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Экономика

Кудрин усомнился в достижении роста ВВП в 3% в 2021 году

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин усомнился в достижении роста ВВП в 3% в 2021 году. В январе Кудрин сообщал, что перед кабинетом министров стоят цели ускорения роста экономики на уровень не менее 3% ВВП в год.В источнике
ПРАЙМ
Вечерняя Москва
Piter.tv
Царьград
REGNUM
Экономика сегодня

С чего всё началось

«Рост ВВП вряд ли будет 3%, хотя близко к этому»

В России может появиться новый критерий определения бедности, а с самой проблемой можно справиться в течение трех-четырех лет при правильном подходе, заявил в интервью «Известиям» глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Известия17:01

Подробнее о событии

Глава Счетной палаты оценил шансы на рост ВВП России до 3%

Экономика сегодня06:22

Кудрин: экономика России будет расти в 2021 году, но рост зависит от «развития пандемии»

ТАСС17:59

Кудрин усомнился в достижении роста ВВП в 3% в 2021 году

ПРАЙМ21:53

ВВП будет близок к 3%, но…: Глава Счётной палаты призвал аккуратней обращаться с деньгами

Царьград21:06

Глава Счетной палаты оценил перспективы роста российской экономики

Вечерняя Москва20:19

Кудрин спрогнозировал рост ВВП России на уровне, «близком к 3%»

REGNUM18:15

Кудрин усомнился, что рост ВВП России в 2021 году составит 3%

Piter.tv04:42
Интересное

Площадь пожара в здании в центре Москвы достигла 800 квадратных метров

В пресс-службе МЧС России сообщили, что в старом здании в центре Москвы, которое находится на демонтаже, возник пожар на площади 800 кв. м. "Происходит возгорание кровли неэксплуатируемого здания на площади 800 кв. м", — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.
RT на русском07:05

Sohu: слова главы МО РФ о превосходстве ядерного оружия России разозлили Пентагон

По данным китайского издания, в Пентагоне очень озлобились на недавнее высказывание министра обороны Сергея Шойгу о том, что российское ядерное вооружение не имеет мировых аналогов.
Военное дело23 мая в 05:07

Борис Джонсон призвал Белоруссию отпустить Протасевича

В сообщении, опубликованном во вторник на странице премьера в Twitter, Джонсон также призвал немедленно освободить задержанного в Минске основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
ТАСС06:15

Кудрин предложил победить бедность с помощью адресности социальной поддержки

Адресность социальной поддержки малообеспеченным гражданам может стать инструментом, который позволит добиться снижения уровня бедности вдвое в течение трех-четырех лет, заявил "Известиям" глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
РИА Новости19:52

Студия Marvel представила первый тизер-трейлер «Вечных» Хлои Чжао

Студия Marvel опубликовала первый официальный тизер-трейлер предстоящего кинокомикса «Вечные» — эпического приключенческого блокбастера о новой команде супергероев, который поставила создательница оскароносной «Земли кочевников» Хлоя Чжао.
Киноафиша Россиивчера в 10:02