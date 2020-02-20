Экономика

ИнфоросКудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

Как следует из доклада главы Счетной палаты России Алексея Кудрина, по итогам проверки удалось выяснить, что неисполнение федерального бюджета за 2019 год побило рекорд, составив 1,122 триллиона рублей. Сложившаяся ситуация оказалась наихудшей за последние 11 лет, передает РИА Новости.
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