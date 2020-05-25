Экономика

Газета.RuГазета.RuКудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет. Такое мнение выразил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью газете "Коммерсантъ". При этом он отмечает, что производство нефти в стране не сократится из-за кризиса.
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с чего всё началось

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.
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ТАССвчера в 21:26
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В Екатеринбурге из-за сильного ветра упал строительный кран, пишет РЕН. Отмечается, что происшествие произошло на строительной площадке.
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Минфин предложил упростить покупку ювелирки ценой до 600 тыс. рублей

«Минфин России для повышения конкурентоспособности российских алмазодобывающих и ювелирных компаний на российском и мировом рынках предлагает увеличить порог суммы идентификации клиента при покупке ювелирных изделий с использованием банковской карты со 100 тыс. до 600 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.
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Собянин анонсировал новое смягчение ограничительных мер в Москве

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Найдено возможное местоположение Эдемского сада

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СК допросил 15 человек по делу о перестрелке на юге Москвы

По данным СК, конфликт с применением оружия произошел между двумя группами мужчин, один человек пострадал.
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Ученые из Потсдамского центра наук о Земле имени Гельмгольца (GFZ) разработали новый метод оценки динамики опасных вулканов с помощью оптических и тепловизионных камер, установленных на беспилотные летательные аппараты.
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