Экономика
Рифей-ПермьКудрин призвал к развороту от нефтяной экономики
Кудрин отмечает, что «ренту» теперь будет генерировать «экономика знаний и технологий». И сейчас, по его мнению, «критический момент», когда необходимо развернутся от нефти к цифровым технологиям. Напомним, ранее руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью.
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с чего всё началось
Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.Коммерсантъвчера в 17:52
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Экономика
Популярный блогер раскрыл истинные масштабы инфляции в России
Российский видеоблогер Руслан Усачев оригинальным образом продемонстрировал темпы инфляции в России за прошедшие 13 лет.
Профиль 20:39
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на безденежье
Если ранее у вдовы Николая Караченцова были сторонние источники доходов, то из-за карантинных мер предложения сняться в передачах практически не поступают, а без гонораров финансовое положение ухудшилось, поэтому Поргина жалуется на безденежье.
Дни24 00:22
Общество
Рособрнадзор уточнил расписание ЕГЭ-2020
Рособрнадзор опубликовал уточненный план проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, пишет «Российская газета».
Общественное телевидение России 13:36
Здоровье
В Забайкальском крае заболеваемость коронавирусом растет
По информации главного санитарного врача Забайкальского края Светланы Лапа, в регионе фиксируется положительная динамика заболеваемости.
RuNews24.ru 00:42
Происшествия
Два человека пали жертвами урагана на Урале
Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru 11:09
Общество
В Приморье за сутки выявили 40 случаев коронавируса
Как доложила во вторник на заседании регионального оперативного штаба руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская, за минувшие сутки выявили 40 человек, заболевших коронавирусом.
РИА Новости 21:09
Происшествия
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM 15:32
Армия и оружие
Источник рассказал об испытаниях первого носителя «Посейдонов»
Испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 09852 "Белгород", которая станет первым опытным носителем подводных беспилотных аппаратов "Посейдон", продлятся еще полтора года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости 20:03
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Общество
Режим ограничений в Москве планируют продлить до середины июня, утверждает интернет-издание «Открытые медиа»
Собеседник издания в администрации президента говорит, что пропускной режим планируется снять ко Дню России.
Эхо Москвы 21:04
Армия и оружие
Военная полиция России начала сопровождать транспорт в Идлибе
Российская военная полиция с 25 мая начала сопровождать колонны гражданского автомобильного транспорта на участке стратегически важной трассы М4 в Идлибе.
RT на русском 09:34
Экономика
Владельцы Evraz отложили покупку «Сибуглемета»
Основные владельцы компании Evraz Роман Абрамович и Александр Абрамов отложили приобретение угольной компании «Сибуглемет» с активами в Кузбассе у ВЭБ.РФ.
Коммерсантъ 02:58
Общество
В Болгарии заявили, что Россия «присвоила» кириллицу
Болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия "игнорирует" роль болгар в просвещении славян и создании русской литературы.
Московский Комсомолец 22:00
Общество
Куйвашев подписал указ о продлении ограничений в регионе до 1 июня
В понедельник, 25 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничений, введенных в регионе в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Kursk.com 13:35
Технологии
Эксперт перечислил бесполезные функции современных смартфонов
Менеджер по телекоммуникациям агентства «Фавитон» Роман Попов перечислил функции смартфонов, которые на самом деле бесполезны.
ФАН 20:20
Авто
Купе Saleen из фильма «Трансформеры» появилось в продаже
Всего Saleen разработали 2 таких авто, и данный экземпляр принимал участие в мероприятиях для прессы на восточном побережье Америки.
CarsWeek.ru 04:24
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
Шоу-бизнес
Переживший 5 лет назад инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги
Как известно, 5 лет назад артист перенес инсульт и в настоящее время восстанавливает свое здоровье.
ГлобалМСК.ру 03:33
Политика
Постпред РФ рассказал об операциях США по смене неугодных режимов
Соединенные Штаты в эпоху холодной войны с СССР провели 70 операций по смене неугодных режимов, заявил во вторник, 26 мая, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Известия 21:09
Общество
Власти Москвы заявили о защищенности базы пропусков
Глава ведомства отметил, что система действительно может рассылать социальную рекламу: но это не спам, а рекомендации горожанам на время пандемии.
Российская газета 06:17
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия 00:39
Космос
Астрофизик рассказал о закрытии части обсерваторий РФ из-за пандемии
Часть обсерваторий в России закрылась из-за пандемии коронавируса, что привело к приостановке ряда исследований в области астрофизики, заявил член-корреспондент РАН, астрофизик Юрий Ковалев, 23 мая сообщает Интерфакс.
ИА Красная Весна 23 мая в 03:51
Политика
Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
РИА Новости 07:04
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Российский президент Владимир Путин подписал закон об индивидуальном подходе при определении тарифов ОСАГО.
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Армия и оружие
Переговоры России и НАТО о военной сдержанности на время пандемии провалились
Как стало известно, представители России и НАТО не смогли договориться о приостановке военной деятельности на время пандемии коронавируса.
VSE42.RU 22:02
Экономика
Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Министерство энергетики предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
РИА Новости 22:35