Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально. Такое мнение высказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

Политика В Госдуме оценили сообщения о состоянии здоровья Ким Чен Ына Координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев прокомментировал сообщения СМИ о якобы ухудшении состояния здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Общество Кудрин предложил оказывать продовольственную помощь бедным В России следует начать оказание продовольственной помощи наиболее бедным слоям населения, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. 32

Здоровье В Крыму за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике Крым выросло до 69, за сутки выявлено два новых случая, сообщил в воскресенье глава региона Сергей Аксенов. 14

Общество Почти 150 российских моряков вернулись из Лас-Пальмаса Ранее калининградская региональная организация Российского профсоюза моряков сообщала, что благодаря усилиям судовладельца, организовавшего и оплатившего чартерный рейс, вмешательству профсоюза и МИД РФ почти 200 моряков, закончивших рейс в порту Лас-Пальмас, получили возможность вернуться домой. 5

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Общество В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. 372

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Здоровье В Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом "В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией По данным оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 26 апреля составило 283 случая, их них 17 детей в 20 территориях края", - говорится в сообщении. 327

Происшествия В Курской области подтверждено ещё 32 случая заражения коронавирусом Курск, 23 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Курской области 23 апреля подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба. 31