Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что у нового правительства РФ есть маневр для снижения налоговой нагрузки в стране.

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Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что у правительства есть возможность для снижения налоговой нагрузки в стране. "Я считаю, у нового правительства есть маневр для снижения", - сказал Кудрин журналистам, отвечая на вопрос о возможности снижения налогов в России.

Кудрин: у правительства есть маневр для снижения налоговой нагрузки

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