Экономика
РИА НовостиКудрин: у правительства есть маневр для снижения налоговой нагрузки
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что у правительства есть возможность для снижения налоговой нагрузки в стране. "Я считаю, у нового правительства есть маневр для снижения", - сказал Кудрин журналистам, отвечая на вопрос о возможности снижения налогов в России.
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Происшествия
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
ФСБ пресекла подготовку двух терактов в образовательных учреждениях Керчи, сообщает Центр общественных связей спецслужбы.
Общество
На Украине запретили фильм с Зеленским
Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило показывать и распространять на территории страны фильм, в котором снимался нынешний президент Владимир Зеленский.
Авто
Показали обновлённый Skoda Rapid в кузовах седан и хэтчбек
Как пишет портал drom.ru, в Поднебесной обновленный Rapid в кузове седан стоит от 78 400 юаней, что по актуальному курсу около 713 000 рублей, в кузове хэтчбек — 81 400 юаней (740 000 рублей).
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Происшествия
Экс-полковник МВД Захарченко: «Хочу быть кочегаром, как Виктор Цой»
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении взятки, хочет стать в колонии кочегаром, «как Виктор Цой», сообщает РИА Новости.
Общество
Путин поддержит проект об индексации пенсий пенсионерам-опекунам
Законопроект направлен на то, чтобы восстановить с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для пенсионеров, являющихся опекунами детей и получающих за это выплаты из региональных бюджетов, уточнял ранее Неверов.
Происшествия
Для фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии
Прокурор просит 3,5 лет колонии для последнего на данный момент не осужденного фигуранта дела о беспорядках в Москве Андрея Баршая, который на несанкционированном митинге толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в спину, сообщили РИА Новости в Мещанском суде столицы.
Общество
Сильные морозы в России могут ударить в марте
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, придут ли морозы весной.
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова попала в больницу
По данным Sport24, олимпийской чемпионке сделали операцию, она уже не первый день находится в больнице.
Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Армия и оружие
Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева
Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Кино
Фильм «Лед 2» возглавил российский прокат на выходных
Происшествия
Военнослужащий покончил с собой в Мурманской области
В Мурманской области военнослужащий покончил с собой, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в подготовке к полноценному наступлению
В ведомстве Россию обвинили в наращивании военного потенциала возле украинской границы втрое.
Экономика
Государство покупает государственный Сбербанк за госденьги
Минфин и Центробанк разработали законопроект о выходе Банка России из капитала Сбербанка. Сейчас ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция банка.
Общество
Штрафы за неоплату парковки в Воронеже могут вернуться
Изменения приняты, как указывается в документе, размещённом на информационном ресурсе системы обеспечения законодательной деятельности Госудумы, «в целях совершенствования законодательного регулирования порядка предоставления информации, содержащейся в банках данных о гражданах».
Футбол
Экс-президент «Локомотива» прокомментировала суд с игроком Фернандешем
Бывший президент футбольного «Локомотива» Ольга Смородская прокомментровала судебное разбирательство московского клуба с экс-полузащитником команды Мануэлом Фернандешем.
Армия и оружие
Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого судна с оружием в Ливии
Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила об уничтожении в порту Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.
Здоровье
В провинции Хубэй от коронавируса за день погибли 100 человек
По данным Reuters, в китайской провинции Хубэй, ставшей источником распространения нового типа коронавируса, за прошедшие сутки умерли 100 человек, заразились еще 1,9 тыс. Всего в провинции заразились 58,1 тыс. жителей, погибли 1,7 тыс. Также уточняется, что из медучреждений провинции выписали 6,6 тыс. человек, выздоровели еще 1 тыс.
Шоу-бизнес
Подписчики обеспокоены здоровьем Кристины Асмус
Пользователи Сети даже запустили хэштэг «#покормитекристину». Напомним, что свой недавний отпуск Асмус провела на Мальдивах.
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.
Экономика
Лукашенко обсудил с главой Минфина зарплаты бюджетников
Зарплаты бюджетников стали главной темой разговора президента Беларуси Александра Лукашенко и министра финансов Максима Ермоловича.
Кино
Умер грузинский режиссер Георгий Шенгелая
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Политика
Медведчук заявил о превращении Украины из бедной страны в нищую
Руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина «из бедной страны превратилась в нищую».
Общество
Газпром покинули два члена команды Миллера
Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
Общество