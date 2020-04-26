Экономика
РИА НовостиКудрин спрогнозировал восстановление российской экономики
Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
Читать в источнике
Оценить715
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 01:24, Ашберн
Политика
Путин обсудит с губернаторами, что дальше делать с коронавирусом
28 апреля российский президент Владимир Путин проведет очередное селекторное совещание с главами регионов.
Накануне.Ru вчера в 22:10
Шоу-бизнес
Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru 25 апреля в 15:39
Авто
В интернете появились снимки нового купе BMW 2 серии
В отличие от одноимённого семейства 2-Series Gran Coupe, в основе которого лежит переднеприводная платформа FAAR, «двойка» в кузове купе построят на стандартной заднеприводной архитектуре.
CarsWeek.ru вчера в 17:45
Общество
Мишустин поручил согласовать поэтапное снятие ограничений с бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить и представить в правительство согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением коронавируса ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ 25 апреля в 12:37
Происшествия
Сахалинские туристы вернулись домой из Таиланда
ТАСС вчера в 20:57
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Игры
Pac-Man Championship Edition 2 дарят для PC, PS4 и Xbox One
Pac-Man Championship Edition 2 реализована в неоновом стиле, с трёхмерной графикой и яркими визуальными эффектами.
Городской портал Новый Нижний 25 апреля в 04:00
Космос
Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие
24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru 24 апреля в 12:07
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru 25 апреля в 16:36
Общество
На майских выходных в России может потеплеть до 15 градусов
Температура воздуха на майские праздники может приблизиться к климатической норме и повысится до 15 градусов.
Известия 00:10
Футбол
Ломбертс назвал самого безбашенного партнера по «Зениту»
Экс-защитник «Зенита» Николас Ломбертс назвал лучшего футболиста, с которым играл.
Спорт-Экспресс 00:01
Транспорт
Автобусам запрещено движение по мосту через Зею в Благовещенске
С 26 апреля в Благовещенске введен локальный режим ЧС в границах моста. В тот день на одном из пролетов объекта просела плита перекрытия.
Амурская правда 00:26
Здоровье
В Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом
"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией По данным оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 26 апреля составило 283 случая, их них 17 детей в 20 территориях края", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 02:37
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
В Сирии расчеты противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском.
Российская газета вчера в 23:00
Культура
Маковецкий ответил на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
РИА Новости вчера в 15:37
Космос
Ивановцы смогут наблюдать за полетом астероида
Известно.ру 24 апреля в 12:02
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Общество
На Камчатке резко выросло число инфицированных SARS-CoV-2
На текущий момент в регионе 195 человек инфицированы SARS-CoV-2, сообщил в своём телеграм-канале врио губернатора Владимир Солодов.
REGNUM 00:08
Общество
В Кузбассе выявили 21 новый случай заражения коронавирусом
"За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
ТАСС 25 апреля в 00:50
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru вчера в 02:53
Общество
В Волгоградской области запустили сайт для выдачи цифровых пропусков
ОНЛАЙН сообщало о том, что губернатор Андрей Бочаров подписал распоряжение о подготовке введения в Волгоградской области цифровых пропусков для передвижения граждан на время борьбы с коронавирусом.
МТВ онлайн вчера в 12:09
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
Общество
Осипов поручил наказать жаривших шашлык на детской площадке в Чите
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 27 апреля на совещании правительства региона поручил выяснить личности и наказать жителей Читы, вышедших с шарами жарить шашлык на детскую площадку дома №3 по улице Кочеткова.
Чита.Ру 00:59
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Общество
Эпидемиологическая ситуация на авианосце США оказалась аномальной
ФАН 25 апреля в 09:52
Здоровье
Из-за вспышки коронавируса в монастыре Никитин ввел в Дивееве карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в связи с обнаружением очага распространения коронавируса на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря ввел в селе Дивеево карантин.
АПН - Нижний Новгород вчера в 06:40
Происшествия
Пожар в здании в Ростове локализован
RT на русском 00:44
Политика
Трамп рассказал о способности света убить коронавирус за минуту
С заявлением американский лидер выступил во время брифинга в Белом доме Трамп заявил, что, если солнечный свет будет «доставлен» в организм, коронавирус погибнет примерно через минуту.
МедиаПоток 24 апреля в 02:33
Общество
В Госдуме выступили против переноса майских праздников
Перенос выходных 1–5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет дополнительной нагрузкой на экономику, поэтому россиянам нужно выбрать, чего они хотят: «гулять» или «выкарабкиваться» из кризиса.
Известия 00:43