Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКудрин: у правительства есть маневр для снижения налоговой нагрузки

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что у правительства есть возможность для снижения налоговой нагрузки в стране. "Я считаю, у нового правительства есть маневр для снижения", - сказал Кудрин журналистам, отвечая на вопрос о возможности снижения налогов в России.
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Кудрин считает, что у нового правительства есть маневр для снижения налоговой нагрузки

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что у нового правительства РФ есть маневр для снижения налоговой нагрузки в стране.
ТАСС08:04

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Кудрин увидел у правительства маневр для снижения налоговой нагрузки

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Кудрин увидел возможности для снижения налогов в России

Московский Комсомолец06:22

Кудрин считает, что у нового правительства есть маневр для снижения налоговой нагрузки

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