Кудрин усомнился в достижении роста ВВП в 3% в 2021 году
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин усомнился в достижении роста ВВП в 3% в 2021 году. В январе Кудрин сообщал, что перед кабинетом министров стоят цели ускорения роста экономики на уровень не менее 3% ВВП в год.В источнике
С чего всё началось
«Рост ВВП вряд ли будет 3%, хотя близко к этому»
В России может появиться новый критерий определения бедности, а с самой проблемой можно справиться в течение трех-четырех лет при правильном подходе, заявил в интервью «Известиям» глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Известия17:01