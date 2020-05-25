Экономика
Газета.RuКудрин: уровень производства нефти в России не снизится
Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет. Такое мнение выразил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью газете "Коммерсантъ". При этом он отмечает, что производство нефти в стране не сократится из-за кризиса.
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Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.Коммерсантъвчера в 17:52
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Роспотребнадзор заявил, что в условиях пандемии, употребление алкоголя может подвергнуть здоровье россиян большей опасности.
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Председатель Правительства России Михаил Мишустин обратился к россиянам с просьбой пока не планировать отдых за рубежом.
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Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
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Минфин предложил упростить покупку ювелирки ценой до 600 тыс. рублей
«Минфин России для повышения конкурентоспособности российских алмазодобывающих и ювелирных компаний на российском и мировом рынках предлагает увеличить порог суммы идентификации клиента при покупке ювелирных изделий с использованием банковской карты со 100 тыс. до 600 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.
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Собянин анонсировал новое смягчение ограничительных мер в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новое поэтапное смягчение действующих ограничительных мер в Москве.
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«Пятерочка» после видео с крысами на фруктах закрылась на дезинфекцию
Издание «Подъем» в своем Telegram-канале разместило видео, на котором покупатели запечатлели крыс, бодро бегающих по фруктам на выкладке в одном из магазинов «Пятерочка» в Санкт-Петербурге.
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В Санкт-Петербурге утром 25 мая закрасили граффити-портрет Иосифа Бродского, который был нарисован накануне в честь 80-летия со дня рождения поэта напротив дома Мурузи в центре города.
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В России 29 и 30 июня проведут пробный ЕГЭ
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У бывшего замглавы Калининского района проходит обыск
В понедельник, 25 мая, у бывшего замглавы администрации Калининского района Петербурга Романа Сапижака проходят обыски.
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СК допросил 15 человек по делу о перестрелке на юге Москвы
По данным СК, конфликт с применением оружия произошел между двумя группами мужчин, один человек пострадал.
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Геологи научились контролировать опасные вулканы с помощью дронов
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