Экономика

BFM.ruBFM.ruКудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%

Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально. Такое мнение высказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».
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Кудрин прогнозирует падение экономики на 8%

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Общее число умерших с начала пандемии составляет 747 человек.
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В Свердловской области выявлено 58 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Свердловской области подтверждено 58 новых случаев заражения COVID-19.
АН Между строк 05:13
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Общество

Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии

По последним данным, в России выявили более 74,5 тысячи заразившихся коронавирусом, 681 человек скончался, более шести тысяч выздоровели.
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В Забайкалье обрыв ЛЭП спровоцировал серьёзный пожар

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Бывший врач «Спартака» призвал отменить режим самоизоляции

Бывший глава медицинского департамента московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Вартапетов призвал отменить режим самоизоляции во время пандемии коронавируса.
РИА Новости 04:23
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Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза

Итальянский журналист, общественный и политический деятель Джульетто Кьеза скончался на 80-м году жизни.
RT на русском 05:26
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Экономика

Росстат увидел сокращение реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Lenta.ru вчера в 20:38
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Здоровье

В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом

В больницах китайского Уханя не осталось пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Сусанин 05:05
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
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Общество

Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса.
Коммерсантъ 01:54
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Армия и оружие

Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16

RT на русском вчера в 12:14
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Общество

Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием

Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
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Общество

Италия будет закрыта для иностранных туристов до конца года

Страна закрыла свои границы до конца года, объявил министр культуры и туризма Дарио Франческини.
Вести.Ru 02:07
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Здоровье

В Крыму больницу закрыли на карантин из-за лифтера с коронавирусом

Больницу в Крыму закрыли на карантин после выявления у лифтера коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.
Газета.Ru 04:14
Общество

Почти 150 российских моряков вернулись из Лас-Пальмаса

Около 150 российских моряков, которые не могли вернуться в РФ из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, прилетели в калининградский аэропорт "Храброво", сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 03:55
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Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
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Общество

Вспышку коронавируса на американском авианосце назвали аномальной

Эпидемия коронавируса на авианосце ВМС США «Теодор Рузвельт» оказалась странной по статистике.
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Общество

Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына

Государственное радио КНДР в воскресенье утром распространило информацию о том, что лидер страны Ким Чен Ын занимается активной деятельностью.
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Православные христиане отмечают праздник Красная горка

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Общество

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На территории Кемеровской области с 5 мая начнут водить электронные пропуска для контроля режима самоизоляции.
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Бытовой газ взорвался в многоэтажке в Новой Москве

По данным журналистов, газ взорвался в одной из квартир на 10-м этаже 12-этажного дома, взрывной волной выбило стекла трех окон.
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Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
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В Якутске коронавирусом заболели четверо медиков

Эпидемиологическая ситуация не улучшается: за последние сутки по Якутску семь новых случаев заболевания, из них четверо — медики офтальмологической больницы, круг контактов которых сейчас устанавливается.
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Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
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Маас осудил стремление Европы поскорее открыть границы для туризма

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РИА Новости 02:46
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В России выявили 6361 новый случай заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 6361 новых случаев заражения коронавирусом.
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