Экономика

Газета.RuГазета.RuКудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет. Такое мнение выразил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью газете "Коммерсантъ". При этом он отмечает, что производство нефти в стране не сократится из-за кризиса.
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Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.
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Немецкий профессор, врач-кардиолог Ульф Ландмессер перечислил признаки, которые указывают на скорый сердечный приступ.
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Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых

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Газета.Ru 23 мая в 12:37
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Общество

В Китае назвали десять самых загадочных мест России

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В Смольном объяснили скачок смертности от коронавируса в Петербурге

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Evraz отложил покупку «Сибуглемета»

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Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле

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Общество

В России за сутки выявлено 8946 новых заболевших коронавирусом

За последние сутки в РФ зарегистрировано 8946 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб.
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Выпущен джейлбрейк для всех актуальных смартфонов iPhone

С каждым годом мобильная операционная система становилась защищённой, а пользователи мобильной техники Apple теряли интерес к джейлбрейку.
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Экономика

В России резко упала выдача ипотеки

Москва, 25 мая 2020, 09:48 — REGNUM В апреле в России объемы выданной ипотеки упали почти на 39%, до 184 млрд рублей, сообщают 25 мая «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
REGNUM 02:48
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
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Бойца ММА Балиева задержали вместе с участниками перестрелки

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Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

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Общество

«Последний звонок» пройдет онлайн 25 мая

Как сообщило в субботу Минпросвещения России, "Последний звонок — 2020" пройдет 25 мая в дистанционном формате.
Вести.Ru 23 мая в 05:43
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Общество

Из перинатального центра забрали жившую там девочку

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Шоу-бизнес

Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов

News.ru 23 мая в 09:02
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
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Названа главная мишень коронавируса в организме

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Китай уличил США в подталкивании мира к новой холодной войне

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи Национального народного конгресса в Пекине уличил некоторые политические силы США в том, что они подталкивают отношения между странами к «новой холодной войне».
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Уровень закрытости экономики России из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса стремительно снижается, заявил глава Минэкономразвития (МЭР) Максим Решетников.
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Раскрыты детали создания российской вакцины от коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал "Российской газете" о ходе испытаний российской вакцины от коронавируса нового типа.
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Число умерших от коронавируса в Москве перевалило за две тысячи

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Разрушения и жертвы: Киев продолжает обстреливать Донбасс

Украинские военные с новой силой взялись обстреливать Донбасс.
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