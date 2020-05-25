Экономика

Рифей-ПермьРифей-ПермьКудрин призвал к развороту от нефтяной экономики

На фоне кризиса из-за пандемии коронавируса России стоит развернутся от нефтяной экономики к экономике технологий. Такое мнение озвучил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.
Коммерсантъвчера в 17:52

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Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Газета.Ru01:37

Кудрин рассказал, как помочь малому бизнесу после COVID-19

РЕН ТВвчера в 21:33

Кудрин назвал главную проблему российской экономики

URA.Ruвчера в 22:34

Кудрин: уровень добычи нефти в России не снизится

Московский Комсомолецвчера в 22:08

Кудрин призвал к развороту от нефтяной экономики к экономике технологий

Ведомостивчера в 21:42

Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России

РБК01:01

Кудрин назвал первостепенной задачей снижение госрегулирования малого бизнеса

ТАССвчера в 21:26
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Общество

В России зафиксирован пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха

Уровень загрязнения воздуха в России в первом квартале 2020 года стал рекордным за последние пять лет, сообщает РБК со ссылкой на выводы аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza, сделанные на основе данных Росгидромета.
РИА Новости 06:02
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Политика

Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
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Гаджеты

Названы цены на все модели iPhone 12

Самый младший из новых гаджетов, условно названный iPhone 12, получит Super Retina OLED-дисплей 5,4 дюйма, корпус из алюминия и двойную основную камеру.
Газета.Ru 06:45
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Общество

Срок начисления надбавки к пенсии могут снизить на пять лет

Вести.Ru 06:15
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Шоу-бизнес

Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием

Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр 04:40
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
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Экономика

Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия вчера в 02:56
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Армия и оружие

Sohu: Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом

Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом. Об этом сообщили представители китайского издания Sohu.
Piter.tv 00:55
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Общество

В Петербурге закрасили граффити с Бродским

Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской.
Телеканал Санкт-Петербург 06:26
Экономика

Банки выступили против ограничения эквайринговых комиссий

Москва, 25 мая 2020, 10:30 — REGNUM Российские банки считают нецелесообразным дальнейшее ограничение эквайринговых комиссиий, поскольку это может привести к необходимости субсидий для эквайрингового бизнеса и забрать финановые средства из других ключевых отраслей.
REGNUM 03:30
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Экономика

В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%

В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
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Общество

Московские власти могут выкупить «Горбушку» за 650 млн рублей

Дворец культуры имени Горбунова, известный как «Горбушка», могут выкупить власти Москвы за 650 миллионов рублей, сообщил заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
РИАМО 05:10
Происшествия

В Приморском лесу нашли пережидавшую коронавирус семью

В Приморском крае, в Кавалеровском районе, отца и трех детей, которые пропали в начале мая, обнаружили в лесу.
РБК 01:33
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Общество

Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре

Экстремальная жара ожидается в первые два летних месяца на всей территории московского региона, сообщили «РИА Новости» во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Коммерсантъ 23 мая в 23:32
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Общество

Глава ВЭБа Игорь Шувалов анонсировал новые сокращения сотрудников

Предстоящие увольнения анонсировал председатель корпорации Игорь Шувалов в интервью РБК.
Компания вчера в 23:28
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Футбол

«Майнц» попросил Клоппа забрать себе Вернера у «Лейпцига»

Откликнувшись на сообщение в Twitter комментатора Бунедслиги Криса Шарплеса о том, что в «Майнце», скорее всего, ненавидят нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера, во второй раз реализовавшего хет-трик в игре с их клубом, пресс-служба команды написала: «Клопп, можешь уже наконец-то забрать его».
REGNUM 05:34
Общество

В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
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Шоу-бизнес

Светлана Моргунова впервые дала комментарий о смерти сына

RuNews24.ru 03:34
Общество

В Подмосковье откроются кафе и парикмахерские

С 25 мая в Подмосковье планируется вновь открыть офисы продаж квартир и автосалоны.
Финансовая газета вчера в 08:03
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Шоу-бизнес

Вдова Иосифа Кобзона не исключает появления в ее жизни нового мужчины

Вокруг ТВ 03:14
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус

В Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья.
РБК вчера в 22:31
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Авто

Lada Vesta получит «Яндекс.Авто»

Новая мультимедийная система с «Яндекс.Авто», ставшая главной «фишкой» недавно представленной LADA XRay Cross Instinct, может появиться и у LADA Vesta.
Автоновости дня вчера в 08:31
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Общество

Мишустин упростил порядок строительства социально значимых объектов

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал документ, по которому можно будет исключить длительные согласования на строительство социально значимых объектов.
ТАСС 04:03
3
Происшествия

Захватившему заложников в банке в Москве предъявили обвинение

Мужчине, угрожавшему взорвать отделение банка в центре Москвы и захватившему заложников, предъявили обвинение.
Известия 05:47
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Шоу-бизнес

Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой

Газета.Ru 05:05
Наука

Ругательства снижают чувствительность и помогают пережить боль

Специалисты считают, что брань помогает людям выбросить энергию и этим значительно ослабить боль.
Московский Комсомолец вчера в 15:56
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Политика

Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
48
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
2,2K
Шоу-бизнес

Лепс ответил на слова Пригожина о голодающих артистах

Bimru.ru 01:31
337
Армия и оружие

США испытали лазерное оружие против беспилотника

Как сообщило Командование американского Тихоокеанского флота, испытания системы твердотельного лазерного оружия (Solid State Laser Weapons System Demonstrator, LWSD), которая была установлена на борту десантно-транспортного корабля USS Portland, проводились 16 мая в нейтральных водах Тихого океана.
Коммерсантъ 23 мая в 17:51
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