Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.

с чего всё началось

Кудрин отмечает, что «ренту» теперь будет генерировать «экономика знаний и технологий». И сейчас, по его мнению, «критический момент», когда необходимо развернутся от нефти к цифровым технологиям. Напомним, ранее руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью.

Кудрин призвал к развороту от нефтяной экономики

Шоу-бизнес Вдова Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на безденежье Если ранее у вдовы Николая Караченцова были сторонние источники доходов, то из-за карантинных мер предложения сняться в передачах практически не поступают, а без гонораров финансовое положение ухудшилось, поэтому Поргина жалуется на безденежье. 204

Общество Рособрнадзор уточнил расписание ЕГЭ-2020 Рособрнадзор опубликовал уточненный план проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, пишет «Российская газета». 10

Здоровье В Забайкальском крае заболеваемость коронавирусом растет По информации главного санитарного врача Забайкальского края Светланы Лапа, в регионе фиксируется положительная динамика заболеваемости. 10

Общество В Приморье за сутки выявили 40 случаев коронавируса Как доложила во вторник на заседании регионального оперативного штаба руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская, за минувшие сутки выявили 40 человек, заболевших коронавирусом. 1

Происшествия Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп. 43

Общество Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции. 223

Армия и оружие Источник рассказал об испытаниях первого носителя «Посейдонов» Испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 09852 "Белгород", которая станет первым опытным носителем подводных беспилотных аппаратов "Посейдон", продлятся еще полтора года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. 2

Происшествия Полковник спецслужбы арестован за хищения Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников. 171

Армия и оружие Военная полиция России начала сопровождать транспорт в Идлибе Российская военная полиция с 25 мая начала сопровождать колонны гражданского автомобильного транспорта на участке стратегически важной трассы М4 в Идлибе.

Экономика Владельцы Evraz отложили покупку «Сибуглемета» Основные владельцы компании Evraz Роман Абрамович и Александр Абрамов отложили приобретение угольной компании «Сибуглемет» с активами в Кузбассе у ВЭБ.РФ.

Общество В Болгарии заявили, что Россия «присвоила» кириллицу Болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия "игнорирует" роль болгар в просвещении славян и создании русской литературы. 9

Общество Куйвашев подписал указ о продлении ограничений в регионе до 1 июня В понедельник, 25 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничений, введенных в регионе в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19. 37

Технологии Эксперт перечислил бесполезные функции современных смартфонов Менеджер по телекоммуникациям агентства «Фавитон» Роман Попов перечислил функции смартфонов, которые на самом деле бесполезны.

Авто Купе Saleen из фильма «Трансформеры» появилось в продаже Всего Saleen разработали 2 таких авто, и данный экземпляр принимал участие в мероприятиях для прессы на восточном побережье Америки.

Здоровье ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни. 650

Политика Постпред РФ рассказал об операциях США по смене неугодных режимов Соединенные Штаты в эпоху холодной войны с СССР провели 70 операций по смене неугодных режимов, заявил во вторник, 26 мая, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. 1

Общество Власти Москвы заявили о защищенности базы пропусков Глава ведомства отметил, что система действительно может рассылать социальную рекламу: но это не спам, а рекомендации горожанам на время пандемии. 77

Космос Астрофизик рассказал о закрытии части обсерваторий РФ из-за пандемии Часть обсерваторий в России закрылась из-за пандемии коронавируса, что привело к приостановке ряда исследований в области астрофизики, заявил член-корреспондент РАН, астрофизик Юрий Ковалев, 23 мая сообщает Интерфакс. 1

Политика Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций. 120