Экономика
Газета.RuКудрин: уровень производства нефти в России не снизится
Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет. Такое мнение выразил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью газете "Коммерсантъ". При этом он отмечает, что производство нефти в стране не сократится из-за кризиса.
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с чего всё началось
Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.Коммерсантъ24 мая в 17:52
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