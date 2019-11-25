Экономика

РосбалтРосбалтКудрин усомнился в том, что рост ВВП в 2021 году разгонится до 3,1%

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Совете Федерации, высказал сомнения в возможности ускорения роста ВВП России с прогнозируемых Минэкономразвития 1,7% в 2020 году до 3,1% в 2021 году. Он считает, что к этому прогнозу есть вопросы, передает ТАСС.
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Кудрин: скачок ВВП до 3,1% в 2021 году обеспечить трудно

Аргументы и Факты05:07

Кудрин усомнился в том, что рост ВВП в 2021 году разгонится до 3,1%

Росбалт04:36

Кудрин поспорил с Силуановым о росте ВВП по итогам 2019 года

Коммерсантъ03:34

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REGNUM04:05

Кудрин усомнился в ускорении роста экономики в 2021 году выше 3%

Rambler News Service03:56

Кудрин назвал планы правительства нереалистичными

Вести.Финанс04:07

Кудрин назвал труднодостижимым ускорение роста ВВП до 3,1% в 2021 году

ТАСС03:07
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В Нижегородской области рассказали о состоянии отравившихся школьников

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что поездка Владимира Путина в Турцию запланирована на начало января.
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В Польше из университета исключена студентка, назвавшая украинку «животным»

Ректорат Варминско-Мазурского университета в Ольштыне отстранил от учёбы студентку медицинского факультета, которая оскорбила в поезде украинку, а затем ещё и выложила видео на YouTube.
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Политика

Песков прокомментировал предложение о расширении границ самообороны

Речь идет о поправке в 37-ю статью УК РФ, которую предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
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Пьяный сельский депутат насмерть сбил подростка в Марий Эл

В Марий Эл 37-летний сельский депутат на машине сбил 16-летнего подростка, который умер на месте, сообщает СК.
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Игорь Крутой пожелал участникам детского Евровидения хорошо выступить

Композитор и продюсер Игорь Крутой пожелал российским участникам международного конкурса "Детское Евровидение-2019" Татьяне Меженцевой и Денберелу Ооржаку хорошо выступить и достойно представить страну.
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У сына известной российской актрисы Елены Яковлевой Дениса Шальных, известного своей неординарной внешностью и обилием татуировок на всех частях тела, случился серьезный конфликт с бывшими единомышленниками по субкультуре.
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Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился мнением о том, кто должен стать обладателем «Золотого мяча» в 2019 году.
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«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ

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Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов сообщил Федеральной прокуратуре Нью-Йорка, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, связанные с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, пытались завербовать его с целью замены гендиректора «Нафтогаза» и захвата национальной нефтяной компании.
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«Хочу поблагодарить Любовь Павловну, она будет нас курировать по нацпроектам, по другим направлениям», - сказал Александр Беглов на сегодняшнем заседании правительства.
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В понедельник в Санкт-Петербурге подняли Андреевский флаг над подлодкой проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский".
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Концертный директор Ротару назвал критику в ее адрес «заказом»

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров в беседе в журналистами назвал критику в адрес певицы в связи с ее планами выступить в Москве «заказом», передает РИА Новости.
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В новогодние праздники в Башкирии ограничат продажу алкоголя

Власти Башкирии ограничат продажу алкогольной продукции во время новогодних праздников.
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Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока

Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.
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Около 14 тысяч овец утонули в Черном море

Грузовое судно Queen Hind, перевозящее более 14 тыс. овец в Саудовскую Аравию, перевернулось у побережья Румынии в Черном море.
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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

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