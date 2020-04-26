Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКудрин спрогнозировал восстановление российской экономики

Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
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Кудрин спрогнозировал падение российской экономики до 7-8%

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Кудрин спрогнозировал будущее российской экономики после кризиса

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Кудрин прогнозирует падение экономики на 8%

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Кудрин, Орешкин и Греф обрисовали планы спуска с пика

Вести.Ruвчера в 07:41
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Политика

Голикова доложит Путину и Мишустину об идеях о продлении ограничений

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложит президенту России Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину об идеях о продлении ограничений.
РЕН ТВ 24 апреля в 14:26
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Политика

Песков анонсировал выступление Путина на следующей неделе

По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации.
Газета.Ru 07:03
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Общество

Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса.
Коммерсантъ 01:54
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
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Шоу-бизнес

Марат Башаров рассказал о романе с Татьяной Навкой

По признанию Башарова роман с Навкой продлился несколько лет.
Paparazzi.ru 05:38
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Общество

В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках

В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса.
РБК 07:23
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Здоровье

В Свердловской области выявили еще 58 случаев коронавируса

За минувшие сутки в восьми муниципалитетах Свердловской области выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 06:57
29
Общество

Дивеево закрыли на карантин из-за коронавируса

Село Дивеево и Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области закрыли на карантин.
Гипер НН вчера в 15:01
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Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
93
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
1,5K
Общество

Детсады в Ростовской области будут закрыты до особого распоряжения

Детские сады в Ростовской области остаются закрытыми до особого распоряжения.
Панорама Ростова-на-Дону 06:40
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Экономика

Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
РИА Новости вчера в 06:07
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Происшествия

В Подмосковье полиция пресекла «антивирусную» вечеринку

В Московской области полиция пресекла массовое нарушение режима самоизоляции - вечеринку во дворе жилого дома.
Российская газета 06:05
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Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
1,4K
Общество

В Тульской области вновь скорректировали антивирусные меры

В Тульской области сегодня, 25 апреля, вновь скорректированы меры по противодействию распространению коронавируса.
Московский Комсомолец Тула вчера в 12:46
13
Общество

Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием

Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»

Журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года», а пользователи раскритиковали известную ведущую за то, что она должна защищать жертв, а не нападающих и насильников.
Московский Комсомолец вчера в 17:18
713
Общество

Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза

Интерфакс 06:26
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Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 80 тысяч человек

Ситуация в мире: Общее число заболевших COVID-19 во всем мире достигло двух миллионов 898 тысяч 703 человек.
Snob.ru 05:01
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Общество

Власти Нижегородской области ужесточат порядок въезда в регион

Со следующей недели въезд в Нижегородскую область будет разрешен только тем, у кого есть экстренный рабочий пропуск и местная прописка.
Известия вчера в 16:11
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 24 апреля в 11:52
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Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 06:41
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Экономика

Российские экспортеры зерна выбрали квоту на поставки в полном объеме

Российские экспортеры зерна выбрали квоту на поставки за рубеж в этом сезоне в полном объеме.
ТАСС 06:37
Происшествия

В Туле скончался терапевт из больницы «РЖД»

В Туле от двухсторонней пневмонии скончался врач-терапевт, который работал в больнице РЖД.
Тульские Известия 03:06
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Авто

Названо авто с пробегом, которое продается по цене новых моделей

За Porsche 911, выпущенный в 1986 году, просят 7 млн рублей, но именно столько стоит на данный момент новая модель этого автомобиля.
ИА Красная Весна 07:23
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Здоровье

Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.
Rambler News Service 24 апреля в 15:47
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
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Общество

Попова заявила о сокращении темпов прироста коронавируса в России

Темпы прироста заболевших коронавирусом в России снизились до 10% в сутки, очевидно, что режим ограничительных мер сыграл максимально положительную роль, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 07:33
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Здоровье

В больницах Уханя больше не осталось пациентов с коронавирусом

ФедералПресс 04:42
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