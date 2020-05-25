Экономика
Газета.RuКудрин: уровень производства нефти в России не снизится
Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет. Такое мнение выразил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью газете "Коммерсантъ". При этом он отмечает, что производство нефти в стране не сократится из-за кризиса.
Читать в источнике
Оценить200
с чего всё началось
Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.Коммерсантъвчера в 17:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:11, Ашберн
Экономика
Evraz отложил покупку «Сибуглемета»
Компания Evraz, основные владельцы которой — Роман Абрамович и Александр Абрамов, отложила приобретение угольной компании «Сибуглемет» с активами в Кузбассе у ВЭБ.РФ.
Коммерсантъ 02:58
Общество
В Петербурге стали известны сроки полной отмены ограничений
В Санкт-Петербурге эксперт назвал сроки полной отмены ограничений, связанных с распространением коронавируса, передают «Невские новости».
Санкт-Петербургские ведомости 02:27
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Шоу-бизнес
За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Лидер группировки «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram-аккаунте новое стихотворение, посвященное музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину.
Live24 вчера в 08:40
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
РИА Новости вчера в 23:07
Общество
В Москве за сутки скончался 41 пациент с коронавирусом
«За прошедшие сутки в Москве скончался 41 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.
Агентство Москва 02:25
Киберспорт
В Assassin’s Creed Valhalla будут рэп-баттлы викингов
Разработчики называют это своеобразным «рэп-баттлом».
Cyber.sports.ru 23 мая в 10:05
Экономика
Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов
Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru вчера в 02:11
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Общество
44 региона начнут снимать ограничения
44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Дагестанская правда вчера в 15:36
Хоккей
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок. Форвард «Рейнджерс» признался, что это произошло в Петербурге.
Спорт день за днем вчера в 02:41
Наука
Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле
В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
Discover24 вчера в 14:42
Финансы
Москва недополучила 160 млрд рублей из-за пандемии коронавируса
Почти 160 млрд рублей недополучил бюджет Москвы из-за пандемии коронавируса.
Известия 02:45
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
Lenta.ru 23 мая в 15:27
Шоу-бизнес
Светлана Лобода выложила фото без ретуши после обвинений в пластике
Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотографией без ретуши.
Территория новостей вчера в 12:58
Общество
Глава Тувы заразился коронавирусом
РИА Новости вчера в 23:43
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Армия и оружие
В Китае интересуются, зачем в Сибири размещают гиперзвуковые ракеты
Россия решила разместить в Сибири гиперзвуковые ракеты. На это решение, естественно, обратили внимание в КНР.
Военное обозрение 02:31
Футбол
Срна: «„Динамо“ Семина было самым сильным после эры Лобановского»
Экс-капитан «Шахтера» Дарио Срна поделился воспоминаниями о победе в Кубке УЕФА-2008/09 и назвал киевское «Динамо» под руководством Юрия Семина одним из сильнейших в истории клуба.
Sport24.ru вчера в 19:46
Общество
Число смертей от коронавируса превысило 346 тысяч
Как сообщается, по состоянию на 8 часов утра по московскому времени 25 мая, в мире было зафиксировано 5447041 подтверждённых случаев коронавируса, суточный прирост составил 93899.
Свободная Пресса 03:01
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
Футбол
Бенитес хочет вернуться в «Ньюкасл»
Главный тренер «Далянь Про» Рафаэль Бенитес может вернуться в АПЛ. Специалист вновь желает возглавить «Ньюкасл Юнайтед».
Бомбардир.ру вчера в 16:34
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус
В Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья.
РБК вчера в 22:31
Авто
Озвучена дата появления в России моделей KIA Sorento и Mohave
Агентство «Автостат» сообщает, что новый кроссовер KIA Seltos по итогам апреля этого года вошел в ТОП-25 самых продаваемых авто в РФ.
Тарантас Ньюс 23 мая в 08:56
Происшествия
В жилом доме в Казани произошел взрыв газа
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Казани по адресу: ул. Волгоградская, 19, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Татарстану.
РБК 01:39
Общество
В ГД хотят ужесточить наказание за ДТП, совершенное водителем без прав
Депутат отметил, что в действующем законодательстве есть "определенный пробел", так как лица, нарушившие ПДД и не имеющие либо лишенные водительского удостоверения, несут такую же ответственность, как и те, у кого права есть.
РИА Новости вчера в 21:15
Общество
Онищенко оценил возможность чипирования через вакцину от коронавируса
Бывший глава Роспотребнадзора считает, что "это абсолютный бред" Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко оценил конспирологическую теорию о том, что вместе с вакциной от коронавируса людям будут вводить чипы.
АМИТЕЛ вчера в 21:32