 тонн медикаментов
Россия ближе к 9 мая планирует поставить в Венесуэлу более 40 тонн медикаментов для борьбы с коронавирусом, сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
Коммерсантъ 03:25
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Армия и оружие
ВДВ впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике
RT на русском 01:44
Экономика
Росстат зафиксировал снижение реальных располагаемых доходов россиян
Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ в I квартале 2020 года составило 0,2% в годовом сравнении, говорится в опубликованной на сайте Росстата статистике.
Интерфакс 01:08
Происшествия
Девять рабочих в НАО заразились коронавирусом
Девять сотрудников организаций, расположенных в Варандее в Ненецком автономном округе, сдали положительные тесты на коронавирус COVID-19, Об этом заявил врио губернатора округа Юрий Бездудный.
RT на русском 04:09
Общество
В Волгограде запустили сайт по выдаче цифровых пропусков
В конце апреля 2020 в Волгограде запустили сайт по выдаче цифровых пропусков. Разработали алгоритм для получения.
КП - Волгоград вчера в 19:04
Религия
Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху
Православные верующие на восьмой день после Пасхи отмечают Фомино воскресенье, или Антипасху - согласно церковному учению, в этот день апостол Фома встретился с воскресшим Христом.
РИА Новости 02:34
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
Общество
Еще 128 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Число вылечившихся от коронавируса в Москве за прошедшие сутки увеличилось на 128 и составило 3 175.
ТАСС 03:32
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
Единоборства
Боец ММА записал оскорбительную песню про Хабиба
Кузнецов провел 17 боев: 11 побед и 6 поражений. Он выступал в Fight Nights Global.
Спорт-Экспресс 23 апреля в 21:31
Общество
Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием
Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Маралиха Чарышского района Алтайского края.
РБК 00:01
Здоровье
Врач тульской больницы скончался от коронавируса
«Врач-терапевт клинической больницы «РЖД-Медицина» в Туле скончался от двусторонней пневмонии в инфекционном госпитале областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», - сказано в сообщении.
MedikForum.ru вчера в 17:01
Общество
В больницах Ухани не осталось ни одного пациента с коронавирусом
Официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн сообщил, что в больницах китайской Ухани в провинции Хубэй не осталось ни одного пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:56
Здоровье
Глеб Никитин: «750 тысяч масок и 50 тысяч костюмов прибыли в регион»
В Нижегородскую область прибыла крупная партия средств индивидуальной защиты. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Нижегородская Правда 02:12
Политика
Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России
Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости вчера в 09:36
Шоу-бизнес
Омский боец Шлеменко стал отцом в четвертый раз
У спортсмена родился второй сын и четвертый ребенок по счету. Дочерям Александра и Алены Шлеменко шесть и два года, а сыну четыре года.
Город55.ру 03:46
Общество
В России за сутки выявили 5966 новых случаев коронавируса
Официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом сообщил, что в России за минувшие сутки было выявлено 5966 новых случаев заболевания COVID-19.
Московский Комсомолец вчера в 06:20
Здоровье
33 новых случая коронавируса выявили в Свердловской области
В субботу, 25 апреля стало известно о 33 новых случаях заражения COVID-19 на территории Среднего Урала.
Kursk.com вчера в 07:15
Экономика
ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников
С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
Российская газета 24 апреля в 06:46
Политика
Путин и Трамп приняли заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Встреча в районе Торгау в 1945 году ускорила окончательный разгром вермахта и фактически ознаменовала конец Третьего рейха.
РИА Новости вчера в 11:04
Общество
В России провели более 2,8 миллиона тестов на коронавирус
За сутки в России провели 156 тысяч тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Всего их сделали более 2,8 миллиона раз.
РИА Новости 02:51