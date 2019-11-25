Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Совете Федерации, высказал сомнения в возможности ускорения роста ВВП России с прогнозируемых Минэкономразвития 1,7% в 2020 году до 3,1% в 2021 году. Он считает, что к этому прогнозу есть вопросы, передает ТАСС.

Кудрин усомнился в том, что рост ВВП в 2021 году разгонится до 3,1%

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