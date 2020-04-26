Экономика
РИА НовостиКудрин спрогнозировал восстановление российской экономики
Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
Читать в источнике
Оценить735
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 03:33, Ашберн
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33
Политика
Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:37
Шоу-бизнес
Концертный директор рассказал о состоянии Надежды Бабкиной
Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы.
Московский Комсомолец вчера в 08:46
Общество
Протодиакон Кураев резко отозвался о мозаике с Путиным и Сталиным в храме Минобороны
Изображение на другой мозаичной композиции — «Бескровное присоединение Крыма» первых лиц государства: президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, протодиакон тоже не приветствовал.
Росбалт 25 апреля в 20:20
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
Общество
В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников
По словам Нилова, из-за нагрузки на бизнес и экономику дополнительный перенос майских праздников может привести к росту безработицы и снижению покупательной способности.
Lenta.ru 01:58
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Политика
В Польше ощущается нехватка рабочей силы — TVP
Инглот отметил, что из-за карантина и отъезда граждан Украины в Польше ощущается нехватка рабочей силы, особенно в сельском хозяйстве.
REGNUM 03:15
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Хоккей
Крылов объяснил причины введения «потолка зарплат» в КХЛ
Представитель «Авангарда» Александр Крылов рассказал, почему лига приняла решение ввести «потолок зарплат».
ГЛАС.RU 02:58
Экономика
Белоруссия рассчитывает на внешнюю поддержку в размере до $2,5 млрд
Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что республика видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии коронавируса COVID-19 в размере до $2,5 млрд.
RT на русском вчера в 15:43
Экономика
Минстрой составил список системообразующих строительных компаний
В список системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ вошли 76 компаний, сообщил Минстрой.
Ведомости 24 апреля в 13:22
Общество
Дагестанцы оказались заперты в Петербургской больнице
Около 600 пациентов и 200 медиков оказались в полной изоляции.
Sobytiya.news 02:25
Общество
PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко
Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием.
РБК 01:04
Общество
В Башкирии увеличилось количество зараженных коронавирусом
Сегодня, 27 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения республики Максим Забелин озвучил актуальные данные по заболеваемости коронавирусом.
Горобзор.ру 03:19
Общество
Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что России удастся избежать взрывного пика заражений коронавирусом, однако для этого важно продолжить соблюдать ограничения в майские праздники.
ТАСС вчера в 07:15
Общество
Коронавирус поражает новые районы Пензенской области
Как сообщают в пресс-службе областного правительства, возраст новых пациентов варьируется от 18 лет до 81 года.
Stolica58.ru 03:03
Экономика
Рекламодатели стали меньше платить за аудиторию на YouTube
Аудитория блогеров продолжает расти на фоне самоизоляции, но теперь приносит до 40% меньше доходов в долларовом выражении из-за сокращения активности большинства рекламодателей.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Общество
В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России
Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин.
REGNUM 02:34
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ по размеру банковских вкладов населения
Составлен список регионов-лидеров по объемам банковских вкладов.
Российская газета 01:01
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают атаку под Дамаском
Дамаск, 27 апреля 2020, 05:46 — REGNUM Средства ПВО сирийской армии отражают атаку под Дамаском, сообщает агентство SANA.
REGNUM вчера в 22:46
Здоровье
Беглов выразил соболезнования семье Филиппова
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким и коллегам скончавшегося Алексея Филиппова.
Вести.Ru вчера в 10:26
Происшествия
Несколько сотен буревестников стали заложниками на сахалинском судне
Одно из грузовых судов в порту Южно-Сахалинска заполонили несколько сотен буревестников.
Российская газета 01:15
Экономика
В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей
Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM 25 апреля в 04:39
Общество
ПФР рассказал о новых сроках сдачи СЗВ-ТД
В настоящее время нарушение сроков сдачи СЗВ-ТД может повлечь штраф: для компании в размере от 30 до 50 тыс. рублей; для должностного лица – от 1 до 5 тыс. рублей.
Время Бухгалтера 24 апреля в 03:57
Общество
Токаев продлил режим ЧП в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении режима чрезвычайного положения в стране до 11 мая.
Коммерсантъ 02:57