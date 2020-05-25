Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.

с чего всё началось

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет. Такое мнение выразил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью газете "Коммерсантъ". При этом он отмечает, что производство нефти в стране не сократится из-за кризиса.

Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Общество Минюст пересмотрел взгляды на «Помощника Москвы» В апреле 2020 года Минюст предложил обозначить в новом КоАП правило, согласно которому автоматическая фиксация нарушений применяется только без «непосредственного воздействия человека» на «техническое устройство». 1

Общество Мишустин попросил россиян не торопиться с поездками за рубеж Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная. 304

Общество В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19 Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах. 164

Здоровье Названы опасные для больных коронавирусом препараты Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, какие препараты не следует принимать при новой коронавирусной инфекции. 232

Происшествия Донской чиновник нанёс ущерб государству на 48 млн рублей В СУ СК РФ по РО рассказали, что обвиняемый незаконно предоставил в собственность физическим лицам земельные участки общей площадью 15 га, находящиеся в государственной неразграниченной собственности.

Технологии Раскрыт способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете История просмотров сайтов в интернете является малой частью уникального цифрового следа, который оставляет за собой каждый юзер. 37

Общество Кудрин перечислил основные цели развития РФ после пандемии Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что пандемия коронавируса внесла коррективы в исполнение объявленных российским лидером нацпроектов и достижение национальных целей, отметив, что теперь эти приоритеты надо пересмотреть, и сосредоточиться на четырех самых важных из них, пишет «Коммерсант». 6

Общество Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива «Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе. 14

Общество В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург. 902

Кино Фанаты «Отряда самоубийц» требуют выхода режиссерской версии Поклонники киновселенной DC требуют от Warner Bros. выпустить режиссерскую версию картины Отряд самоубийц, запустив хэштег в Twitter.

Экономика Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде. 1

Здоровье Коронавирус в России подтвержден у более чем 2 тысяч беременных В России в настоящее время насчитывается свыше 2 тысяч беременных женщин с COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейлу Адамян.

Политика Лукашенко предупредил Белоруссию о второй волне коронавируса Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА. 3

Здоровье Больше половины регионов РФ могут приступить к снятию ограничений Больше половины регионов РФ могут приступить к снятию ограничений Страна постепенно выходит из ограничений по коронавирусу.