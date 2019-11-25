Экономика
РосбалтКудрин усомнился в том, что рост ВВП в 2021 году разгонится до 3,1%
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Совете Федерации, высказал сомнения в возможности ускорения роста ВВП России с прогнозируемых Минэкономразвития 1,7% в 2020 году до 3,1% в 2021 году. Он считает, что к этому прогнозу есть вопросы, передает ТАСС.
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Политика
Опрос: почти две трети украинцев одобряют политику Зеленского
Почти две трети населения Украины положительно оценивают действия президента страны Владимира Зеленского.
Шоу-бизнес
Актера Дмитрия Ульянова госпитализировали в тяжелом состоянии
После вызова скорой помощи медики заявили о необходимости срочной госпитализации. Состояние актера оценивается как тяжелое.
Общество
Берлин призвал Китай допустить экспертов в Синьцзянь-Уйгурский округ
Германия обеспокоена сообщениями о возможных нарушениях прав человека в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе в Китае, просит Пекин допустить экспертов ООН в регион для проведения независимой оценки, заявила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Политика
Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что часто употребляет выражение «наша Калининградская область», потому что еще с советских времен республика несла ответственность за этот регион.
Фигурное катание
Навка объяснила разницу в выступлениях Загитовой и Медведевой
Победительница Олимпиады-2006 в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, каким образом организм Алины Загитовой влияет на ее катание, и чем оно отличается от выступления ее конкурентки Евгении Медведевой сообщает РИА "Новости".
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Происшествия
В Нижегородской области рассказали о состоянии отравившихся школьников
Политика
Путин может приехать в Турцию на запуск «Турецкого потока»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что поездка Владимира Путина в Турцию запланирована на начало января.
Общество
В Польше из университета исключена студентка, назвавшая украинку «животным»
Ректорат Варминско-Мазурского университета в Ольштыне отстранил от учёбы студентку медицинского факультета, которая оскорбила в поезде украинку, а затем ещё и выложила видео на YouTube.
Политика
Песков прокомментировал предложение о расширении границ самообороны
Речь идет о поправке в 37-ю статью УК РФ, которую предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Происшествия
Пьяный сельский депутат насмерть сбил подростка в Марий Эл
В Марий Эл 37-летний сельский депутат на машине сбил 16-летнего подростка, который умер на месте, сообщает СК.
Музыка
Игорь Крутой пожелал участникам детского Евровидения хорошо выступить
Композитор и продюсер Игорь Крутой пожелал российским участникам международного конкурса "Детское Евровидение-2019" Татьяне Меженцевой и Денберелу Ооржаку хорошо выступить и достойно представить страну.
Шоу-бизнес
Сына актрисы Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице
У сына известной российской актрисы Елены Яковлевой Дениса Шальных, известного своей неординарной внешностью и обилием татуировок на всех частях тела, случился серьезный конфликт с бывшими единомышленниками по субкультуре.
Футбол
Азар считает, что «Золотой мяч» должен достаться игроку «Ливерпуля»
Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился мнением о том, кто должен стать обладателем «Золотого мяча» в 2019 году.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ
Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
Политика
Путин уволил прокурора Республики Алтай
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении прокурора Республики Алтай от занимаемой должности, сообщает сайт Генпрокуратуры РФ.
Политика
WSJ узнала о попытке вербовки директора «Нафтогаза» коллегами Джулиани
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов сообщил Федеральной прокуратуре Нью-Йорка, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, связанные с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, пытались завербовать его с целью замены гендиректора «Нафтогаза» и захвата национальной нефтяной компании.
Политика
Любовь Совершаева переходит работать в полпредство
«Хочу поблагодарить Любовь Павловну, она будет нас курировать по нацпроектам, по другим направлениям», - сказал Александр Беглов на сегодняшнем заседании правительства.
Армия и оружие
Тихоокеанский флот получил грозную подлодку
В понедельник в Санкт-Петербурге подняли Андреевский флаг над подлодкой проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский".
Общество
Концертный директор Ротару назвал критику в ее адрес «заказом»
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров в беседе в журналистами назвал критику в адрес певицы в связи с ее планами выступить в Москве «заказом», передает РИА Новости.
Общество
В новогодние праздники в Башкирии ограничат продажу алкоголя
Власти Башкирии ограничат продажу алкогольной продукции во время новогодних праздников.
Транспорт
Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока
Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.
Происшествия
Около 14 тысяч овец утонули в Черном море
Грузовое судно Queen Hind, перевозящее более 14 тыс. овец в Саудовскую Аравию, перевернулось у побережья Румынии в Черном море.
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Футбол
Григорян возглавил армянский «Урарту»
Общество
Finnair с понедельника отменяет 250 рейсов из-за забастовки
Finnair уже отменил 26 рейсов с вечера воскресенья, 24 ноября, и с утра понедельника, 25 ноября.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Культура