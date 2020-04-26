Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".

Политика Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции. 484

Общество Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». 299

Общество В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников По словам Нилова, из-за нагрузки на бизнес и экономику дополнительный перенос майских праздников может привести к росту безработицы и снижению покупательной способности. 546

Общество Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы». 83

Политика В Польше ощущается нехватка рабочей силы — TVP Инглот отметил, что из-за карантина и отъезда граждан Украины в Польше ощущается нехватка рабочей силы, особенно в сельском хозяйстве.

Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 1,1K

Экономика Белоруссия рассчитывает на внешнюю поддержку в размере до $2,5 млрд Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что республика видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии коронавируса COVID-19 в размере до $2,5 млрд. 3

Экономика Минстрой составил список системообразующих строительных компаний В список системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ вошли 76 компаний, сообщил Минстрой. 1

Общество PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием. 197

Общество В Башкирии увеличилось количество зараженных коронавирусом Сегодня, 27 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения республики Максим Забелин озвучил актуальные данные по заболеваемости коронавирусом.

Общество Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что России удастся избежать взрывного пика заражений коронавирусом, однако для этого важно продолжить соблюдать ограничения в майские праздники. 1K

Общество Коронавирус поражает новые районы Пензенской области Как сообщают в пресс-службе областного правительства, возраст новых пациентов варьируется от 18 лет до 81 года. 12

Экономика Рекламодатели стали меньше платить за аудиторию на YouTube Аудитория блогеров продолжает расти на фоне самоизоляции, но теперь приносит до 40% меньше доходов в долларовом выражении из-за сокращения активности большинства рекламодателей. 2

Общество В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин. 576

Здоровье Беглов выразил соболезнования семье Филиппова Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким и коллегам скончавшегося Алексея Филиппова. 40

Экономика В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. 70

Общество ПФР рассказал о новых сроках сдачи СЗВ-ТД В настоящее время нарушение сроков сдачи СЗВ-ТД может повлечь штраф: для компании в размере от 30 до 50 тыс. рублей; для должностного лица – от 1 до 5 тыс. рублей.