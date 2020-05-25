Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.

с чего всё началось

Результат очевиден: выпуск полиэтилена в России в первом квартале вырос на 59% по сравнению с прошлым годом, полипропилена — на 37%. А Россия становится уверенным нетто-экспортером полимерной продукции (за счет широкой номенклатуры товаров отдельные группы могут импортироваться, но экспорт больше).

Россия готовится заработать на нефти и газе гораздо больше

Общество Бокерия рассказал о работе центра имени Бакулева в условиях пандемии Пневмония, вызванная коронавирусом, для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - тяжёлое осложнение, но в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева всегда готовы оказать больным помощь, заявил президент Центра, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия. 338

Общество В Саратовской области выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом Девять детей есть в числе 97 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2418, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 759

Общество В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии «Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту. 753

Кино Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel. 15

Общество Названы сроки полной отмены ограничений в Петербурге Ограничительные меры в Северной столице, которые были введены в связи с угрозой распространения коронавируса, могут снять в июле—августе текущего года. 325

Здоровье Названы опасные для больных коронавирусом препараты Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, какие препараты не следует принимать при новой коронавирусной инфекции. 190

Происшествия В Приморском лесу нашли пережидавшую коронавирус семью В Приморском крае, в Кавалеровском районе, отца и трех детей, которые пропали в начале мая, обнаружили в лесу. 29

Политика Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. 1K

Шоу-бизнес Джиган и Самойлова купили детям аквапарк за полмиллиона рублей Сюрприз обошелся в полмиллиона рублей (и это без учета сборки и установки). starhit.ru Покупка надувного аквапарка была инициирована Оксаной Самойловой, хотя, судя по всему, ее поддержал и Джиган, потому что рассказывая об этом, Оксана делала упор на том, что это было их общим решением. 37

Экономика Абрамович отсрочил покупку угольной компании «Сибуглемет» О намерении Evraz выкупить «Сибуглемет» стало известно в феврале — тогда «Коммерсант» сообщил, что в ФАС поступило ходатайство от основных владельцев Evraz о покупке угледобывающей компании.

Общество Россиянам предсказали возвращение тепла Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд обозначил россиянам сроки возвращения тепла в европейскую часть России. 55