Экономика
Газета.RuКудрин: уровень производства нефти в России не снизится
Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет. Такое мнение выразил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью газете "Коммерсантъ". При этом он отмечает, что производство нефти в стране не сократится из-за кризиса.
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с чего всё началось
Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.Коммерсантъвчера в 17:52
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Коммерсантъ вчера в 21:18
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода
Синоптики прогнозируют, что теплая погода установится в столице России уже с начала следующей недели, в понедельник в Москве ожидается +18°C, сообщил каналу "Звезда" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Газета.Ru вчера в 15:16
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В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
Discover24 вчера в 14:42
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Ещё более доступные 120 Гц. Представлен смартфон Redmi K30i 5G
Redmi K30i 5G оснащается 6,67-дюймовым экраном IPS с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц, защитным стеклом Gorilla Glass 5, врезанной двойной фронтальной камерой с датчиками разрешением 20 Мп и 2 Мп, основной четверной камерой с главным датчиком 48 Мп и диафрагмой f/1,79, ультраширокоугольным модулем на 8 Мп, макромодулем на 5 Мп и датчиком глубины на 2 Мп.
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ЧП случилось на автодороге в поселке Белый Ильмень - опрокинулась пассажирская "Газель", ехавшая из Астрахани в поселок Володарский.
Российская газета вчера в 12:50
Общество
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В больнице в Партизанске потушили пожар
Спасатели полностью ликвидировали пожар в больнице Партизанска на площади в 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
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Берлин предложил принять пациентов с коронавирусом из Москвы
Мюллер рассказал изданию Tagesspiegel, что он предложил московским властям разместить в медицинских учреждениях Берлина зараженных коронавирусом пациентов из России.
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Треть обращений бизнеса к Титову касалась уголовных преследований
Треть обращений предпринимателей к бизнес-омбудсмену Борису Титову в текущем году касалась вопросов уголовного преследования, говорится в разделе его доклада президенту РФ Владимиру Путину "Уголовное преследование предпринимателей", который есть в распоряжении РИА Новости.
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Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом. Об этом сообщили представители китайского издания Sohu.
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Правительство выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Правительство выделило 100 млрд руб. на поддержку регионов, сообщается на сайте Белого дома.
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Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Магрегора
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Черногория заявила о победе над Covid-19
В Черногории больше не фиксируют активных случаев Covid-19. Об этом вечером 24 мая заявили в Институте здравоохранения республики.
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