Экономика
РИА НовостиКудрин спрогнозировал восстановление российской экономики
Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
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Происшествия
Умер защищавший Винника адвокат Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника.
Газета.Ru 24 апреля в 16:20
Футбол
В Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки
Все спортсмены получат возможность проводить индивидуальные тренировки, а начиная с 18 мая могут быть разрешены командные занятия.
Metaratings 07:33
Футбол
Агент Орещук оценил шансы Кокорина уехать в Европу
Ранее Кокорин заявил, что к нему есть интерес со стороны ряда итальянских клубов.
Vprognoze.ru 11:52
Авто
Начались продажи Chevrolet дешевле Lada Granta
Обе модели оценили в 3,3 млн тенге или 582 тыс. рублей, то есть даже дешевле, чем LADA Granta стоимостью от 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня 05:47
Общество
Минюст отказался от повышения размеров штрафов в новой редакции КоАП
«По результатам публичного обсуждения проекта нового КоАП решено согласиться с необходимостью снижения до действующего уровня размеров административных штрафов по тем составам административных правонарушений, по которым предусматривалось их повышение», — говорится в сообщении министерства.
Ведомости 18:56
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
Экономика
WSJ: американская нефтяная компания попросила защиты от кредиторов
Американская нефтедобывающая компания Diamond Offshore в воскресенье объявила себя близкой к банкротству и попросила предоставить ей защиту от кредиторов на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
ТАСС 19:00
Происшествия
На Сахалине число заразившихся COVID-19 выросло до 21 человека
Число заболевших новой коронавирусной инфекцией на Сахалине выросло до 21 человека, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 05:14
Здоровье
Сотрудники больницы Улан-Удэ вступились за уволенного главврача
Накануне стало известно, что сразу десять сотрудников городской больницы № 4 Улан-Удэ заразились коронавирусом.
Новая Бурятия 24 апреля в 00:45
Экономика
Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса
Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:27
Политика
Песков: в ближайшие дни Путин выскажется по ситуации с коронавирусом
Москва, 26 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни российский лидер Владимир Путин сделает заявление относительно ситуации с коронавирусом и дальнейшей тактике борьбы с ним.
REGNUM 11:30
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
Единоборства
Глава UFC рассказал, когда Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой
Глава UFC Дэйна Уайт назвал приблизительные сроки, когда может состояться следующий бой с участием российского чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Metaratings 24 апреля в 15:02
Здоровье
Беглов выразил соболезнования семье Филиппова
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким и коллегам скончавшегося Алексея Филиппова.
Вести.Ru 10:26
Футбол
Акинфеев опережает Месси в рейтинге самых преданных футболистов
Портал Transfermarkt опубликовал обновлённый рейтинг самых преданных футболистов в десяти ведущих чемпионатах Европы.
RT на русском вчера в 09:33
Происшествия
На Сахалине расследуют случай показа порно в Zoom на школьном уроке
Контент порнографического характера был показан во время дистанционного урока в одной из школ Южно-Сахалинска, который проводили с помощью сервиса видеоконференцсвязи Zoom: инцидентом заняли местные следователи, а власти рекомендуют учителям и родителям принять "необходимые меры безопасности", чтобы избежать подобных случаев.
РИА Новости 24 апреля в 01:19
Общество
СМИ КНДР продолжают сообщать об активной деятельности Ким Чен Ына
Северокорейские СМИ продолжают докладывать о работе лидера страны Ким Чен Ына на фоне слухов о его смерти.
Известия 19:40
Общество
Рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения
За последние два года объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 19,6%, или пять триллионов рублей.
РИА Новости 17:00
Наука
Предложена простая и дешевая технология получения биотоплива из древесной щепы
Ученые исследовали новую технологию торрефикации (обжига) биомассы.
Индикатор 09:09
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия вчера в 05:23
Религия
Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию
Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru 12:59
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
Общество
Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса
Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
Общество
В Курской области умер епископ, заразившийся коронавирусом
В Курской области умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин (Королев), заразившийся коронавирусной инфекцией.
Новая газета 10:24
Кино
Sony перенесла премьеру сиквела «Человек-паук: Через вселенные»
ИА Красная Весна 11:38
Космос
Российские ученые запустят в космос «Ноев ковчег»
МИР 24 вчера в 05:46
Происшествия
В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП
В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета вчера в 09:42
Общество
Россия приостанавливает экспорт зерна до 1 июля 2020 года
«В соответствии с постановлением правительства России от 31 марта после вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, будет остановлен до 1 июля», — говорится в сообщении.
REGNUM 10:22