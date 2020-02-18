Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКудрин: у правительства есть маневр для снижения налоговой нагрузки

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что у правительства есть возможность для снижения налоговой нагрузки в стране. "Я считаю, у нового правительства есть маневр для снижения", - сказал Кудрин журналистам, отвечая на вопрос о возможности снижения налогов в России.
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Кудрин заявил о возможности правительства России снизить налоги

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