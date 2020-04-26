Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".

Шоу-бизнес Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года» Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram. 883

Авто В интернете появились снимки нового купе BMW 2 серии В отличие от одноимённого семейства 2-Series Gran Coupe, в основе которого лежит переднеприводная платформа FAAR, «двойка» в кузове купе построят на стандартной заднеприводной архитектуре.

Общество Мишустин поручил согласовать поэтапное снятие ограничений с бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить и представить в правительство согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением коронавируса ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей. 1,9K

Политика Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях. 6K

Космос Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие 24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов. 3

Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 1K

Общество На майских выходных в России может потеплеть до 15 градусов Температура воздуха на майские праздники может приблизиться к климатической норме и повысится до 15 градусов.

Транспорт Автобусам запрещено движение по мосту через Зею в Благовещенске С 26 апреля в Благовещенске введен локальный режим ЧС в границах моста. В тот день на одном из пролетов объекта просела плита перекрытия. 17

Здоровье В Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом "В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией По данным оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 26 апреля составило 283 случая, их них 17 детей в 20 территориях края", - говорится в сообщении.

Общество Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение. 414

Общество На Камчатке резко выросло число инфицированных SARS-CoV-2 На текущий момент в регионе 195 человек инфицированы SARS-CoV-2, сообщил в своём телеграм-канале врио губернатора Владимир Солодов. 2

Общество В Волгоградской области запустили сайт для выдачи цифровых пропусков ОНЛАЙН сообщало о том, что губернатор Андрей Бочаров подписал распоряжение о подготовке введения в Волгоградской области цифровых пропусков для передвижения граждан на время борьбы с коронавирусом. 190

Общество Осипов поручил наказать жаривших шашлык на детской площадке в Чите Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 27 апреля на совещании правительства региона поручил выяснить личности и наказать жителей Читы, вышедших с шарами жарить шашлык на детскую площадку дома №3 по улице Кочеткова. 1

Политика Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 166

Политика Трамп рассказал о способности света убить коронавирус за минуту С заявлением американский лидер выступил во время брифинга в Белом доме Трамп заявил, что, если солнечный свет будет «доставлен» в организм, коронавирус погибнет примерно через минуту. 612