Экономика
РИА НовостиРоссия готовится заработать на нефти и газе гораздо больше
Результат очевиден: выпуск полиэтилена в России в первом квартале вырос на 59% по сравнению с прошлым годом, полипропилена — на 37%. А Россия становится уверенным нетто-экспортером полимерной продукции (за счет широкой номенклатуры товаров отдельные группы могут импортироваться, но экспорт больше).
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с чего всё началось
Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.Коммерсантъвчера в 17:52
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Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
РИА Новости вчера в 18:34
Общество
Бокерия рассказал о работе центра имени Бакулева в условиях пандемии
Пневмония, вызванная коронавирусом, для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - тяжёлое осложнение, но в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева всегда готовы оказать больным помощь, заявил президент Центра, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
РИА Новости 02:30
Общество
В Саратовской области выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом
Девять детей есть в числе 97 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2418, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:13
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Лепс ответил на слова Пригожина о «бедственном» положении артистов
Вечерняя Москва вчера в 10:03
Экономика
Шувалов анонсировал продажу еще 20% «Стрелки»
Шувалов подчеркнул, что приобретение ВЭБ.РФ доли 20% в КБ «Стрелка» состоялось в формате денежной сделки.
РБК 01:20
Кино
Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel
Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.
Pravda.Ru вчера в 09:32
Общество
Названы сроки полной отмены ограничений в Петербурге
Ограничительные меры в Северной столице, которые были введены в связи с угрозой распространения коронавируса, могут снять в июле—августе текущего года.
Peterburg2.ru вчера в 10:07
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье
Вдова Караченцова сообщила, что сидит без денег. Она ужасается, какие налоги сейчас надо платить.
RuNews24.ru вчера в 23:21
Здоровье
Названы опасные для больных коронавирусом препараты
Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, какие препараты не следует принимать при новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 18:55
Происшествия
В Приморском лесу нашли пережидавшую коронавирус семью
В Приморском крае, в Кавалеровском районе, отца и трех детей, которые пропали в начале мая, обнаружили в лесу.
РБК 01:33
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Общество
В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»
Газета.Ru вчера в 09:56
Киберспорт
В Assassin’s Creed Valhalla будут рэп-баттлы викингов
Разработчики называют это своеобразным «рэп-баттлом».
Cyber.sports.ru 23 мая в 10:05
Кино
Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
Главную роль в комедийном проекте совместного производства США, Великобритании и Австралии сыграла Эль Фаннинг.
Общественный контроль 22 мая в 07:15
Здоровье
В Алтайском крае за сутки у 71 человека нашли коронавирус
Семьдесят один новый случай коронавируса выявили за сутки в Алтайском крае, выздоровели восемь человек, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:17
Шоу-бизнес
Джиган и Самойлова купили детям аквапарк за полмиллиона рублей
Сюрприз обошелся в полмиллиона рублей (и это без учета сборки и установки). starhit.ru Покупка надувного аквапарка была инициирована Оксаной Самойловой, хотя, судя по всему, ее поддержал и Джиган, потому что рассказывая об этом, Оксана делала упор на том, что это было их общим решением.
SM News вчера в 08:40
Экономика
Абрамович отсрочил покупку угольной компании «Сибуглемет»
О намерении Evraz выкупить «Сибуглемет» стало известно в феврале — тогда «Коммерсант» сообщил, что в ФАС поступило ходатайство от основных владельцев Evraz о покупке угледобывающей компании.
Компания 02:19
Здоровье
Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья
Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com вчера в 08:14
Здоровье
Попова отреагировала на данные о высокой смертности врачей в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отреагировала на данные о высокой смертности врачей, работающих с зараженными коронавирусом пациентами.
Lenta.ru вчера в 15:11
Политика
Первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу
Посольство Ирана в Венесуэле сообщило о прибытии в страну первого иранского танкера с топливом.
Коммерсантъ вчера в 00:59
Общество
Застрявшие на Гоа туристы из Удмуртии прилетели в Уфу
Сегодня, 24 мая, самолет вывозного рейса из Гоа (Индия) доставил в Башкирию 41 туриста.
Izhlife вчера в 03:45
Общество
Россиянам предсказали возвращение тепла
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд обозначил россиянам сроки возвращения тепла в европейскую часть России.
Lenta.ru вчера в 21:49
Общество
Зарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина
Москва, 25 мая 2020, 08:29 — REGNUM Ограничительные меры, объявленные в связи с распространением коронавируса, обернулись сокращением зарплаты для более чем половины трудоустроенных жителей России.
REGNUM 01:29
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Политика
Националисты в Киеве отмечают годовщину президентства Зеленского
BFM.ru вчера в 08:52