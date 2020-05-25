Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия готовится заработать на нефти и газе гораздо больше

Результат очевиден: выпуск полиэтилена в России в первом квартале вырос на 59% по сравнению с прошлым годом, полипропилена — на 37%. А Россия становится уверенным нетто-экспортером полимерной продукции (за счет широкой номенклатуры товаров отдельные группы могут импортироваться, но экспорт больше).
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с чего всё началось

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.
Коммерсантъвчера в 17:52

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Кудрин назвал основные цели развития России после победы над коронавирусом

Взгляд.ру02:30

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

Коммерсантъвчера в 17:52

Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России

РБК01:01

Кудрин: уровень добычи нефти в России не снизится

Московский Комсомолецвчера в 22:08

Кудрин назвал главную проблему российской экономики

URA.Ruвчера в 22:34

Кудрин: снижение госрегулирования малого бизнеса является первостепенной задачей

ТАССвчера в 21:26

Кудрин рассказал, без чего невозможно развитие экономики в России

РИА Новости02:25
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Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов

РИА Новости вчера в 18:34
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Общество

Бокерия рассказал о работе центра имени Бакулева в условиях пандемии

Пневмония, вызванная коронавирусом, для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - тяжёлое осложнение, но в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева всегда готовы оказать больным помощь, заявил президент Центра, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
РИА Новости 02:30
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Общество

В Саратовской области выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом

Девять детей есть в числе 97 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2418, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:13
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
753
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
2K
Шоу-бизнес

Лепс ответил на слова Пригожина о «бедственном» положении артистов

Вечерняя Москва вчера в 10:03
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Экономика

Шувалов анонсировал продажу еще 20% «Стрелки»

Шувалов подчеркнул, что приобретение ВЭБ.РФ доли 20% в КБ «Стрелка» состоялось в формате денежной сделки.
РБК 01:20
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Кино

Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel

Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.
Pravda.Ru вчера в 09:32
15
Общество

Глава Тувы попал в больницу с коронавирусной инфекцией

Ведомости 00:38
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Общество

Названы сроки полной отмены ограничений в Петербурге

Ограничительные меры в Северной столице, которые были введены в связи с угрозой распространения коронавируса, могут снять в июле—августе текущего года.
Peterburg2.ru вчера в 10:07
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Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье

Вдова Караченцова сообщила, что сидит без денег. Она ужасается, какие налоги сейчас надо платить.
RuNews24.ru вчера в 23:21
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Здоровье

Названы опасные для больных коронавирусом препараты

Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, какие препараты не следует принимать при новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 18:55
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Происшествия

В Приморском лесу нашли пережидавшую коронавирус семью

В Приморском крае, в Кавалеровском районе, отца и трех детей, которые пропали в начале мая, обнаружили в лесу.
РБК 01:33
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Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
1K
Общество

В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»

Газета.Ru вчера в 09:56
3,7K
Киберспорт

В Assassin’s Creed Valhalla будут рэп-баттлы викингов

Разработчики называют это своеобразным «рэп-баттлом».
Cyber.sports.ru 23 мая в 10:05
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Кино

Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей

Главную роль в комедийном проекте совместного производства США, Великобритании и Австралии сыграла Эль Фаннинг.
Общественный контроль 22 мая в 07:15
525
Общество

В Китае назвали десять самых загадочных мест России

Известия 01:31
19
Здоровье

В Алтайском крае за сутки у 71 человека нашли коронавирус

Семьдесят один новый случай коронавируса выявили за сутки в Алтайском крае, выздоровели восемь человек, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:17
42
Шоу-бизнес

Джиган и Самойлова купили детям аквапарк за полмиллиона рублей

Сюрприз обошелся в полмиллиона рублей (и это без учета сборки и установки). starhit.ru Покупка надувного аквапарка была инициирована Оксаной Самойловой, хотя, судя по всему, ее поддержал и Джиган, потому что рассказывая об этом, Оксана делала упор на том, что это было их общим решением.
SM News вчера в 08:40
37
Экономика

Абрамович отсрочил покупку угольной компании «Сибуглемет»

О намерении Evraz выкупить «Сибуглемет» стало известно в феврале — тогда «Коммерсант» сообщил, что в ФАС поступило ходатайство от основных владельцев Evraz о покупке угледобывающей компании.
Компания 02:19
Здоровье

Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья

Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com вчера в 08:14
31
Здоровье

Попова отреагировала на данные о высокой смертности врачей в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отреагировала на данные о высокой смертности врачей, работающих с зараженными коронавирусом пациентами.
Lenta.ru вчера в 15:11
95
Политика

Первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу

Посольство Ирана в Венесуэле сообщило о прибытии в страну первого иранского танкера с топливом.
Коммерсантъ вчера в 00:59
92
Общество

Застрявшие на Гоа туристы из Удмуртии прилетели в Уфу

Сегодня, 24 мая, самолет вывозного рейса из Гоа (Индия) доставил в Башкирию 41 туриста.
Izhlife вчера в 03:45
13
Общество

Россиянам предсказали возвращение тепла

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд обозначил россиянам сроки возвращения тепла в европейскую часть России.
Lenta.ru вчера в 21:49
55
Общество

Зарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина

Москва, 25 мая 2020, 08:29 — REGNUM Ограничительные меры, объявленные в связи с распространением коронавируса, обернулись сокращением зарплаты для более чем половины трудоустроенных жителей России.
REGNUM 01:29
86
Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
74
Политика

Националисты в Киеве отмечают годовщину президентства Зеленского

BFM.ru вчера в 08:52
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