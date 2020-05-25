Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.

с чего всё началось

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет. Такое мнение выразил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью газете "Коммерсантъ". При этом он отмечает, что производство нефти в стране не сократится из-за кризиса.

Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

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