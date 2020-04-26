Экономика
BFM.ruКудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%
Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально. Такое мнение высказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».
Читать в источнике
Оценить378
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 05:30, Ашберн
Общество
Число умерших россиян с коронавирусом превысило 740 человек
Общее число умерших с начала пандемии составляет 747 человек.
NewInform 05:12
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Здоровье
В Свердловской области выявлено 58 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Свердловской области подтверждено 58 новых случаев заражения COVID-19.
АН Между строк 05:13
Общество
Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
Вести.Ru вчера в 08:47
Общество
Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии
По последним данным, в России выявили более 74,5 тысячи заразившихся коронавирусом, 681 человек скончался, более шести тысяч выздоровели.
РИА Новости вчера в 06:07
Футбол
Бывший врач «Спартака» призвал отменить режим самоизоляции
Бывший глава медицинского департамента московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Вартапетов призвал отменить режим самоизоляции во время пандемии коронавируса.
РИА Новости 04:23
Общество
Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза
Итальянский журналист, общественный и политический деятель Джульетто Кьеза скончался на 80-м году жизни.
RT на русском 05:26
Экономика
Росстат увидел сокращение реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Lenta.ru вчера в 20:38
Здоровье
В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом
В больницах китайского Уханя не осталось пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Сусанин 05:05
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
Общество
Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса.
Коммерсантъ 01:54
Армия и оружие
Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16
RT на русском вчера в 12:14
Общество
Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием
Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
Шоу-бизнес
Марат Башаров рассекретил причины расставания с Татьяной Навкой
Актер и телеведущий Марат Башаров дал интервью Лере Кудрявцевой в рамках передачи «Секрет на миллион».
Bimru.ru 04:12
Общество
Италия будет закрыта для иностранных туристов до конца года
Страна закрыла свои границы до конца года, объявил министр культуры и туризма Дарио Франческини.
Вести.Ru 02:07
Здоровье
В Крыму больницу закрыли на карантин из-за лифтера с коронавирусом
Больницу в Крыму закрыли на карантин после выявления у лифтера коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.
Газета.Ru 04:14
Общество
Почти 150 российских моряков вернулись из Лас-Пальмаса
Около 150 российских моряков, которые не могли вернуться в РФ из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, прилетели в калининградский аэропорт "Храброво", сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 03:55
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
Общество
Вспышку коронавируса на американском авианосце назвали аномальной
Эпидемия коронавируса на авианосце ВМС США «Теодор Рузвельт» оказалась странной по статистике.
ToDay News Ufa вчера в 09:07
Общество
Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына
Государственное радио КНДР в воскресенье утром распространило информацию о том, что лидер страны Ким Чен Ын занимается активной деятельностью.
Российская газета вчера в 22:21
Религия
Православные христиане отмечают праздник Красная горка
Orengrad.ru 04:58
Общество
В Кузбассе с 5 мая введут электронные пропуска
На территории Кемеровской области с 5 мая начнут водить электронные пропуска для контроля режима самоизоляции.
Российская газета вчера в 07:52
Музыка
Победителем седьмого сезона шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Наставником Олеси на шоу был рэпер Баста. Воспитанница из команды Василия Вакуленко впервые победила на детском голосе.
Аргументы недели вчера в 05:53
Происшествия
Бытовой газ взорвался в многоэтажке в Новой Москве
По данным журналистов, газ взорвался в одной из квартир на 10-м этаже 12-этажного дома, взрывной волной выбило стекла трех окон.
Известия 03:03
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания вчера в 11:01
Здоровье
В Якутске коронавирусом заболели четверо медиков
Эпидемиологическая ситуация не улучшается: за последние сутки по Якутску семь новых случаев заболевания, из них четверо — медики офтальмологической больницы, круг контактов которых сейчас устанавливается.
Якутия Daily 02:21
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
Политика
Маас осудил стремление Европы поскорее открыть границы для туризма
Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью изданию Bild выступил с критикой стремления европейских стран, как можно скорее открыть границы для туристов, предупредив, что подобные действия ведут к неприемлемым рискам.
РИА Новости 02:46
Общество
В России выявили 6361 новый случай заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в России зарегистрировано 6361 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 05:03