Экономика

Газета.RuГазета.RuКудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет. Такое мнение выразил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью газете "Коммерсантъ". При этом он отмечает, что производство нефти в стране не сократится из-за кризиса.
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с чего всё началось

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.
Коммерсантъвчера в 17:52

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Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

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Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России

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Кудрин назвал первостепенной задачей снижение госрегулирования малого бизнеса

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Ведомостивчера в 21:42

Кудрин рассказал, как помочь малому бизнесу после COVID-19

РЕН ТВвчера в 21:33

Кудрин назвал главную проблему российской экономики

URA.Ruвчера в 22:34
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Минюст пересмотрел взгляды на «Помощника Москвы»

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Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная.
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Фигуристы группы Тутберидзе первыми заехали на базу в Новогорск

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В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
РИА Новости 06:55
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Энергетика

Ценам на газ предсказали падение ниже нуля

На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
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Составлен рейтинг самых надежных пятилетних кроссоверов

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Вести.Ru 06:15
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Названы опасные для больных коронавирусом препараты

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Газета.Ru вчера в 18:55
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Донской чиновник нанёс ущерб государству на 48 млн рублей

В СУ СК РФ по РО рассказали, что обвиняемый незаконно предоставил в собственность физическим лицам земельные участки общей площадью 15 га, находящиеся в государственной неразграниченной собственности.
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Раскрыт способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете

История просмотров сайтов в интернете является малой частью уникального цифрового следа, который оставляет за собой каждый юзер.
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Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны, пишет ТАСС.
Газета.Ru 04:42
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Общество

Кудрин перечислил основные цели развития РФ после пандемии

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что пандемия коронавируса внесла коррективы в исполнение объявленных российским лидером нацпроектов и достижение национальных целей, отметив, что теперь эти приоритеты надо пересмотреть, и сосредоточиться на четырех самых важных из них, пишет «Коммерсант».
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«Краснодар» продлил контракт с Мануэлом Фернандешем на два месяца

Текущий контракт полузащитника с "Краснодаром" заканчивается 31 мая.
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Политика

Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
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Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
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Общество

В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
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В жилом доме в Казани взорвался газ

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Фанаты «Отряда самоубийц» требуют выхода режиссерской версии

Поклонники киновселенной DC требуют от Warner Bros. выпустить режиссерскую версию картины Отряд самоубийц, запустив хэштег в Twitter.
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Общество

ПФР получил заявления на выплаты для 14,5 миллиона детей до 16 лет

Заявления на единовременную выплату подано уже на 14,5 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщается на сайте Пенсионного фонда России.
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Экономика

Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки

Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде.
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Коронавирус в России подтвержден у более чем 2 тысяч беременных

В России в настоящее время насчитывается свыше 2 тысяч беременных женщин с COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейлу Адамян.
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Лукашенко предупредил Белоруссию о второй волне коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА.
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Больше половины регионов РФ могут приступить к снятию ограничений

Больше половины регионов РФ могут приступить к снятию ограничений Страна постепенно выходит из ограничений по коронавирусу.
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Шоу-бизнес

Лепс прокомментировал слова Пригожина о бедственном положении артистов

Вечерний курьер вчера в 11:27
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Армия и оружие

В Китае обеспокоены гиперзвуковыми ракетами РФ в Сибири

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Общество

В Петербурге стали известны сроки полной отмены ограничений

В Санкт-Петербурге эксперт назвал сроки полной отмены ограничений, связанных с распространением коронавируса, передают «Невские новости».
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Около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии

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Страховые выплаты получили первые семь зараженных саратовских медиков

На вечер пятницы страховые выплаты получили всего семь саратовских медиков, заболевших коронавирусной инфекцией.
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