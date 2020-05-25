Экономика

Газета.RuГазета.RuКудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет. Такое мнение выразил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью газете "Коммерсантъ". При этом он отмечает, что производство нефти в стране не сократится из-за кризиса.
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с чего всё началось

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.
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«Петля Кудрина»: глава СП не теряет скромных премьерских амбиций

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Власти Москвы назвали число людей, не работающих из-за ограничений

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Минздрав Башкирии объяснил «изоляцию» медсестер в морге

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Через сервис можно проверить имеет ли право предприниматель или организация право на субсидию.
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Парад планет в текущем году можно наблюдать в июле

В этом году в интернете гибель человечества прогнозируют 4 июля, что может произойти, например, с рождением антихриста.
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Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

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Экономика

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
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Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей

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Ругательства снижают чувствительность и помогают пережить боль

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Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
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Общество

В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
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Подписан закон об увеличении лимита страховки по ряду вкладов

По ряду вкладов лимит страхового возмещения увеличится с 1 октября с 1,4 млн до 10 млн рублей.
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Общество

Собянин разрешил волонтерам посещать приюты для кошек и собак

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о дальнейшем смягчении действующих ограничений из-за коронавируса COVID-19.
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Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров

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Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах

По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
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Студия Pixar выпустила мультфильм "Выход" (Out), в котором раскрывается история героя с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
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Общество

Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
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Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
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Общество

Генерал ФСБ назвал Единый регистр населения подарком для спецслужб

Москва, 25 мая 2020, 14:42 — REGNUM Создание Единого федерального регистра населения, где будут сосредоточены данные о гражданах РФ, чревато рядом негативных последствий.
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В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли еще 76 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
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Супермодель Хайди Клум раскрыла секрет молодости

Немецкая супермодель Хайди Клум рассказала, как ей удается выглядеть моложе своего возраста.
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Участница «Холостяка» оценила выбор Антона Криворотова в финале

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Испания с 1 июля отменит карантин для иностранных туристов

Мадрид, 25 мая 2020, 16:51 — REGNUM Власти Испании приняли решение об отмене с 1 июля режима двухнедельного карантина для прибывающих в страну иностранных граждан, передаёт El Pais.
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СК опубликовал фото предполагаемого убийцы 14-летней девочки в Пензе

Московский Комсомолец 14:35
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Общество

В Москве не заработали в срок ни один из пяти временных госпиталей для инфицированных коронавирусом

Строительство временных госпиталей, по подсчетам «Открытых медиа», могли обойтись московскому бюджету в миллиарды рублей.
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В МГУ отреагировали на скандал с домогательствами преподавателей к студентам

Ранее в министерстве науки и высшего образования заявили, что тесные отношения между студентами и преподавателями недопустимы и выходят за рамки академической этики, а также вредят качеству образования, портят репутацию учебного заведения и всей системы образования.
Lenta.ru 17:01
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