Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКудрин: у правительства есть маневр для снижения налоговой нагрузки

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что у правительства есть возможность для снижения налоговой нагрузки в стране. "Я считаю, у нового правительства есть маневр для снижения", - сказал Кудрин журналистам, отвечая на вопрос о возможности снижения налогов в России.
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Кудрин увидел у правительства маневр для снижения налоговой нагрузки

РБК10:13

Кудрин заявил, что у правительства есть маневр для снижения налоговой нагрузки

Коммерсантъ08:26

Кудрин увидел возможности для снижения налогов в России

Московский Комсомолец06:22

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Кудрин заявил о возможности правительства России снизить налоги

Известия06:58

Кудрин считает, что у нового правительства есть маневр для снижения налоговой нагрузки

ТАСС08:04

Кудрин: у правительства есть маневр для снижения налоговой нагрузки

РИА Новости06:19
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Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова рассказала о своем состоянии после операции.
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