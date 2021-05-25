Глава Счетной палаты Алексей Кудрин усомнился в достижении роста ВВП в 3% в 2021 году. В январе Кудрин сообщал, что перед кабинетом министров стоят цели ускорения роста экономики на уровень не менее 3% ВВП в год.

С чего всё началось «Рост ВВП вряд ли будет 3%, хотя близко к этому» В России может появиться новый критерий определения бедности, а с самой проблемой можно справиться в течение трех-четырех лет при правильном подходе, заявил в интервью «Известиям» глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Известия 17:01