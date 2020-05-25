Экономика

Газета.RuГазета.RuКудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет. Такое мнение выразил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью газете "Коммерсантъ". При этом он отмечает, что производство нефти в стране не сократится из-за кризиса.
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с чего всё началось

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.
Коммерсантъ24 мая в 17:52

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«Петля Кудрина»: глава СП не теряет скромных премьерских амбиций

News.ruвчера в 13:43

Кудрин призвал к развороту от нефтяной экономики к экономике технологий

Ведомости24 мая в 21:42

Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Газета.Ruвчера в 01:37

Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России

РБКвчера в 01:01

Кудрин: уровень добычи нефти в России не снизится

Московский Комсомолец24 мая в 22:08

Кудрин увидел в пандемии шанс «перенастроить» Россию: развернуться от нефтяной экономики к экономике знаний

Фонтанка.Рувчера в 04:19

Кудрин заявил, что уровень добычи нефти в России не снизится

ТАСС24 мая в 20:59
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Армия и оружие

В России начали строительство бомбардировщика шестого поколения

Lenta.ru вчера в 22:26
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Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении шести минометов украинских силовиков

РЕН ТВ вчера в 07:13
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Происшествия

На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

Коммерсантъ вчера в 23:52
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Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
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Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег у артистов

Pravda.Ru вчера в 12:20
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Общество

Мясников предупредил о вреде антибактериального мыла

«Врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу», — сказал Мясников.
РБК 01:32
Общество

«Рот Фронт» судится с Roshen в ЕС

Российская компания «Рот Фронт» судится с украинской кондитерской корпорацией Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка», следует из материалов суда, на которые обратил внимание РБК.
Коммерсантъ вчера в 23:44
2
Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 07:04
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Общество

Песков выписался из больницы после коронавируса

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выписался из больницы в понедельник, пишет РИА Новости.
Общественное телевидение России вчера в 12:47
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Происшествия

В Турках иномарка насмерть сбила пенсионера

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, около десяти вечера на пересечении улиц Ленина и Свердлова Mazda 3, за рулем которой находился 25-летний водитель, сбила 63-летнего мужчину.
FreeNews-Volga 01:33
Кино

Фильм «Сияние» Стэнли Кубрика стал лучшей экранизацией Стивена Кинга

Лучшей в истории экранизацией американского писателя Стивена Кинга стал фильм «Сияние», снятый Стэнли Кубриком.
Невские Новости 24 мая в 08:42
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро.
Lenta.ru 00:00
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Политика

На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади

РИА Новости вчера в 12:11
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Экономика

Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России

Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га.
РБК вчера в 21:13
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Здоровье

В двух отделениях волжской больницы Фишера заболели 47 человек

В отделении гастроэнтерологии заболели 15 человек. Отделение, по предписанию Роспотребнадзора, также закрыто на карантин.
Волжский.ру вчера в 05:49
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Экономика

Почти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис

В кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов — с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020 года.
РБК 00:00
Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
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Игры

Фанат S.T.A.L.K.E.R. переносит игру на новый движок

Создатель пользовательских модификаций под ником Ivan Source выложил ролики с геймплеем S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl, перенесённой на графический движок Unreal Engine 4. Что примечательно, именно такую основу используют в разработке второй части игры.
ВладТайм вчера в 03:47
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Политика

Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Японии единственное условие продолжения переговоров по Курильским островам: Токио должен признать итоги Второй мировой войны.
Политическая Экспертиза вчера в 02:32
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Экономика

Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Министерство энергетики предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
РИА Новости вчера в 22:35
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Экономика

Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей

В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
Evo-rus.com вчера в 14:46
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Культура

Венецианский кинофестиваль состоится в сентябре

Российская газета 24 мая в 11:35
Армия и оружие

В России начались испытания новой версии гаубицы «Коалиция-СВ»

"ЦНИИ Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод" Ростеха) проводит испытания первой малой серии перспективной самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" на колесной базе, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.
РИА Новости 01:08
Общество

Уехавший в США российский футболист пожаловался на «сумасшедшие цены»

Известия вчера в 18:19
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 мая

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 353,4 тыс. (8946 за сутки).
РБК 01:08
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Космос

Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon

Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая.
ТАСС вчера в 05:51
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Футбол

Знаменитости поздравили футбольный клуб «Зенит» с 95-летием

Петербургский футбольный клуб «Зенит» отмечает свой юбилей — 95 лет. Сине-бело-голубые собрали пожелания от звезд спорта со всего мира.
Невские Новости вчера в 16:41
Политика

Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ

Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим".
РИА Новости вчера в 18:34
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Происшествия

Число погибших в результате урагана в Свердловской области увеличилось до четырех

Количество погибших во время урагана в Свердловской области увеличилось до четырех.
ТАСС 01:17
Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
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