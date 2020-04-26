Экономика
BFM.ruКудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%
Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально. Такое мнение высказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».
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Общество
Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием
Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
Политика
В Госдуме оценили сообщения о состоянии здоровья Ким Чен Ына
Координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев прокомментировал сообщения СМИ о якобы ухудшении состояния здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
RT на русском 04:34
Общество
Кудрин предложил оказывать продовольственную помощь бедным
В России следует начать оказание продовольственной помощи наиболее бедным слоям населения, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Газета.Ru 03:11
Здоровье
В Крыму за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом
Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике Крым выросло до 69, за сутки выявлено два новых случая, сообщил в воскресенье глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:35
Культура
Названа стоимость одного слова Тома Круза, произнесенного в кадре
Компания Casumo назвала стоимость одного слова голливудского актера, которое он произносит в кадре.
Актуальные Новости 02:30
Кино
Седьмой сезон «Сватов» может стать последним
Интермонитор.ру 23 апреля в 01:27
Общество
Руки оперировавшего Ким Чен Ына хирурга дрожали от волнения
Японские СМИ сообщили, что врач во время операции очень нервничал, поэтому она затянулась по времени.
Народные новости 02:19
Общество
В России провели более 2,8 миллиона тестов на коронавирус
За сутки в России провели 156 тысяч тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Всего их сделали более 2,8 миллиона раз.
РИА Новости 02:51
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно возвращается в Находку
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое способно завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", вновь сменило курс, анонсировав возвращение в порт Находки, свидетельствуют данные Myshiptracking.
Газета.Ru 04:26
Общество
Почти 150 российских моряков вернулись из Лас-Пальмаса
Ранее калининградская региональная организация Российского профсоюза моряков сообщала, что благодаря усилиям судовладельца, организовавшего и оплатившего чартерный рейс, вмешательству профсоюза и МИД РФ почти 200 моряков, закончивших рейс в порту Лас-Пальмас, получили возможность вернуться домой.
РИА Новости 03:55
Здоровье
33 новых случая коронавируса выявили в Свердловской области
В субботу, 25 апреля стало известно о 33 новых случаях заражения COVID-19 на территории Среднего Урала.
Kursk.com вчера в 07:15
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
Религия
Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху
РИА Новости 02:34
Общество
Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса.
Коммерсантъ 01:54
Общество
В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировано 5966 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах.
RT на русском вчера в 06:19
Общество
Суд заблокировал сделку Ксении Собчак на крабовом рынке
Планы расстроил Южносахалинский городской суд, который наложил арест на сделки по уголовному делу Олега Кана, которого СМИ прозвали крабовым королем.
Forbes вчера в 13:49
Авто
В России прекращены продажи самого дешевого автомобиля в мире
ToDay News Ufa 24 апреля в 06:34
Здоровье
В больницах Ухани не осталось ни одного пациента с коронавирусом
Официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн сообщил, что в больницах китайской Ухани в провинции Хубэй не осталось ни одного пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:56
Происшествия
Полиция нашла и вернула на лечение пациента с коронавирусом
Полицейские нашли сбежавшего из инфекционной больницы пациента с коронавирусом в Амурской области.
News.ru 01:13
Общество
В Италии предупредили о закрытии границ для туристов до конца года
Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов.
Известия 02:08
Общество
В Чечне весь состав МЧС побрился налысо вслед за Кадыровым
В Чечне вся мужская часть личного состава МЧС побрилась налысо по примеру главы республики Рамазана Кадырова.
Lenta.ru 02:51
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов
Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ вчера в 17:42
Общество
В России приняли закон о выплатах семьям с безработными
Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной поддержке семей с безработными.
Летидор 24 апреля в 12:00
Наука
В Антарктиде нашли первую ископаемую лягушку
В Антарктиде обнаружили фрагменты скелета лягушки: земноводное обитало на континенте миллионы лет назад.
Новый День 02:36
Здоровье
В Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом
"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией По данным оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 26 апреля составило 283 случая, их них 17 детей в 20 территориях края", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:37
Происшествия
В Курской области подтверждено ещё 32 случая заражения коронавирусом
Курск, 23 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Курской области 23 апреля подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.
REGNUM 23 апреля в 04:27
Общество
Чехия открыла границы для выезда за рубеж
Правительство Чехии объявило о снятии запрета на свободное перемещение по стране и даже за её пределами: гражданам разрешили выезжать за границу.
Ореанда-Новости вчера в 07:39
Экономика
Росстат заявил о снижении реальных доходов россиян
В I квартале 2020 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 0,2% в годовом сравнении.
9111.ru 03:43