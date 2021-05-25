Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Кудрин усомнился в достижении роста ВВП в 3% в 2021 году

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин усомнился в достижении роста ВВП в 3% в 2021 году. В январе Кудрин сообщал, что перед кабинетом министров стоят цели ускорения роста экономики на уровень не менее 3% ВВП в год.В источнике
ПРАЙМ
Вечерняя Москва
Piter.tv
Царьград
REGNUM
Экономика сегодня

С чего всё началось

«Рост ВВП вряд ли будет 3%, хотя близко к этому»

В России может появиться новый критерий определения бедности, а с самой проблемой можно справиться в течение трех-четырех лет при правильном подходе, заявил в интервью «Известиям» глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Известия17:01

Подробнее о событии

Глава Счетной палаты оценил перспективы роста российской экономики

Вечерняя Москва20:19

Глава Счетной палаты оценил шансы на рост ВВП России до 3%

Экономика сегодня06:22

Кудрин усомнился, что рост ВВП России в 2021 году составит 3%

Piter.tv04:42

Кудрин усомнился в достижении роста ВВП в 3% в 2021 году

ПРАЙМ21:53

ВВП будет близок к 3%, но…: Глава Счётной палаты призвал аккуратней обращаться с деньгами

Царьград21:06

Экономист оценил, какими будут темпы роста ВВП РФ в 2021 году

REGNUM10:03

Кудрин: экономика России будет расти в 2021 году, но рост зависит от «развития пандемии»

ТАСС17:59
Интересное

Водителям в РФ рассказали, как часто нужно менять масло в вариаторе

Как часто следует выполнять эту процедуру, чтобы вариаторная КП прослужила долго, мы расскажем далее, опираясь на материалы издания "Автовзгляд". drive2.ru Как правило, масло в вариаторе требуется менять каждые 40 000 - 60 000 км пробега.
SM News08:54

Сайт департамента Минтранса Белоруссии не работает после публикации переговоров с Ryanair

Сайт департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии не открывается после публикации расшифровки переговоров пилота самолета компании Ryanair с белорусским диспетчером перед экстренной посадкой лайнера в Минске 23 мая из-за сообщений о его минировании.
ТАСС10:09

В Henkel предупредили, что маркировка дешевых товаров ударит по покупателям

Цифровая маркировка относительно недорогих товаров приведет к удорожанию их себестоимости и отразится на потребителях, сказал "Интерфаксу" президент Henkel в России и генеральный менеджер подразделения Henkel Beauty Care в России и СНГ Сергей Быковских.
Интерфакс03:25

В Минобороны Армении заявили, что ВС Азербайджана обстреляли позиции страны у Гегаркуника

"Контрактник ВС Армении, младший сержант В. Хуршудян получил смертельное ранение в результате перестрелки, начавшейся после того, как противник открыл огонь в приграничном районе Верин Шоржа Гегаркуникской области", - отмечается в заявлении Минобороны.
ТАСС09:25